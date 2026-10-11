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রাজনীতি

দিল্লির আন্দোলনে সংহতি, দমন-পীড়নের প্রতিবাদে শাহবাগে মশালমিছিল

ঢাবি প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ২৩: ১০
দিল্লির আন্দোলনে সংহতি, দমন-পীড়নের প্রতিবাদে শাহবাগে মশালমিছিল
রাজধানীর শাহবাগে বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের যৌথ উদ্যোগে মিছিল হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের দিল্লিতে চলমান আন্দোলনে দমন-পীড়ন বন্ধ এবং আটক আন্দোলনকারীদের মুক্তির দাবিতে ঢাকায় মশাল মিছিল করেছে বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট।

আজ রোববার রাত সাড়ে ৭টায় রাজধানীর শাহবাগে সংগঠন দুটির যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে একটি সংক্ষিপ্ত মিছিল করেন সংগঠন দুটির নেতা-কর্মীরা।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, ভারতের ভোটার তালিকায় কারচুপি ও ভোটাধিকার হরণের অভিযোগে দেশটির প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছেন ছাত্র-যুবকেরা। সেই আন্দোলন দমনে পুলিশি হয়রানি, দমন-পীড়ন ও গ্রেপ্তার চালানো হচ্ছে। তাঁরা অবিলম্বে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি এবং আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধের দাবি জানান।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ও ঢাকা নগর শাখার সভাপতি নওশিন মুসতারি সাথী বলেন, ছাত্র-যুবকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমনে ভারত সরকার পুলিশি দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি বিজেপির ছাত্রসংগঠন ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং ভাড়াটে দুর্বৃত্তদের ব্যবহার করে আন্দোলনের নেতৃত্বকে পরিকল্পিতভাবে হয়রানি করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

সাথী আরও বলেন, গত ১০ অক্টোবরের কর্মসূচির আগে আন্দোলনের বহু নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। দমন-পীড়ন ও গ্রেপ্তার করে গণ-আন্দোলন থামানো যায় না। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা এর উদাহরণ। তিনি আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তি এবং ন্যায়সংগত আন্দোলনে দমন-পীড়ন বন্ধের দাবি জানান।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ যুব ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক রাশেদ শাহরিয়ার বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দমন-পীড়নের ঘটনা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারতের দাবির আড়ালে থাকা বাস্তবতাকে উন্মোচিত করে। এ ঘটনা বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীর সংকটও তুলে ধরে।

রাশেদ বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিপ্লবী গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে এ ধরনের ঘটনা সামনে নিয়ে আসে। একই সঙ্গে তিনি ভারত সরকারের প্রতি আন্দোলনকারীদের গণদাবি মেনে নেওয়া এবং আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান।

রাশেদ শাহরিয়ার ভারতের ছাত্রসমাজ ও সাধারণ জনগণকে তাঁদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি ও শুভেচ্ছা জানান।

সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক। এতে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সদস্য ও ঢাকা নগর শাখার সহসভাপতি পঙ্কজনাথ সূর্য এবং বাংলাদেশ যুব ফ্রন্টের ঢাকা নগর শাখার আহ্বায়ক রবিউল করিম নান্টু।

বিষয়:

দিল্লিআন্দোলনরাজধানীভারতশাহবাগজেলার খবরবাংলাদেশের রাজনীতি
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