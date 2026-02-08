Ajker Patrika
রাজনীতি

রাজধানীতে আজ যে ৬ স্থানে তারেক রহমানের জনসভা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাজধানীতে আজ যে ৬ স্থানে তারেক রহমানের জনসভা
তারেক রহমান। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আর মাত্র চার দিন পর। তাই প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরী রাজনৈতিক দলগুলো। প্রচারণার শেষ মুহূর্তের রাজধানী ঢাকায় বড় ধরনের গণসংযোগ করবে বিএনপি। এই অংশ হিসেবে আজ রোববার রাজধানীতে ৬টি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। 

গতকাল শনিবার রাজধানী গুলশানে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন।

তিনি বলেন, ৮ ফেব্রুয়ারি রোববার ঢাকা মহানগর উত্তরের ছয়টি সংসদীয় আসনে জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তারেক রহমান। দুপুর ২টায় ঢাকা-১৭ আসনে নিজ নির্বাচনী এলাকা ইসিবি চত্বরে প্রথম জনসভায় যোগ দেবেন তিনি। এরপর ঢাকা-১৬ আসনে পল্লবী ২ নম্বর ওয়ার্ডের লাল মাঠে ২টা ৪০ মিনিটে, ঢাকা-১৫ আসনে মিরপুর-১০ গোলচত্বর-সংলগ্ন সেনপাড়া আদর্শ সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে সাড়ে ৩টায়, ঢাকা-১৪ আসনে ন্যাশনাল বাংলা উচ্চবিদ্যালয় গেটে বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে, ঢাকা-১৩ আসনে শ্যামলী সিনেমা হলের পশ্চিম পাশে শ্যামলী ক্লাব মাঠে ৫টা ১০ মিনিটে এবং ঢাকা-১১ আসনে বাড্ডা সাতারকুলের সানভ্যালি মাঠে সন্ধ্যা ৬টায় জনসভায় বক্তব্য দেবেন।

মাহদী আমিন আরও জানান, আগামীকাল ৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার তারেক রহমান তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকা এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ৭টিসহ মোট ৮টি নির্বাচনী জনসভায় যোগদান করবেন। ঢাকা-১৭ আসনে তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকায় বনানী কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ খেলার মাঠে সকাল ১১টায়, ঢাকা-১০ আসনে শেখ রবিউল আলমের নির্বাচনী এলাকায় কলাবাগান ক্রীড়া চক্র মাঠে দুপুর ১২টায়, ঢাকা-৮ আসনে মির্জা আব্বাসের নির্বাচনী এলাকায় পীর জঙ্গি মাজার রোডে দুপুর ১টায়, ঢাকা-৯ আসনে হাবিবুর রশিদ হাবিবের নির্বাচনী এলাকায় বাসাবো তরুণ সংঘ মাঠে দুপুর ২টায়, ঢাকা-৫ আসনে নবীউল্লাহ নবীর এলাকায় যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক রোডে দুপুর ৩টায়, ঢাকা-৪ আসনে তানভীর আহমেদ রবিনের নির্বাচনী এলাকায় জুরাইন-দয়াগঞ্জ রোডে বিকেল ৪টায়, ঢাকা-৬ আসনে ইশরাক হোসেনের নির্বাচনী এলাকায় ধুপখোলা মাঠে বিকেল ৫টায় এবং ঢাকা-৭ আসনে হামিদুর রহমান হামিদের নির্বাচনী এলাকায় লালবাগ বালুর মাঠে সন্ধ্যা ৬টায় নির্বাচনী জনসভায় যোগদান করবেন।

বিষয়:

বিএনপিরাজধানীতারেক রহমানত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুকুরে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল অস্ত্র-গুলি, পানি সেচে জাল ফেলে উদ্ধার

এপস্টেইনের ই-মেইল ইনবক্স দেখতে পারেন আপনিও, কীভাবে দেখবেন

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

এপস্টেইনের কাছে ‘লম্বা, স্বর্ণকেশী সুইডিশ তরুণী’ চেয়েছিলেন আম্বানি

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

রাজধানীতে এক বাড়িতেই মিলল ১৩ আগ্নেয়াস্ত্র, আটক দীপুর পরিচয় কী

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

পুকুরে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল অস্ত্র-গুলি, পানি সেচে জাল ফেলে উদ্ধার

পুকুরে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল অস্ত্র-গুলি, পানি সেচে জাল ফেলে উদ্ধার

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

এপস্টেইনের ই-মেইল ইনবক্স দেখতে পারেন আপনিও, কীভাবে দেখবেন

এপস্টেইনের ই-মেইল ইনবক্স দেখতে পারেন আপনিও, কীভাবে দেখবেন

সম্পর্কিত

রাজধানীতে আজ যে ৬ স্থানে তারেক রহমানের জনসভা

রাজধানীতে আজ যে ৬ স্থানে তারেক রহমানের জনসভা

১২ তারিখের পর চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস শুরু করার অপেক্ষায় একটি দল: আসিফ মাহমুদ

১২ তারিখের পর চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস শুরু করার অপেক্ষায় একটি দল: আসিফ মাহমুদ

ক্ষমতায় গেলে ‘বিডিআর’ নাম পুনর্বহাল করবে বিএনপি: তারেক রহমান

ক্ষমতায় গেলে ‘বিডিআর’ নাম পুনর্বহাল করবে বিএনপি: তারেক রহমান

সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জামায়াতের

সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জামায়াতের