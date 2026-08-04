Ajker Patrika
En
রাজনীতি

স্বাধীনতাবিরোধীরা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীদের মতো বেয়াদব সৃষ্টি করেছে: পানিসম্পদমন্ত্রী

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
স্বাধীনতাবিরোধীরা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীদের মতো বেয়াদব সৃষ্টি করেছে: পানিসম্পদমন্ত্রী
লক্ষ্মীপুরে জেলা বিএনপির আয়োজিত জুলাই সমাবেশে পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। ছবি : আজকের পত্রিকা

পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘যারা স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের বিপক্ষে ছিল, তারা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীদের মতো বেয়াদব সৃষ্টি করেছে। তারা বেয়াদবতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।’

আজ মঙ্গলবার বিকেলে লক্ষ্মীপুরের এন আহম্মদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জেলা বিএনপির আয়োজিত জুলাই সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে পানিসম্পদমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ্যানি বলেন, বাংলাদেশে বিরোধী দল একটা, সেটা হলো জামায়াত-শিবির। জাতীয় রাজনীতিতে এনসিপি নামক দলটি জামায়াত-শিবিরের নেতৃত্বে একাকার হয়ে গেছে।

এনসিপি ও জামায়াত-শিবির দেশের রাজনীতিকে বিভক্ত করেছে অভিযোগ তুলে পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, ‘তারা ফ্যাসিস্টবিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে অশালীন ভাষায় বক্তব্য দিচ্ছে।’

শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘বাংলাদেশে ফ্যাসিস্টবিরোধী দুটি পক্ষ ছিল। একটি জামায়াত-শিবির এবং অন্যটি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তি। এখন একটি পক্ষ প্রতিদিন গায়ে পড়ে রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করছে এবং তারেক রহমানকে নিয়ে অশালীন ভাষায় বক্তব্য দিচ্ছে।’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমরা এখনো ধৈর্য ধরেছি। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ এখনো ভাঙেনি। কারণ আমরা দীর্ঘদিন রাজনীতি করে এখানে এসেছি। বিএনপি একটি উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দল। এ দলে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মতো অশালীন ও রুচিহীন ভাষায় রাজনীতি করার কোনো সুযোগ নেই।’

বিষয়:

নোয়াখালীলক্ষ্মীপুরজামায়াতচট্টগ্রাম বিভাগবাংলাদেশের রাজনীতিনাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত