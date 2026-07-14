Ajker Patrika
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রাজনীতি

স্ট্যান্ডবাজ শিক্ষামন্ত্রী আমরা চাই না: হাসনাত আবদুল্লাহ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
স্ট্যান্ডবাজ শিক্ষামন্ত্রী আমরা চাই না: হাসনাত আবদুল্লাহ
পদযাত্রা ও সমাবেশে বক্তব্য দেন জাতীয় নগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘শিক্ষামন্ত্রী যাদের ফার্মের মুরগি বলছেন, তাদের জন্যেই আপনি শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। তাদের জন্যেই শিলং থেকে এসে সংবিধান বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। তাদের জন্যেই লন্ডন থেকে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সাধারণ এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ছাত্রদল মাদকাসক্ত বলে আখ্যায়িত করেছে। এই স্ট্যান্ডবাজ শিক্ষামন্ত্রী আমরা চাই না।’

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মোগরাপাড়া চৌরাস্তা মোড়ে পদযাত্রা ও সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দম্ভ করে বললেন, সংবিধান সংস্কার কমিটি সংবিধানে নেই। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন ২০২৬ সালে হওয়ার কথা ছিল না। সংবিধান অনুযায়ী বিএনপির নেতা-কর্মীদের থাকার কথা ছিল ধানখেতে।’

বন্যায় সরকারের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে হাসনাত বলেন, ‘বন্যায় আক্রান্ত চট্টগ্রামবাসীকে জনপ্রতি ৩০ টাকারও কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। অথচ চট্টগ্রাম সবচেয়ে বেশি রাজস্ব যুক্ত করে অর্থনীতিতে।’

হাসনাত আবদুল্লাহ স্থানীয় এমপির প্রসঙ্গ টেনে সমালোচনা করে বলেন, ‘সোনারগাঁওয়ের এমপির ছেলে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে পুলিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে এসেছে। বাবা করে এমপিগিরি, ছেলে করে চাঁদাবাজি। এই চাঁদাবাজদের আমরা দেখতে চাই না।’

পদযাত্রায় জাতীয় যুবশক্তির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক তুহিন মাহমুদের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ও এমপি আব্দুল্লাহ আল আমিন, যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ, জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম প্রমুখ।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জপ্রধানমন্ত্রীসংবিধানহাসনাত আবদুল্লাহএনসিপি
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