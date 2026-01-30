Ajker Patrika
রাজনীতি

বছরে ৩০ হাজার তরুণের সামরিক প্রশিক্ষণের অঙ্গীকার এনসিপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বছরে ৩০ হাজার তরুণের সামরিক প্রশিক্ষণের অঙ্গীকার এনসিপির
নাগরিক অধিকার থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা কৌশলসহ—মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরেছে নতুন এই রাজনৈতিক দলটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ শিরোনামে ৩৬ দফা নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এই ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। নাগরিক অধিকার থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা কৌশলসহ—মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরেছে নতুন এই রাজনৈতিক দলটি।

এনসিপির ইশতেহারের সবচেয়ে আলোচিত দিক হলো দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা। দলটি জানিয়েছে, ক্ষমতায় গেলে তারা প্রতি বছর ৩০ হাজার তরুণকে ‘বেসিক অস্ত্র ও মিলিটারি ট্যাকটিক্স’ ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে একটি ‘রিজার্ভ ফোর্স’ বা সংরক্ষিত বাহিনী গড়ে তুলবে।

এই প্রশিক্ষণ হবে ১০ সপ্তাহ মেয়াদি। এর মাধ্যমে তরুণদের তিন বাহিনীর (সেনা, নৌ ও বিমান) জন্য ‘কমব্যাট-রেডি’ বা যুদ্ধ-প্রস্তুত হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ ছাড়া যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের দক্ষ করে তোলা হবে। প্রশিক্ষিত তরুণদের দক্ষতা ধরে রাখতে প্রতি বছর দুই সপ্তাহ করে ‘রিফ্রেশার ট্রেনিং’-এ অংশ নিতে হবে।

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতেএনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

প্রতিরক্ষা কৌশল বিষয়ে ইশতেহারে বলা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রীয় সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে, আমরা একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করব। আমাদের সমন্বিত প্রতিরক্ষা নীতির কেন্দ্রে থাকবে সংসদীয় নজরদারি, নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও কূটনৈতিক ভারসাম্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি।’

এনসিপি জানিয়েছে, তাদের এ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য—প্রচলিত বাহিনীর দ্বিগুণ আকারের রিজার্ভ ফোর্স প্রস্তুত করা। এর জন্য ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটির এককালীন খরচ ৫০০ কোটি টাকা ও বাৎসরিক খরচ ৪০০ কোটি টাকা হবে বলে উল্লেখ করেছে তারা।

বিষয়:

যুদ্ধনির্বাচনতরুণরাজনৈতিক দলএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

সৌদিপ্রবাসী কর্মীদের জন্য বিমানভাড়া কমিয়ে ২০ হাজার টাকা করল বিমান

সৌদিপ্রবাসী কর্মীদের জন্য বিমানভাড়া কমিয়ে ২০ হাজার টাকা করল বিমান

দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন মিলনের ‘বাধ্যবাধকতা’ বিলুপ্ত করছে ফ্রান্স

দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন মিলনের ‘বাধ্যবাধকতা’ বিলুপ্ত করছে ফ্রান্স

সম্পর্কিত

জামায়াত এখন আর সিনে নাই, শুধু আতঙ্ক ছড়াচ্ছে: সেলিমা রহমান

জামায়াত এখন আর সিনে নাই, শুধু আতঙ্ক ছড়াচ্ছে: সেলিমা রহমান

এনসিপির ইশতেহার: সব প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ৬ মাস, পিতৃত্বকালীন ১ মাসের ছুটির অঙ্গীকার

এনসিপির ইশতেহার: সব প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ৬ মাস, পিতৃত্বকালীন ১ মাসের ছুটির অঙ্গীকার

বছরে ৩০ হাজার তরুণের সামরিক প্রশিক্ষণের অঙ্গীকার এনসিপির

বছরে ৩০ হাজার তরুণের সামরিক প্রশিক্ষণের অঙ্গীকার এনসিপির

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে