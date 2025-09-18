একীভূতের চিন্তা এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদের

অর্চি হক, ঢাকা
নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিছুদিন ধরেই নির্বাচনের আগে-পরের জোটের চুলচেরা হিসাবে ব্যস্ত। এমন আবহে একীভূত হওয়ার চিন্তা করছে তরুণ নেতৃত্বাধীন দুই দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও গণঅধিকার পরিষদ। রাজনীতির মাঠে তারুণ্যের শক্তিকে এক করে একটি শক্তিশালী অবস্থান গড়তেই এই পরিকল্পনা চলছে বলে জানিয়েছেন দুই দলের একাধিক নেতা। তবে তাঁদের ভাষ্য, এ নিয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়নি। একীভূত হওয়ার এই প্রক্রিয়ায় আপ বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম এবং দলও যুক্ত হতে পারে।
এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট অনেকটা একই রকম। দুটি দলেরই যাত্রা শুরু কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গঠিত বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ২০২১ সালে গণঅধিকার পরিষদে রূপ নেয়। আর ২০২৪ সালের কোটা আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তরাই আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের কিছুদিন পর গড়ে তোলেন এনসিপি। আবার এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতারই আন্দোলন-কর্মসূচিতে হাতেখড়ি হয়েছিল নুরুল হক নুরের নেতৃত্বাধীন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ থেকে। সেই হিসেবে নুরুল হক নুর এনসিপির অনেক নেতার ‘রাজনৈতিক গুরু’ বলেও বলে থাকেন কেউ কেউ। গণঅধিকার পরিষদ গত বছর নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পেলেও এনসিপি এখনো তা পায়নি।
এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ও জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফারুক হাসানকে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা সরাসরি বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। তবে আখতার হোসেন মধ্যপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলানোকে ইতিবাচক হিসেবে দেখার কথা বলেছেন। অন্যদিকে ফারুক হাসান ‘তারুণ্যের শক্তিগুলোর এক হওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকার’ কথা জানিয়েছেন।
আলোচনার শুরু হাসপাতালে মিছিলের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অ্যাকশনে আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরকে হাসপাতালে দেখতে যান নাহিদ ইসলামসহ এনসিপির শীর্ষ কয়েকজন নেতা। তখন দুই দলের নেতাদের মধ্যে সংগঠন এক করা নিয়ে আলোচনা হয়।
গণঅধিকার পরিষদ থেকে এনসিপিতে যোগ দেওয়া এক নেতা বলেন, ‘একীভূত হওয়ার বিষয়টি এখনো অনানুষ্ঠানিক আলোচনার পর্যায়ে আছে। কংক্রিট (সুনির্দিষ্ট) কিছু হয়নি।
রাজনৈতিক পরিসরে এমন একটা আলাপ আছে, তরুণেরা এক হোক। তাদের সম্মিলিতভাবে কিছু করা উচিত। সেই ভাবনা থেকেই কিছু আলাপ হচ্ছে। নুরুল ভাই অসুস্থ ছিলেন; তাঁকে নাহিদ, আসিফ দেখতে গেছেন। তখন কিছু কথা হয়েছে।’
নুরুল হক এখনো অসুস্থ উল্লেখ করে এনসিপিতে যোগ দেওয়া নেতা আরও বলেন, এ কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে খুব বেশি এগোনোও যাচ্ছে না। দুই দলের নেতাদের আলাপের (হাসপাতালে) ওপর ভিত্তি করে বসে কথাবার্তার মতো কিছু এখনো হয়নি।
একীভূত হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে গণঅধিকার পরিষদের শীর্ষ পর্যায়ের এক নেতা বলেন, ‘এনসিপির সঙ্গে মার্জ (একীভূত) হওয়ার আলোচনা চলছে। অনানুষ্ঠানিক টুকটাক আলোচনা হচ্ছে। আগ্রহ আমাদের দুই পক্ষেরই আছে। আমরা এক হওয়ার পরে আরও অনেকেই যুক্ত হবে।’
গণঅধিকার পরিষদের ওই নেতা আরও বলেন, ডাকসু-জাকসুতে বাগছাসের হারের পর ওরা (এনসিপি) একটু চাপে আছে। এখন জোট করে খুব একটা ফল পাওয়া যাবে না। তবে তরুণদের দুটি দল যদি এক হতে পারে, তখন এই দলটাকে কেন্দ্র করেই নির্বাচনী জোট হতে পারে। দেশের রাজনীতিতে এটা দরকার। ভেতরে-ভেতরে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।
‘একীভূত দলের নাম হবে এনসিপি’
