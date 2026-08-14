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রাজনীতি

সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানে রাষ্ট্রপতিকে বিরোধীদলীয় নেতার চিঠি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৫৪
সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানে রাষ্ট্রপতিকে বিরোধীদলীয় নেতার চিঠি
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি-সংকট, আর্থসামাজিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

আজ শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রাষ্ট্রপতি বরাবর এই চিঠি প্রেরণ করা হয় বলে জানিয়েছে জামায়াত। একই সঙ্গে চিঠির অনুলিপি প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সচিবালয়েও পাঠানো হয়েছে বলে জানায় দলটি।

চিঠিতে জামায়াত উল্লেখ করে, বর্তমানে দেশজুড়ে তীব্র বিদ্যুৎ-সংকট বিরাজ করছে। লাগামহীন লোডশেডিংয়ের ফলে একদিকে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে শিল্প-উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি-সংকটের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে, যা জনগণকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

চিঠিতে বিরোধীদলীয় নেতা আরও লেখেন, জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে এই সংকটকালে তাঁরা নীরব থাকতে পারেন না। দেশের এই উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংসদে অর্থবহ আলোচনা ও আশু সমাধান খোঁজা অত্যন্ত জরুরি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

শফিকুর রহমান দেশজুড়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি-সংকটসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে অবিলম্বে জাতীয় সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বিষয়:

বিদ্যুৎজ্বালানিসংসদরাষ্ট্রপতিজামায়াতে ইসলামীডা. শফিকুর রহমানসংসদ অধিবেশন
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