বছরে ৩০ হাজার তরুণের সামরিক প্রশিক্ষণের অঙ্গীকার এনসিপির

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ শিরোনামে ৩৬ দফা নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এই ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। নাগরিক অধিকার থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা কৌশলসহ—মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরেছে নতুন এই রাজনৈতিক দলটি।
এনসিপির ইশতেহারের সবচেয়ে আলোচিত দিক হলো দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা। দলটি জানিয়েছে, ক্ষমতায় গেলে তারা প্রতি বছর ৩০ হাজার তরুণকে ‘বেসিক অস্ত্র ও মিলিটারি ট্যাকটিক্স’ ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে একটি ‘রিজার্ভ ফোর্স’ বা সংরক্ষিত বাহিনী গড়ে তুলবে।
এই প্রশিক্ষণ হবে ১০ সপ্তাহ মেয়াদি। এর মাধ্যমে তরুণদের তিন বাহিনীর (সেনা, নৌ ও বিমান) জন্য ‘কমব্যাট-রেডি’ বা যুদ্ধ-প্রস্তুত হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ ছাড়া যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের দক্ষ করে তোলা হবে। প্রশিক্ষিত তরুণদের দক্ষতা ধরে রাখতে প্রতি বছর দুই সপ্তাহ করে ‘রিফ্রেশার ট্রেনিং’-এ অংশ নিতে হবে।
প্রতিরক্ষা কৌশল বিষয়ে ইশতেহারে বলা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রীয় সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে, আমরা একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করব। আমাদের সমন্বিত প্রতিরক্ষা নীতির কেন্দ্রে থাকবে সংসদীয় নজরদারি, নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও কূটনৈতিক ভারসাম্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি।’
এনসিপি জানিয়েছে, তাদের এ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য—প্রচলিত বাহিনীর দ্বিগুণ আকারের রিজার্ভ ফোর্স প্রস্তুত করা। এর জন্য ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটির এককালীন খরচ ৫০০ কোটি টাকা ও বাৎসরিক খরচ ৪০০ কোটি টাকা হবে বলে উল্লেখ করেছে তারা।
শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে মাওলানা আকরম খাঁ হলে ‘প্রবাসীদের ভোট, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন এবং নাগরিক ভাবনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব মন্তব্য করেন। জাতীয়তাবাদী প্রজন্ম’৭১ কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি ঢালী আমিনুল ইসলাম রিপন।৩৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ৩৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে দেশের সব প্রতিষ্ঠানে পূর্ণবেতনে ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ও এক মাস পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করার অঙ্গীকার রয়েছে। ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ শীর্ষক ৩৬ দফা ঘোষণার অংশ হিসেবে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ শিরোনামে ৩৬ দফা অঙ্গীকার প্রকাশ করেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ইশতেহার প্রকাশ করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘আমরা বাংলাদেশ থেকে পরিবারতন্ত্রের সংস্কৃতি চিরতরে মুছে দিতে চাই। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই, যেখানে একজন রিকশাচালকও প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন।’ আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে ফেনী সরকারি কলেজ মাঠে দলের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে৩ ঘণ্টা আগে