বিএনপির নেতা-কর্মীর হামলা-হুমকিতে এনসিপির অনেকে পালিয়ে আছে: সারজিস আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ২১
বিএনপির নেতা-কর্মীর হামলা-হুমকিতে এনসিপির অনেকে পালিয়ে আছে: সারজিস আলম
সারজিস আলম। ফাইল ছবি

পঞ্চগড়-১ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ৩০টির বেশি জায়গায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। হামলা ও হুমকির মুখে এনসিপির অনেকে পালিয়ে আছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

আজ শুক্রবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড প্রোফাইলে দেওয়া পোস্টে এসব অভিযোগ জানান সারজিস।

ফেসবুক পোস্টে সারজিস লিখেছেন, ‘এখন পর্যন্ত পঞ্চগড়-১ আসনে প্রায় ৩০+ জায়গায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর, তাদের বাড়িঘরে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করেছে, হুমকি দিয়েছে। অনেকে পালিয়ে আছে।’

বিএনপির উদ্দেশে সারজিস আলম লিখেছেন, ‘বিএনপি এখনো পুরোনো কায়দায় প্রতিহিংসার রাজনীতি করতে চায় কি না, সেটা বিএনপিকে স্পষ্ট করতে হবে। আমরা রাজনীতি করতে এসেছি। পুরোনো নোংরা রাজনৈতিক কালচারগুলোকে পরিবর্তন করে নতুন রাজনীতি করতে এসেছি।’

ক্ষমতা চিরস্থায়ী কোনো বিষয় নয় মন্তব্য করে সারজিস আলম লিখেছেন, ‘যারা অতিউৎসাহী হয়ে এ কাজগুলো করছেন, তাঁদেরকে সংশোধন হওয়ার আহ্বান করছি।’

বিএনপিকে সতর্ক করে দিয়ে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘অতীত থেকে শিক্ষা নিন। মনে রাখবেন, এক মাঘে শীত যায় না।’

সারজিস আলমের ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
সারজিস আলমের ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

আরেকটি পোস্টে বিএনপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সারজিস বলেন, ‘৪৮ শতাংশ মানুষকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে পঞ্চগড়-১ আসনে বিএনপি যদি রাজনীতি করতে চায় তাহলে এর মূল্য তাদের চুকাতে হবে। হয় সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করুন, না হয় আমরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করব। দেখি আপনারা কত পারেন, আর আমরা কত পারি।’

প্রসঙ্গত, গতকাল (১২ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে এনসিপির প্রার্থীরা ৬টি আসনে জয় পেয়েছেন। তাঁদের জোট পেয়েছে মোট ৭৭টি আসন। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ২১২টি আসনে জয় পেয়েছে।

