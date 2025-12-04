অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণ পেলেন হাসনাত, জুনায়েদ ও সাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তিন যোদ্ধা। তাঁরা হলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন ও জুলাই বিপ্লব নিয়ে আয়োজিত প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য দেবেন তাঁরা।
অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মোওসা হাররাজ স্বাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্রটি গত ৫ নভেম্বর তিনজনের কাছে পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের ওপর অক্সফোর্ড বাংলা সোসাইটির সঙ্গে আমাদের যৌথ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি ও প্যানেলিস্ট হিসেবে যুক্তরাজ্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।’
২৮ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিসা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়েছে, এই সফরে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তৃতা দেওয়া, প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণ, জবাবদিহি ও নাগরিক নেতৃত্বের প্রশ্নে ছাত্র এবং পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তাঁরা।
সফরটি কেবল একাডেমিক ও জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে এবং সফর শেষে তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে আসবেন বলেও জানানো হয়েছে চিঠিতে।
অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণের বিষয়ে আলী আহসান জুনায়েদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চিঠিটা নভেম্বরে পেয়েছি। ভিসাসংক্রান্ত জটিলতায় প্রোগ্রাম একটু রিশিডিউল (সূচি পরিবর্তন) হয়ে জানুয়ারিতে হবে।’
হাসনাত আবদুল্লাহ ও সাদিক কায়েম চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তাঁরা কবে যুক্তরাজ্যে যাবেন, তা জানাননি।
যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তিন যোদ্ধা। তাঁরা হলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন ও জুলাই বিপ্লব নিয়ে আয়োজিত প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য দেবেন তাঁরা।
অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মোওসা হাররাজ স্বাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্রটি গত ৫ নভেম্বর তিনজনের কাছে পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের ওপর অক্সফোর্ড বাংলা সোসাইটির সঙ্গে আমাদের যৌথ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি ও প্যানেলিস্ট হিসেবে যুক্তরাজ্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।’
২৮ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিসা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়েছে, এই সফরে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তৃতা দেওয়া, প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণ, জবাবদিহি ও নাগরিক নেতৃত্বের প্রশ্নে ছাত্র এবং পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তাঁরা।
সফরটি কেবল একাডেমিক ও জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে এবং সফর শেষে তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে আসবেন বলেও জানানো হয়েছে চিঠিতে।
অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণের বিষয়ে আলী আহসান জুনায়েদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চিঠিটা নভেম্বরে পেয়েছি। ভিসাসংক্রান্ত জটিলতায় প্রোগ্রাম একটু রিশিডিউল (সূচি পরিবর্তন) হয়ে জানুয়ারিতে হবে।’
হাসনাত আবদুল্লাহ ও সাদিক কায়েম চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তাঁরা কবে যুক্তরাজ্যে যাবেন, তা জানাননি।
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশের দুই সাধারণ নাগরিক নিহতের ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে। এ ঘটনার পাশাপাশি অতীতের সব সীমান্ত হত্যার তদন্ত প্রয়োজন বলে জানিয়েছে দলটি।৮ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতার ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান (ম খা) আলমগীরসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আজ ঢাকা-৭ আসন থেকে হামিদুর রহমান, ঢাকা-৯ আসন থেকে হাবিবুর রশিদ, ঢাকা-১০ আসন থেকে শেখ রবিউল আলম ও ঢাকা-১৮ আসন থেকে এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি।২ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) মধ্যরাতের পরে অথবা আগামীকাল শুক্রবার সকালের ভেতরে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জ২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশের দুই সাধারণ নাগরিক নিহতের ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে। এ ঘটনার পাশাপাশি অতীতের সব সীমান্ত হত্যার তদন্ত প্রয়োজন বলে জানিয়েছে দলটি।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানায় এনসিপি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রতি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এ জাতীয় অপরাধ আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার নীতি বা কূটনৈতিক সম্পর্কের পরিপন্থী এবং সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।
জাতীয় নাগরিক পার্টি মনে করে, এ ঘটনার পাশাপাশি অতীতের সব সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য ও স্বাধীন তদন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে নিহতদের পরিবারকে আইনি ও সর্বতো সহায়তা দেওয়া এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক সীমান্তে চলমান দীর্ঘদিনের অপরাধমূলক আচরণ বন্ধে ভারত সরকারকে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি প্রতিবেশী সব দেশের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশ চায়।
এনসিপি বিশ্বাস করে, ফেলানি হত্যাকাণ্ডসহ অতীতের সীমান্ত হত্যাগুলোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হতো। তাই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এনসিপির আহ্বান, দ্রুত সব সীমান্ত হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে আন্তর্জাতিক মহলের সামনে সেগুলো উপস্থাপন করা হোক।
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশের দুই সাধারণ নাগরিক নিহতের ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে। এ ঘটনার পাশাপাশি অতীতের সব সীমান্ত হত্যার তদন্ত প্রয়োজন বলে জানিয়েছে দলটি।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানায় এনসিপি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রতি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এ জাতীয় অপরাধ আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার নীতি বা কূটনৈতিক সম্পর্কের পরিপন্থী এবং সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।
জাতীয় নাগরিক পার্টি মনে করে, এ ঘটনার পাশাপাশি অতীতের সব সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য ও স্বাধীন তদন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে নিহতদের পরিবারকে আইনি ও সর্বতো সহায়তা দেওয়া এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক সীমান্তে চলমান দীর্ঘদিনের অপরাধমূলক আচরণ বন্ধে ভারত সরকারকে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি প্রতিবেশী সব দেশের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশ চায়।
এনসিপি বিশ্বাস করে, ফেলানি হত্যাকাণ্ডসহ অতীতের সীমান্ত হত্যাগুলোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হতো। তাই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এনসিপির আহ্বান, দ্রুত সব সীমান্ত হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে আন্তর্জাতিক মহলের সামনে সেগুলো উপস্থাপন করা হোক।
যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তিন যোদ্ধা। তাঁরা হলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতার ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান (ম খা) আলমগীরসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আজ ঢাকা-৭ আসন থেকে হামিদুর রহমান, ঢাকা-৯ আসন থেকে হাবিবুর রশিদ, ঢাকা-১০ আসন থেকে শেখ রবিউল আলম ও ঢাকা-১৮ আসন থেকে এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি।২ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) মধ্যরাতের পরে অথবা আগামীকাল শুক্রবার সকালের ভেতরে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জ২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতার ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান (ম খা) আলমগীরসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি দেওয়া এই অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা ও মহীউদ্দীন খান আলমগীরের নির্দেশে ছাত্রদলের সাবেক নেতা মোহাম্মদ শামীম পারভেজের ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।
আদালত সূত্র জানায়, শামীম পারভেজের স্ত্রী জান্নাত আরা ফেরদৌস ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে ২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মিরপুর থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর থানার উপপরিদর্শক মাহমুদুন্নবী গত ২৬ অক্টোবর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগপত্রের গ্রহণযোগ্যতা শুনানির জন্য ২৯ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।
মামলার এজাহারে অভিযোগ করা হয়, ছাত্রদলের সাবেক নেতা ও সরকারি বাঙলা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি শামীম পারভেজ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ২০১৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে বাদীর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। শেখ হাসিনা ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম খা আলমগীরের নির্দেশে অপর আসামিরা ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে আসবাব ভাঙচুর ও লুটপাট করে। ২২টি ল্যাপটপ, ১৭টি স্মার্টফোন, আনুমানিক ২০ ভরি স্বর্ণালংকার এবং নগদ ৯ লাখ টাকা লুট করা হয়। এ ছাড়া নাবালকসহ ৫৪ জন ভাড়াটেকে আটক ও মারপিট করা হয়।
অভিযোগপত্রভুক্ত অন্য আসামিরা হলেন—বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা দেওয়ান আব্দুল মান্নান, মীর জসিম উদ্দিন, তৌহিদুল ইসলাম খান শিপলু, এস এম কিবরিয়া পিয়াস, মো. মামুন মিয়া ওরফে শাহজাহান, মনসুর আলী, ইসলাম ওরফে নিক্কন, নুরুল হক, আব্দুল হামিদ ওরফে লিটন ওরফে বগা লিটন, বিপুল পাটোয়ারী, মো. মিজানুর রহমান আখন, জিয়াউল হাসান জিয়া, মো. শহিদুল ইসলাম রজব, আনোয়ার হোসেন আনু, ইয়ানুহা চৌধুরী, এম আয়নাল আহামেদ, জালাল দেওয়ান, সাঈদ ইকবাল ওরফে ভাস্কর, মো. সামসুল হক, মো. ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রধান ও মো. আনোয়ার হোসেন।
অভিযোগপত্রে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন, বাদীর অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতার ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান (ম খা) আলমগীরসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি দেওয়া এই অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা ও মহীউদ্দীন খান আলমগীরের নির্দেশে ছাত্রদলের সাবেক নেতা মোহাম্মদ শামীম পারভেজের ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।
আদালত সূত্র জানায়, শামীম পারভেজের স্ত্রী জান্নাত আরা ফেরদৌস ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে ২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মিরপুর থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর থানার উপপরিদর্শক মাহমুদুন্নবী গত ২৬ অক্টোবর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগপত্রের গ্রহণযোগ্যতা শুনানির জন্য ২৯ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।
মামলার এজাহারে অভিযোগ করা হয়, ছাত্রদলের সাবেক নেতা ও সরকারি বাঙলা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি শামীম পারভেজ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ২০১৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে বাদীর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। শেখ হাসিনা ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম খা আলমগীরের নির্দেশে অপর আসামিরা ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে আসবাব ভাঙচুর ও লুটপাট করে। ২২টি ল্যাপটপ, ১৭টি স্মার্টফোন, আনুমানিক ২০ ভরি স্বর্ণালংকার এবং নগদ ৯ লাখ টাকা লুট করা হয়। এ ছাড়া নাবালকসহ ৫৪ জন ভাড়াটেকে আটক ও মারপিট করা হয়।
অভিযোগপত্রভুক্ত অন্য আসামিরা হলেন—বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা দেওয়ান আব্দুল মান্নান, মীর জসিম উদ্দিন, তৌহিদুল ইসলাম খান শিপলু, এস এম কিবরিয়া পিয়াস, মো. মামুন মিয়া ওরফে শাহজাহান, মনসুর আলী, ইসলাম ওরফে নিক্কন, নুরুল হক, আব্দুল হামিদ ওরফে লিটন ওরফে বগা লিটন, বিপুল পাটোয়ারী, মো. মিজানুর রহমান আখন, জিয়াউল হাসান জিয়া, মো. শহিদুল ইসলাম রজব, আনোয়ার হোসেন আনু, ইয়ানুহা চৌধুরী, এম আয়নাল আহামেদ, জালাল দেওয়ান, সাঈদ ইকবাল ওরফে ভাস্কর, মো. সামসুল হক, মো. ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রধান ও মো. আনোয়ার হোসেন।
অভিযোগপত্রে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন, বাদীর অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তিন যোদ্ধা। তাঁরা হলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়১ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশের দুই সাধারণ নাগরিক নিহতের ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে। এ ঘটনার পাশাপাশি অতীতের সব সীমান্ত হত্যার তদন্ত প্রয়োজন বলে জানিয়েছে দলটি।৮ মিনিট আগে
আজ ঢাকা-৭ আসন থেকে হামিদুর রহমান, ঢাকা-৯ আসন থেকে হাবিবুর রশিদ, ঢাকা-১০ আসন থেকে শেখ রবিউল আলম ও ঢাকা-১৮ আসন থেকে এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি।২ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) মধ্যরাতের পরে অথবা আগামীকাল শুক্রবার সকালের ভেতরে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জ২ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রথম দফায় ২৩৬, পরের দফায় ৩৬ মিলে এ পর্যন্ত মোট ২৭২টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। মনোনয়নপ্রাপ্তদের মধ্যে দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিকেরা যেমন আছেন, তেমনি আছে নতুন মুখও।
