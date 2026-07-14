Ajker Patrika
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রাজনীতি

কাতারের সাবেক আমির আল থানির মৃত্যুতে শোকবইয়ে গোলাম পরওয়ারের স্বাক্ষর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কাতারের সাবেক আমির আল থানির মৃত্যুতে শোকবইয়ে গোলাম পরওয়ারের স্বাক্ষর
জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার আজ ঢাকায় কাতার দূতাবাসে শোকবইয়ে স্বাক্ষর করেন। ছবি: সংগৃহীত

কাতারের বর্তমান আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির বাবা ও দেশটির সাবেক আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকায় অবস্থিত কাতার দূতাবাসে সংরক্ষিত শোকবইয়ে স্বাক্ষর করেন তিনি।

এ সময় মিয়া গোলাম পরওয়ারকে বাংলাদেশে নিযুক্ত কাতারের রাষ্ট্রদূত সেরায়া আলি আল-কাহতানি স্বাগত জানান এবং কাতারের শোকাহত রাজপরিবার ও জনগণের পক্ষ থেকে সমবেদনা গ্রহণ করেন। শোকবইয়ে স্বাক্ষর শেষে মিয়া গোলাম পরওয়ার কাতারের সাবেক আমির আল থানির রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তিনি শোকসন্তপ্ত রাজপরিবার, বর্তমান আমির, কাতার সরকার ও দেশটির জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সাক্ষাৎকালে দুইপক্ষ বাংলাদেশ ও কাতারের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করে। এ সময় জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মীর আহমেদ বিন কাশেম আরমান উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

কাতারদূতাবাসজামায়াতে ইসলামী
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