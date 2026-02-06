Ajker Patrika
রাজনীতি

মানুষ বলে, বাবারে টাকা যত লাগে দিমু; কিন্তু দুর্নীতি করবা না: হাসনাত আবদুল্লাহ

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ০০
মানুষ বলে, বাবারে টাকা যত লাগে দিমু; কিন্তু দুর্নীতি করবা না: হাসনাত আবদুল্লাহ
গতকাল রাত ৯টায় দেবিদ্বার পৌর ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বড় আলমপুর গ্রামে উঠান বৈঠকে বক্তব্য দেন হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদাবাজি করে টাকা আনতে হয় না, মানুষ বিশ্বাস করেই টাকা দেয়—এমন মন্তব্য করেছেন কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ১১ দলীয় জোট মনোনীত ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘মানুষ বলে—বাবারে, টাকা লাগলে টাকা দিমু। নির্বাচন করতে তো টাকা লাগে, কিন্তু তুমি দুর্নীতি করবা না। টাকা যত লাগে দিমু। আমি যেহেতু পয়সা ছাড়া নির্বাচন করতে পারতেছি। সুতরাং আপনাদের সেবা দেওয়ার সময় কি আমার পয়সা নেওয়ার দরকার আছে?’

হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, ‘আজকের দিনেও মানুষ আমার নির্বাচনী তহবিলে ৯ লাখ টাকা দিয়েছে। প্রতিদিনই এভাবে মানুষ টাকা দিচ্ছে।’

গতকাল বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টায় দেবিদ্বার পৌর ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বড় আলমপুর গ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে নির্বাচনী এক উঠান বৈঠকে এসব কথা বলেন কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ১১ দলীয় জোট মনোনীত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া এই নেতা আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, আবার যদি কখনো নির্বাচন হয়, যদি আল্লাহ তৌফিকে রাখেন, যদি দাঁড়াইতে হয়, এখন আমি যদি ভালো কাজ করি, আমি যদি জনকল্যাণমুখী কাজ করি, তখনো আপনারা আমাকে হেল্প করবেন, করবেন না?’ তখন সবাই হ্যাঁ বলে সমর্থন দেন। তিনি বলেন, ‘আমি যেহেতু পয়সা ছাড়া নির্বাচন করতে পারতেছি। সুতরাং আপনাদের সেবা দেওয়ার সময় আমার পয়সা নেওয়ার দরকার নাই। আমি আপনাদের সন্তান হিসেবে এখানে এসেছি, সন্তানের দায়িত্ব এবার আপনাদের হাতে।’

উঠান বৈঠকে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর কুমিল্লা উত্তর জেলা সেক্রেটারি মো. সাইফুল ইসলাম শহিদসহ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিস, এনসিপি ও জোটের নেতারা।

বিষয়:

কুমিল্লানির্বাচননির্বাচন কমিশনভোটএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে যুদ্ধে যেভাবে জেতার পরিকল্পনা করছে ইরান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

সম্পর্কিত

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে লবণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে: সালাহউদ্দিন আহমদ

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে লবণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে: সালাহউদ্দিন আহমদ

মানুষ বলে, বাবারে টাকা যত লাগে দিমু; কিন্তু দুর্নীতি করবা না: হাসনাত আবদুল্লাহ

মানুষ বলে, বাবারে টাকা যত লাগে দিমু; কিন্তু দুর্নীতি করবা না: হাসনাত আবদুল্লাহ

শেখ হাসিনাকে দিয়ে আল্লাহ জামায়াতের উপর কৃতকর্মের গজব দিয়েছিলেন: ইসলামী সমাজের আমির

শেখ হাসিনাকে দিয়ে আল্লাহ জামায়াতের উপর কৃতকর্মের গজব দিয়েছিলেন: ইসলামী সমাজের আমির

বিএনপির সর্বশেষ নির্বাচনী জনসভার স্থান ও তারিখ জানালেন রিজভী

বিএনপির সর্বশেষ নির্বাচনী জনসভার স্থান ও তারিখ জানালেন রিজভী