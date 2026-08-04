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রাজনীতি

বিএনপির ওপর ফ্যাসিবাদী শাসনের ছায়া ভর করেছে—বিভিন্ন ক্যাম্পাসে হামলা প্রসঙ্গে জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৫৪
বিএনপির ওপর ফ্যাসিবাদী শাসনের ছায়া ভর করেছে—বিভিন্ন ক্যাম্পাসে হামলা প্রসঙ্গে জামায়াত

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদলের সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ এনে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

আজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার অভিযোগ করেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানে ছাত্রদল সশস্ত্র হামলা চালায়। আহতদের উদ্ধার করতে গেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (জকসু) ভিপি রিয়াজুল ইসলামও হামলার শিকার হন। এ ঘটনায় জকসুর জিএস ও ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মো. আব্দুল আলিম আরিফ, এজিএস মাসুদ রানাসহ ২০ থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন।

গোলাম পরওয়ার আরও অভিযোগ করেন, ৩ আগস্ট রাতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির আয়োজিত জুলাইভিত্তিক একটি প্রদর্শনীতে হামলা চালানো হয়। একইভাবে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে কয়েকটি ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। এ ছাড়া ঢাকা কলেজেও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তোলেন তিনি।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের মানুষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলবাজির অবসান এবং নিরাপদ শিক্ষাঙ্গনের প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু বিএনপি সরকার গঠনের পর ছাত্রদল শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ না করে আওয়ামী লীগের মতো আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতিতে জড়িয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি দাবি করেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার পর আহত শিক্ষার্থীরা চিকিৎসার জন্য ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলে সেখানেও তাঁদের ওপর হামলা করা হয়। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিবৃতিতে গোলাম পরওয়ার আরও অভিযোগ করেন, ‘আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে প্রত্যক্ষ করছি যে, দেশকে অস্থিতিশীল করতে যুবদলসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী ও সন্ত্রাসীরা হেলমেট পরে দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া, লাঠিসোঁটা নিয়ে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মিছিল করছে। ঢাকার বকশীবাজারে হেলমেট পরে যুবদল নেতা নয়নের নেতৃত্ব সন্ত্রাসীরা মহড়া দিচ্ছে, মিছিল করছে। এসব কর্মকাণ্ড দেখে বলতে দ্বিধা নেই, বিএনপির ওপর ফ্যাসিবাদী শাসনের ছায়া ভর করেছে।’ তিনি বলেন, বিরোধী মতকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি ফ্যাসিবাদী কায়দায় সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে, যা দেশের শিক্ষাঙ্গনের জন্য অশনিসংকেত।

বিবৃতির শেষাংশে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ছাত্রদলের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে দেশবাসী হতবাক। তিনি বিএনপির প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে দেশের সব শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও নাগরিককে সন্ত্রাস ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

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বিষয়:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানছাত্রদলঅভিযোগসন্ত্রাসীহামলাশিবিরজামায়াতে ইসলামী
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