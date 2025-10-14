Ajker Patrika
> রাজনীতি

মিরপুরের অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরে তৈরি পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এ ঘটনায় দোষীদের কঠোর জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি এই আহ্বান জানান।

পোস্টে তারেক রহমান বলেন, ‘এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা বারবার ঘটছে, রেখে যাচ্ছে শোক ও অসংখ্য প্রশ্ন। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, যেন আর কোনো প্রাণ এমন অবহেলার কারণে ঝরে না যায়।’

পোস্টে ঘটনায় প্রিয়জন হারানো স্বজন ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

বিষয়:

মিরপুররাজধানীরাজনীতিবিদঅগ্নিকাণ্ডতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুরু থেকে শেষ: হংকংয়ের মাটিতে বাংলাদেশের ড্র

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

সখীপুরে শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

ভারতে আত্মহত্যা করা পুলিশকে ‘দুর্নীতিবাজ’ বলে তদন্ত কর্মকর্তারও আত্মহত্যা, রেখে গেলেন তিন পাতার ‘সুইসাইড নোট’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

নির্বাচনের মাঠে একদিকে উচ্ছ্বাস, আরেক দিকে কালো মেঘ: নুরুল হক

নির্বাচনের মাঠে একদিকে উচ্ছ্বাস, আরেক দিকে কালো মেঘ: নুরুল হক

মিরপুরের অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক

মিরপুরের অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক

আইনগত বাধা যেহেতু নেই, তাই এনসিপিকে শাপলা দিতে হবে: সারজিস

আইনগত বাধা যেহেতু নেই, তাই এনসিপিকে শাপলা দিতে হবে: সারজিস

ইশতেহার নয়, মুখ্য হয়ে ওঠে কোন দল বড়: সামান্তা শারমিন

ইশতেহার নয়, মুখ্য হয়ে ওঠে কোন দল বড়: সামান্তা শারমিন