জাইমা রহমানের নামে ৫০টির বেশি ভুয়া আইডি রিমুভ করেছে মেটা: মাহদী আমিন

জাইমার নামে ৫০টির বেশি ভুয়া আইডি রিমুভ করেছে মেটা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে কেবল দুটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যেগুলো ব্লু টিক দেওয়া। এর বাইরে তাঁর নামে থাকা ৫০টির বেশি ভুয়া আইডি ও পেজ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এসব আইডি ও পেজ থেকে এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও পোস্ট করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছিল।
রাজধানীর গুলশানে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন।
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা নিশ্চিত করছি, তারেক রহমানের কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমানের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম আইডি সম্প্রতি মেটা কর্তৃপক্ষ (ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মাদার কোম্পানি) ভেরিফাই করেছে। ব্লু টিক দেওয়া এই দুটি সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট নেই।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাইমা রহমানের নামে থাকা অর্ধশতাধিক ভুয়া অ্যাকাউন্ট ও পেজ বিএনপির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) দপ্তর সরিয়ে ফেলেছে বলে জানান বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র।
মাহদী আমিন বলেন, জাইমা রহমানের নামে থাকা ৫০টির বেশি ফেক আইডি ও পেজ রিমুভ করা করেছে। এসব আইডি ও পেজ থেকে ডিপফেক ও এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও পোস্ট করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছিল। আরও কিছু আইডি ও পেজ অবশিষ্ট আছে। সেগুলো অপসারণের বিষয়ে মেটা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমানের নামেও বেশ কয়েকটি ভুয়া পেজ খোলা হয়েছে জানান মাহদী আমিন।
তিনি বলেন, ‘এসব পেজ থেকে এআই দিয়ে তৈরি বানোয়াট ও মিথ্যা ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে। আমরা নিশ্চিত করছি, জুবাইদা রহমানের কোনো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বা পেজ নেই। সুতরাং, সবাইকে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।’
