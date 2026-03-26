Ajker Patrika
রাজনীতি

নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে এসেছি: স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়ে জামায়াত আমির

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ মার্চ ২০২৬, ১২: ১৯
আজ সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘আমরা একটা নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। এটি রাষ্ট্রের একটা সর্বোচ্চ আচার, সকলের মতো আমরা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলাম।’ আজ বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদদের জন্য মোনাজাত করে জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের বীর শহীদদের জন্য আল্লাহর দরবারে আমরা দোয়া করেছি। দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, দেশের ওপর যাতে আল্লাহ শান্তি এবং রহমত বর্ষণ করেন, সেই দোয়া করেছি।’ তিনি বলেন, ‘একটা অহিংস দুর্নীতিমুক্ত বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ আমরা সবাই মিলে যেন করতে পারি। আপনাদের মাধ্যমে পুরা দেশবাসীকে আমরা স্বাধীনতা এবং জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।’

এ সময় দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সংসদ সদস্য এ টি এম আজহারসহ জামায়াতের নেতা-কর্মীরা তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

