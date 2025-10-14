মিরপুরের অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুরে তৈরি পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এ ঘটনায় দোষীদের কঠোর জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি এই আহ্বান জানান।
পোস্টে তারেক রহমান বলেন, ‘এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা বারবার ঘটছে, রেখে যাচ্ছে শোক ও অসংখ্য প্রশ্ন। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, যেন আর কোনো প্রাণ এমন অবহেলার কারণে ঝরে না যায়।’
পোস্টে ঘটনায় প্রিয়জন হারানো স্বজন ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
রাজধানীর মিরপুরে তৈরি পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এ ঘটনায় দোষীদের কঠোর জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি এই আহ্বান জানান।
পোস্টে তারেক রহমান বলেন, ‘এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা বারবার ঘটছে, রেখে যাচ্ছে শোক ও অসংখ্য প্রশ্ন। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, যেন আর কোনো প্রাণ এমন অবহেলার কারণে ঝরে না যায়।’
পোস্টে ঘটনায় প্রিয়জন হারানো স্বজন ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘একদিকে রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে জনসংযোগে নেমে পড়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, আমরা আশাবাদী, মানুষ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে, তাদের মধ্যে একটি আগ্রহ-উচ্ছ্বাস রয়েছে; আরেক দিকে নির্বাচনের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি।’১৭ মিনিট আগে
আইনগত বাধা যেহেতু নেই, তাই নির্বাচন কমিশনকে এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ মহানগরীর তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামে জেলা এনসিপির সমন্বয় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলেছেন, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতায় ইশতেহার মুখ্য হয়ে ওঠে না। মুখ্য হয়ে ওঠে কত বড় দল এবং কাদেরকে ভোট দিলে ভোটটা পচে যাবে না। তবে এবার আমার ধারণা, এটা কিছুটা পরিবর্তন হবে।’৩ ঘণ্টা আগে
জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিকস মোলার। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে ডেনমার্ক দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন অ্যান্ডার্স বি কার্লসেন ও জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের উপস্৪ ঘণ্টা আগে