দুই দলের একাধিক নেতা বলেছেন, একীভূত দলের নাম হবে এনসিপি। তবে কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন আসবে। কত দিনের মধ্যে একীভূতকরণ হতে পারে, এ প্রশ্নের জবাবে এক নেতা বলেন, ‘নেতাদের মধ্যে ম্যাচআপের (মিলমিশ বা সমন্বয়) বিষয় আছে। কর্মীদের ম্যাচআপের বিষয় আছে। ফলে এটা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে নির্বাচনের তফসিলের আগেই এর সমাধান করতে চাই আমরা।’
গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আলোচনা চলছে বলে স্বীকার করেছেন এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের একাধিক নেতা। তবে এ মুহূর্তেই এ নিয়ে নাম প্রকাশ করে কিছু বলতে চাইছেন না তাঁরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলটির একজন নেতা বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদ এনসিপিতে যোগ দিতে চায়, এমন একটা আলাপ আমাদের মধ্যে আছে। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি। নিজেদের ফোরামে কথা বলছি। তাদের (গণঅধিকার পরিষদ) সঙ্গেও কথা বলছি। কিন্তু এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।’
এনসিপির আরেকজন নেতা আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপে এ-ও জানিয়েছেন, সম্প্রতি তাঁদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে একীভূত হওয়ার চলমান আলোচনা নিয়ে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে তিনি বলেন, ‘আমরা একটা মধ্যপন্থী রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। বাংলাদেশে যারা মধ্যপন্থী রাজনীতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, তাদের যে কারও এনসিপির সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখি।’
অন্যদিকে গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ও জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফারুক হাসান এ বিষয়ে বলেন, ‘আলোচনা তো অনেক কিছুই হচ্ছে। এমন কোনো কিছু ঘটলে জানতে পারবেন। আমরা তারুণ্যের শক্তিগুলো এক হওয়ার চেষ্টা করছি।’
একীভূত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কথা স্বীকার করা এনসিপির একজন নেতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল গণঅধিকার পরিষদ ছাড়া আর কোনো দলের সঙ্গে এ ধরনের আলোচনা হচ্ছে কি না, জবাবে ওই নেতা বলেন, আপাতত শুধু গণঅধিকার পরিষদই নিয়েই কথা হচ্ছে। একটা পর্যায় পর্যন্ত আমাদের আলোচনা এগিয়েছে। কিন্তু এখনো অনেকগুলো ইস্যু বাকি।
আরও যারা দলে ভিড়তে পারে
এই নেতা বিশদ কিছু না বললেও রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও প্ল্যাটফর্ম আপ বাংলাদেশও এই একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। দল দুটির বিষয়ে এনসিপির একজন নেতা বলেন, তাদের সঙ্গে সংস্কার বিষয়ে আলোচনা হলেও একীভূত হওয়ার আলোচনা হয়নি। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যাঁরা আসার, তাঁরা আগেই এনসিপিতে যোগ দিয়েছেন। আর আপ বাংলাদেশ প্ল্যাটফর্মের দু-একজন একীভূত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো আলোচনা হয়নি।
এ বিষয়ে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের এক নেতা বলেন, ‘একীভূত হওয়ার একটা প্রস্তাব আছে। কিন্তু সেটা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এনসিপির কনসিস্ট্যান্সি (ধারাবাহিকতা) নিয়ে আমাদের একটু সংশয় আছে। তবে একটা আলোচনা হচ্ছে।’
আপ বাংলাদেশের শীর্ষ একজন নেতা জানিয়েছেন, এনসিপির সঙ্গে তাঁদের অনানুষ্ঠানিকভাবে দুই দফা কথা হয়েছে। একীভূত হওয়া না হলেও জোটগতভাবে এগোনোর বিষয়ে প্রাথমিক আলাপ হয়েছে। তিনি বলেন, সামনে আরও আলোচনা হবে। আলোচনার মধ্য দিয়ে কোনো একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে।
সার্বিক বিষয়ে এনসিপির একজন নেতা বলেন, রাজনীতিতে এখন হয় আপনি বিএনপিপন্থী, নয়তো জামায়াতপন্থী বা ইসলামপন্থী। এই বয়ান দিয়ে তো পলিটিকস এগোয় না। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষই মধ্যপন্থী। বিএনপি এই ৮০ শতাংশ মানুষকে ধারণ করতে পারে না। ফলে বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মের একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে। তাই তরুণদের সম্মিলিতভাবে রাজনীতির মাঠে হাজির হওয়াটা জরুরি। এটা দেশের জন্য ভালো, রাজনীতির জন্যও ভালো।
