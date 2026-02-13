Ajker Patrika
রাজনীতি

খালেদা জিয়া এই অভূতপূর্ব বিজয় দেখে যেতে পারলেন না: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খালেদা জিয়া এই অভূতপূর্ব বিজয় দেখে যেতে পারলেন না: মির্জা ফখরুল
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ভূমিধস জয়ে উচ্ছ্বসিত দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘অনুভূতি তো অত্যন্ত আনন্দময় এবং একই সঙ্গে বিষাদময়। এ জন্য যে আমাদের দলের প্রয়াত চেয়ারপারসন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া...তিনি এই অভূতপূর্ব বিজয় দেখে যেতে পারলেন না।’

আজ শুক্রবার বিকেলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্বাচনী এলাকা থেকে ঢাকায় ফিরে তিনি সাংবাদিকদের কাছে এই অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির মহাসচিব। নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনেক রক্তের বিনিময়ে এই নির্বাচন। এ নির্বাচন চমৎকার, উৎসবমুখর, এ রকম স্বচ্ছ একটা নির্বাচন...সত্যিই আমি অভিভূত, মুগ্ধ। এই ধারাবাহিকতা যদি রাখতে পারি, তাহলে গণতন্ত্রের ধারাটা আমরা রাখতে পারব।’

সরকার গঠন করলে বিএনপির সামনে চ্যালেঞ্জ কী দেখছেন—এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অর্থনীতিকে সচল করা। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আর দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।’

এ সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিএনপির ভাবনা জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আওয়ামী লীগকে নিয়ে সিদ্ধান্ত তো নিয়েই নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত।’

বিষয়:
