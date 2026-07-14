Ajker Patrika
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রাজনীতি

লক্ষণ ভালো নয়, সরকার নিরাপত্তা দিতে পারছে না: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
লক্ষণ ভালো নয়, সরকার নিরাপত্তা দিতে পারছে না: জামায়াত আমির
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবির পর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধী দলীয় নেতা শফিকুর রহমান। আজ মঙ্গলবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

ফেসবুকের পোস্টে শফিকুর রহমান লিখছেন, ‘চট্টগ্রাম নগরীতে এক ইন্টারনেট ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে ঢুকে তাণ্ডব চালানো দুর্বৃত্তদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে তা প্রকাশ করুন। তাদের পাকড়াও করে আইনের আওতায় আনুন। জানি না, কঠিন শাস্তির বিধান হবে কি না। লক্ষণ খুব ভালো নয়।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘জনগণকেই এখন নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ সরকার কোনো কার্যকর নিরাপত্তা দিতে পারছে না। একের পর এক অভিনব ঘটনা ঘটেই চলছে। এদের খুঁটির জোর কোথায়?’

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বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগহামলাজামায়াতে ইসলামীব্যবসায়ী
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