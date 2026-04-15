Ajker Patrika
রাজনীতি

কুষ্টিয়া ও শাহবাগের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদ ৫৫ নাগরিকের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

শাহবাগে লৈঙ্গিক বৈচিত্র্যের মানুষের ওপর হামলা এবং কুষ্টিয়ায় এক ‘পীর’ হত্যার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন অধ্যাপক, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মীসহ ৫৫ জন নাগরিক। তাঁরা এসব ঘটনাকে ‘পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা’ আখ্যা দিয়ে সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) গণমাধ্যমে বিবৃতি পাঠিয়ে তাঁরা এসব ঘটনার প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, ১০ এপ্রিল রাজধানীর শাহবাগ এলাকায় ‘আজাদী আন্দোলন’-এর আড়ালে একদল উগ্রপন্থী গোষ্ঠী শিল্পী, সমাজকর্মী, মানবাধিকারকর্মী ও ট্রান্স অধিকারকর্মীদের আড্ডায় হামলা চালায়। এই হামলা পূর্বপরিকল্পিত এবং এর পেছনে সংগঠিত উসকানি ছিল বলে মনে করেন তাঁরা।

বিবৃতিতে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সাধক শামীম রেজা জাহাঙ্গীর হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়, ১১ এপ্রিল ‘ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ’ তুলে একদল লোক মাজারে হামলা চালায়, ভাঙচুর করে এবং পরে ওই সাধককে হত্যা করে। ঘটনাটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে ঘটেছে। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কার্যকর ভূমিকা নেয়নি এবং কিছু ক্ষেত্রে মামলা গ্রহণেও অনীহা দেখিয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আইনুন নাহার, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিরদৌস আজিম, মানবাধিকারকর্মী খুশী কবির, সাংবাদিক সায়দিয়া গুলরুখ, অধিকারকর্মী মারজিয়া প্রভা প্রমুখ। তাঁরা কয়েকটি দাবি জানিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কুষ্টিয়ার হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও শাস্তি নিশ্চিত করা, শাহবাগের হামলার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনা, পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয় ছিল, তা তদন্ত করা, ভিন্নমত ও লৈঙ্গিক বৈচিত্র্যের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বিষয়:

কুষ্টিয়াহত্যাসরকারশাহবাগহামলাবিবৃতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাঝ আকাশে সহযাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার

এবার হরমুজ নিয়ে ট্রাম্পের জুয়া, রাশিয়ার চালে ভেস্তে যেতে পারে ‘মাস্টারপ্ল্যান’

দেশে মুক্তিযোদ্ধা ১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৭ জন: সংসদে মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

সম্পর্কিত

চীন সফরে রওনা দিয়েছে বিএনপির প্রতিনিধি দল

এল নতুন সংগঠন ‘উন্মোচন’, করবে কৃষকের অধিকার ও শিকড়ের সন্ধান

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

