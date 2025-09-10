Ajker Patrika
জামায়াত আমিরের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়। ছবি: আজকের পত্রিকা
জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। আজ

বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাতের সময় সেখানে আরও ছিলেন নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সাক্ষাতে সারাহ কুক জামায়াতের আমিরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন এবং তাঁর পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন।

এ ছাড়াও মতবিনিময়কালে তাঁরা বাংলাদেশে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগামী নির্বাচন, মানবাধিকার, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা ও রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

একই সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও উন্নত ও সুদৃঢ় করার ব্যাপারে আলোচনা করেন জামায়াতের আমির ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার।

বিষয়:

ব্রিটিশজামায়াতরাজনীতিবিদহাইকমিশনার