ঢাকার ২০টি সংসদীয় আসনে বিএনপি এবার কাদের মনোনয়ন দেবে, তা নিয়ে সরব ছিল রাজনৈতিক অঙ্গন। গত ৩ নভেম্বর প্রথম দফায় রাজধানী শহরের ২০টি আসনের মধ্যে ১৩টিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল দলটি।
ঢাকা-৭ (লালবাগ, চকবাজার, বংশাল, আংশিক কামরাঙ্গীরচর ও আংশিক কোতোয়ালি), ঢাকা-৯ (সবুজবাগ, খিলগাঁও ও মুগদা), ঢাকা-১০ (ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, কলাবাগান ও হাজারীবাগ), ঢাকা-১৩ (মোহাম্মদপুর, আদাবর, শেরেবাংলা নগর), ঢাকা-১৭ (ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও গুলশান-বনানী), ঢাকা-১৮ (বৃহত্তর উত্তরা ও বিমানবন্দর) এবং ঢাকা-২০ (ধামরাই উপজেলা)—এই সাতটি আসন ফাঁকা রেখেছিল বিএনপি।
আজ বৃহস্পতিবার এই সাতটির মধ্যে চারটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বাকি থাকল আরও তিনটি আসন।
কানাঘুষা ছিল, সমঝোতার ভিত্তিতে ঢাকা-১০ আসন থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং ঢাকা-১৮ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেতে পারেন জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।
তবে প্রার্থী তালিকায় এই দুটো আসনে তাঁদের কাউকেই আজ দেখা যায়নি। প্রথম দফায় ফাঁকা রাখা আসন দুটিতে শেখ রবিউল আলম ও মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের নাম দেখা গেছে।
আজ ঢাকা-৭ আসন থেকে হামিদুর রহমান, ঢাকা-৯ আসন থেকে হাবিবুর রশিদ, ঢাকা-১০ আসন থেকে শেখ রবিউল আলম ও ঢাকা-১৮ আসন থেকে এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি।
প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি ঢাকা-১৩, ঢাকা-১৭ ও ঢাকা-২০ আসনে। এর মধ্যে ঢাকা-১৩ আসনে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ ও ঢাকা-১৭ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থকে বিএনপি সমর্থন দিচ্ছে বলে দলের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।
অবশিষ্ট আরও ২৫টি আসনে শরিক দলগুলোর প্রার্থীকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।
প্রথম দফায় ২৩৬, পরের দফায় ৩৬ মিলে এ পর্যন্ত মোট ২৭২টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। মনোনয়নপ্রাপ্তদের মধ্যে দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিকেরা যেমন আছেন, তেমনি আছে নতুন মুখও।
ঢাকার ২০টি সংসদীয় আসনে বিএনপি এবার কাদের মনোনয়ন দেবে, তা নিয়ে সরব ছিল রাজনৈতিক অঙ্গন। গত ৩ নভেম্বর প্রথম দফায় রাজধানী শহরের ২০টি আসনের মধ্যে ১৩টিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল দলটি।
ঢাকা-৭ (লালবাগ, চকবাজার, বংশাল, আংশিক কামরাঙ্গীরচর ও আংশিক কোতোয়ালি), ঢাকা-৯ (সবুজবাগ, খিলগাঁও ও মুগদা), ঢাকা-১০ (ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, কলাবাগান ও হাজারীবাগ), ঢাকা-১৩ (মোহাম্মদপুর, আদাবর, শেরেবাংলা নগর), ঢাকা-১৭ (ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও গুলশান-বনানী), ঢাকা-১৮ (বৃহত্তর উত্তরা ও বিমানবন্দর) এবং ঢাকা-২০ (ধামরাই উপজেলা)—এই সাতটি আসন ফাঁকা রেখেছিল বিএনপি।
আজ বৃহস্পতিবার এই সাতটির মধ্যে চারটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বাকি থাকল আরও তিনটি আসন।
কানাঘুষা ছিল, সমঝোতার ভিত্তিতে ঢাকা-১০ আসন থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং ঢাকা-১৮ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেতে পারেন জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।
তবে প্রার্থী তালিকায় এই দুটো আসনে তাঁদের কাউকেই আজ দেখা যায়নি। প্রথম দফায় ফাঁকা রাখা আসন দুটিতে শেখ রবিউল আলম ও মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের নাম দেখা গেছে।
আজ ঢাকা-৭ আসন থেকে হামিদুর রহমান, ঢাকা-৯ আসন থেকে হাবিবুর রশিদ, ঢাকা-১০ আসন থেকে শেখ রবিউল আলম ও ঢাকা-১৮ আসন থেকে এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি।
প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি ঢাকা-১৩, ঢাকা-১৭ ও ঢাকা-২০ আসনে। এর মধ্যে ঢাকা-১৩ আসনে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ ও ঢাকা-১৭ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থকে বিএনপি সমর্থন দিচ্ছে বলে দলের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।
অবশিষ্ট আরও ২৫টি আসনে শরিক দলগুলোর প্রার্থীকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।
যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তিন যোদ্ধা। তাঁরা হলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়১ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশের দুই সাধারণ নাগরিক নিহতের ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে। এ ঘটনার পাশাপাশি অতীতের সব সীমান্ত হত্যার তদন্ত প্রয়োজন বলে জানিয়েছে দলটি।৮ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতার ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান (ম খা) আলমগীরসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) মধ্যরাতের পরে অথবা আগামীকাল শুক্রবার সকালের ভেতরে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জ২ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) মধ্যরাতের পরে অথবা আগামীকাল শুক্রবার সকালের ভেতরে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
আজ বেলা ৩টার আগে এভারকেয়ার হাসপাতালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাহিদ হোসেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়া হবে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। ইতিমধ্যে তাঁর জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। লন্ডনগামী মেডিকেল ও সহায়ক দলের আনুষ্ঠানিক যাত্রাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমান বাংলাদেশে পৌঁছালে এই তালিকায় সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
খালেদা জিয়ার ১৪ জন সফরসঙ্গী হলেন—
পুত্রবধূ সৈয়দা শামিলা রহমান, চিকিৎসক জাহিদ হোসেন, এনামুল হক চৌধুরী (চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা), চিকিৎসক ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, চিকিৎসক সাহাবুদ্দিন তালুকদার, চিকিৎসক নুরুদ্দিন আহমেদ, চিকিৎসক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল, চিকিৎসক মোহাম্মদ আল মামুন, হাসান শাহরিয়ার ইকবাল (এসএসএফ), সৈয়দ সামিন মাহফুজ (এসএসএফ), আব্দুল হাই মল্লিক (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সহকারী), মাসুদের রহমান (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি), ইজতেমা বেগম (গৃহকর্মী) ও রুপা শিকদার (গৃহকর্মী)।
দীর্ঘদিন ধরে খালেদা জিয়া আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুসের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। গত ২৩ নভেম্বর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সেখানেই ১২ দিন ধরে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এর আগে চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। চিকিৎসার জন্য ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে দেশে ফেরেন তিনি।
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) মধ্যরাতের পরে অথবা আগামীকাল শুক্রবার সকালের ভেতরে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
আজ বেলা ৩টার আগে এভারকেয়ার হাসপাতালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাহিদ হোসেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়া হবে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। ইতিমধ্যে তাঁর জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। লন্ডনগামী মেডিকেল ও সহায়ক দলের আনুষ্ঠানিক যাত্রাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমান বাংলাদেশে পৌঁছালে এই তালিকায় সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
খালেদা জিয়ার ১৪ জন সফরসঙ্গী হলেন—
পুত্রবধূ সৈয়দা শামিলা রহমান, চিকিৎসক জাহিদ হোসেন, এনামুল হক চৌধুরী (চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা), চিকিৎসক ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, চিকিৎসক সাহাবুদ্দিন তালুকদার, চিকিৎসক নুরুদ্দিন আহমেদ, চিকিৎসক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল, চিকিৎসক মোহাম্মদ আল মামুন, হাসান শাহরিয়ার ইকবাল (এসএসএফ), সৈয়দ সামিন মাহফুজ (এসএসএফ), আব্দুল হাই মল্লিক (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সহকারী), মাসুদের রহমান (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি), ইজতেমা বেগম (গৃহকর্মী) ও রুপা শিকদার (গৃহকর্মী)।
দীর্ঘদিন ধরে খালেদা জিয়া আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুসের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। গত ২৩ নভেম্বর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সেখানেই ১২ দিন ধরে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এর আগে চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। চিকিৎসার জন্য ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে দেশে ফেরেন তিনি।
যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তিন যোদ্ধা। তাঁরা হলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়১ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশের দুই সাধারণ নাগরিক নিহতের ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে। এ ঘটনার পাশাপাশি অতীতের সব সীমান্ত হত্যার তদন্ত প্রয়োজন বলে জানিয়েছে দলটি।৮ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতার ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান (ম খা) আলমগীরসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আজ ঢাকা-৭ আসন থেকে হামিদুর রহমান, ঢাকা-৯ আসন থেকে হাবিবুর রশিদ, ঢাকা-১০ আসন থেকে শেখ রবিউল আলম ও ঢাকা-১৮ আসন থেকে এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি।২ ঘণ্টা আগে