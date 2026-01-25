নির্বাচনী পদযাত্রার আগে এনসিপির দুই নেতার পদত্যাগ

চট্টগ্রাম থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী পদযাত্রা। আগামীকাল সোমবার বন্দর নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দলটির নেতা-কর্মীরা ভোটের প্রচারণা চালাবেন। দলের প্রধান নাহিদ ইসলামও এই পদযাত্রায় যোগ দেবেন। তবে এই কর্মসূচি শুরুর আগেই পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্তত দুজন নেতা।
তাঁরা হলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ও পার্বত্য অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক ইমন সৈয়দ এবং চট্টগ্রাম মহানগরের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সমন্বয়কারী ও বান্দরবান জেলার সদস্যসচিব এরফানুল হক। তাঁরা দুজনই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।
ইমন সৈয়দ লিখেছেন, ‘আমি ইমন সৈয়দ। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক এবং পার্বত্য অঞ্চলের সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। এর আগে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আমি এনসিপির সব ধরনের সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি—যা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছি।’
ইমন সৈয়দকে এনসিপি তাদের গণভোট প্রচারণার প্রার্থী হিসেবে চট্টগ্রাম-১৬ আসন থেকে মনোনীত করেছিল।
এর আগে, গতকাল শনিবার এনসিপি থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন বান্দরবান জেলার সদস্যসচিব এরফানুল হক। বান্দরবান আসনে বাইরে থেকে প্রার্থী মনোনয়নের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি পদত্যাগ করেন।
ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে এরফানুল হক লেখেন, ‘জুলাই গণ অভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল নাগরিকভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। সে লক্ষ্য সামনে রেখে এনসিপি গঠিত হলেও রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর দলটির একাধিক সিদ্ধান্তে জনগণ ও দলের নেতা-কর্মীরা হতাশ হয়েছেন। দল গঠনের পর তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন বিস্তারের যথাযথ সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।’
বান্দরবান আসনের প্রার্থী মনোনয়ন প্রসঙ্গে এরফানুল বলেন, ‘পার্বত্য বান্দরবানের বাইরে থেকে একজন প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার মাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আত্মসম্মান ও মর্যাদায় আঘাত করা হয়েছে। পাহাড়ের বাস্তবতা ও সংগ্রাম না বোঝা একজন ব্যক্তিকে প্রার্থী করা স্থানীয় জনগণের অনুভূতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।’
আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির প্রতি সমর্থন জানান এরফানুল। বান্দরবান আসনে বিএনপির প্রার্থী সাচিং প্রু জেরীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এ ছাড়া নিজেও তাঁকে ভোট দেবেন বলে ফেসবুক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন।
