এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্রশক্তির বিক্ষোভ

হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীদের গাড়িবহরে হামলা এবং ১৪৪ ধারা জারির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
আজ বুধবার রাত ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ভিসি চত্বর প্রদক্ষিণ করে আবার রাজু ভাস্কর্যে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
সমাবেশে জাতীয় ছাত্রশক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী অভিযোগ করেন, ভিন্নমত দমনে সরকার পূর্ববর্তী সরকারের মতো কৌশল অনুসরণ করছে।
মুদ্দাসসির বলেন, তারেক রহমানের মধ্যে শেখ হাসিনা হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ভিন্নমত দমনের জন্য হাসিনার কায়দায় তারা বালুর ট্রাক দিয়ে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু যারা ১৭ বছরের দানবীয় শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করেছে, বেগম জিয়াকে জেল থেকে মুক্ত করেছে, তাদের বালুর ট্রাক দিয়ে আটকানো যাবে না।
দেশের বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকটের কথা উল্লেখ করে মুদ্দাসসির বলেন, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ-সংকট রয়েছে। ঢাকায় অনেক মানুষের ঘরে গ্যাস নেই এবং কলকারখানা ও সিএনজি স্টেশনগুলোতেও গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। সরকার উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন বলে অভিযোগ করেন তিনি।
সমাবেশে জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার অভিযোগ করেন, নির্বাচনের পর বিএনপি দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে।
বাকের মজুমদার বলেন, নির্বাচনের আগে তাদের যে পরিকল্পনা ছিল, গত পাঁচ মাসে তা স্পষ্ট হয়েছে—কীভাবে মানুষের বাক্স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যায় এবং সভা-সমাবেশে হামলা করা যায়।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে বাকের অভিযোগ করেন, সরকার ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রদলকে ব্যবহার করে সহিংসতা সৃষ্টি করছে।
আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘আওয়ামী লীগ বালুর ট্রাক দিয়ে আন্দোলন দমাতে পারেনি, আপনারাও খালি ট্রাক দিয়ে পারবেন না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের মগজে যে পরিবর্তন ও গণতন্ত্রায়ণ হয়েছে, তা আপনারা বুঝতে পারছেন না।’
ছাত্রশক্তির এ নেতা আরও বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করতে দমন-পীড়ন ও হামলার পথ অনুসরণ করা হলে সরকারের বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষ বাড়বে।
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