জনগণকে অপমানের প্রতিশোধ নিতেই রাস্তায় নেমেছি: শফিকুর রহমান

সরকার গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না করে জনগণকে অপমান করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই রাস্তায় নেমেছি।’
আজ শনিবার গাজীপুরের ভোগড়া বাইপাসে আয়োজিত পথসভায় শফিকুর রহমান এ কথা বলেন। ১১ দলের লংমার্চ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ পথসভা আয়োজন করা হয়।
সমবেত জনতার উদ্দেশে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আপনারা গণভোটে “হ্যাঁ” বলেছিলেন ৭০ ভাগ মানুষ। সরকার আপনাদের গণভোটকে অগ্রাহ্য করে আপনাদেরকে অপমানিত করেছে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমরা নেমেছি।’
সরকার জনগণের রায় বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হবে মন্তব্য করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, ‘বিএনপি এই রায় বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হবে। পানি খাবে কিন্তু ঘোলা করে খাবে।’
জামায়াত আমির বলেন, ‘সরকারকে আমরা বলে দিচ্ছি, আজকে আট দফা দাবিতে নেমেছি। জনগণের জন্য, জনগণের প্রয়োজনে আট দফা যেকোনো সময় এক দফায় পরিণত হতে পারে। দাবি আদায় করে আমরা ঘরে ফিরব।’
শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘আমাদের এই লং মার্চ জনগণের ঘরে ঘরে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার দাবিতে, ইন্ডাস্ট্রির চাকা ঘোরানোর দাবিতে, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের দাবিতে, পানির অভাবে হাহাকার করা মানুষের দুঃখ দূর করার দাবিতে, রাস্তায় ঘাটে হাটে বাজারে টেম্পু স্ট্যান্ডে সর্বত্র চাঁদা বন্ধ করার দাবিতে। আমাদের এই লং মার্চ দুর্নীতিতে ছেয়ে যাওয়া দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার দাবিতে। আমাদের এই লং মার্চ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের দাবিতে।’
কর্নেল অলি বলেন, ‘সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নাই। আমরা সরকারের বিরুদ্ধেও না, কোনো দেশের বিরুদ্ধেও না। আমরা বাংলাদেশের জনগণের যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান চাই।’২ ঘণ্টা আগে
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