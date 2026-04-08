ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ফেসবুক পোস্ট সাবেক ছাত্রলীগ নেতার, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ০৮
ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ফেসবুক পোস্ট সাবেক ছাত্রলীগ নেতার, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ফেসবুকে অবমাননাকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে সাবেক ছাত্রলীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নেতা এম এইচ পাটোয়ারী বাবুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন।

প্রসিকিউটর শাইখ মাহদী পরোয়ানা জারির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে এম এইচ পাটোয়ারী বাবু নামের ফেসবুক আইডি থেকে দেওয়া এক পোস্টে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার, সাবেক আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, সাবেক চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এবং সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনিরের বিরুদ্ধে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

এদিকে এম এইচ পাটোয়ারী বাবুকে গ্রেপ্তারে তাঁর বাসায় অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে তিনি পলাতক থাকায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা বলেন, অভিযুক্ত বাবুর বাসায় অভিযান চালানো হলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে সেখান থেকে স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। যেটিতে এম এইচ পাটোয়ারী বাবুর ফেসবুক আইডি লগইন অবস্থায় পাওয়া গেছে।

