খালেদা জিয়া এই অভূতপূর্ব বিজয় দেখে যেতে পারলেন না: মির্জা ফখরুল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ভূমিধস জয়ে উচ্ছ্বসিত দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘অনুভূতি তো অত্যন্ত আনন্দময় এবং একই সঙ্গে বিষাদময়। এ জন্য যে আমাদের দলের প্রয়াত চেয়ারপারসন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া...তিনি এই অভূতপূর্ব বিজয় দেখে যেতে পারলেন না।’
আজ শুক্রবার বিকেলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্বাচনী এলাকা থেকে ঢাকায় ফিরে তিনি সাংবাদিকদের কাছে এই অনুভূতি ব্যক্ত করেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির মহাসচিব। নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনেক রক্তের বিনিময়ে এই নির্বাচন। এ নির্বাচন চমৎকার, উৎসবমুখর, এ রকম স্বচ্ছ একটা নির্বাচন...সত্যিই আমি অভিভূত, মুগ্ধ। এই ধারাবাহিকতা যদি রাখতে পারি, তাহলে গণতন্ত্রের ধারাটা আমরা রাখতে পারব।’
সরকার গঠন করলে বিএনপির সামনে চ্যালেঞ্জ কী দেখছেন—এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অর্থনীতিকে সচল করা। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আর দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।’
এ সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিএনপির ভাবনা জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আওয়ামী লীগকে নিয়ে সিদ্ধান্ত তো নিয়েই নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।৮ মিনিট আগে
পঞ্চগড়-১ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ৩০টির বেশি জায়গায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। হামলা ও হুমকির মুখে এনসিপির অনেকে পালিয়ে আছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।৯ মিনিট আগে
ঢাকা-৭ আসনে ভোটের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রেখে, ভোট পুনর্গণনার দাবি জানিয়েছে ওই আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. এনায়েত উল্লাহ। আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই দাবি জানিয়েছেন।১১ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাইবান্ধা-৫ (ফুলছড়ি-সাঘাটা) আসনে জামানত হারিয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৭৫ ভোট।১৮ মিনিট আগে