শোকজের পর হামিমকে ছাত্রদল থেকে অব্যাহতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শোকজের পর হামিমকে ছাত্রদল থেকে অব্যাহতি
শেখ তানভীর বারী হামিম। ফাইল ছবি

শোকজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কবি জসীম উদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিমকে এবার সাংগঠনিক পদ থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। আজ বুধবার রাতে বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির আজ এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন বলে ওই বার্তা থেকে জানা যায়।

দপ্তর সম্পাদকের পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের (কেন্দ্রীয় সংসদ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অধীনস্থ কবি জসীম উদ্দীন হল ছাত্রদলের আহবায়ক শেখ তানভীর বারী হামিমকে সাংগঠনিক পদ থেকে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

