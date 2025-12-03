Ajker Patrika
১০টা যদি ভোট পাই, তাও দেবিদ্বার ছেড়ে যাব না: হাসনাত আবদুল্লাহ

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ২৫
হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘ঢাকায় নির্বাচন করা সহজ না? আমার লগে আমার পার্টির অনেকের সাথে ঝামেলা চলতেছে আমি কেন ঢাকায় দাঁড়াইতাছি না। হোনেন কাকু, আমি ১০টা যদি ভোট পাই, তা-ও দেবিদ্বার ছাইড়া যাওইন্যা পুলাপাইন না। নির্বাচনে হারার পরের দিনও আবার দেবিদ্বার আসব। এটা আমার মা-বাবা।’

আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে দেবিদ্বার উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। সেখানে তিনি এসব কথা বলেন। কুমিল্লা-৪ দেবিদ্বার আসনে এনসিপির প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

একই দিন সন্ধ্যায় উপজেলার মোহনপুরে এক উঠান বৈঠকে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমরা যাঁরা খেটে খাওয়া মানুষ, যাঁরা নেতা বানান, যাঁরা মানুষের বাড়ি বানান, নিজের থাকার ঘর হয় না। যাঁরা রাস্তায় আলো জ্বালান, কিন্তু নিজের কুপিতে কেরোসিন থাকে না। যাঁরা মেইলে ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন অন্যের ভাত জোগান, নিজের ঘরের স্ত্রী-সন্তানের খাবার থাকে না। যে প্রবাসীরা বিদেশে পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠান, যাঁরা এয়ারপোর্টে হেনস্তা হন, যাঁরা আমার আব্বার মতো রাজমিস্ত্রি-কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন, তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এখানে দাঁড়াইছি।’

এনসিপি নেতা বলেন, ‘আপনাদের যারা কামলা বলে তিরস্কার করে, এবার আপনাদের সন্তান হিসেবে আমি নির্বাচনে দাঁড়াইছি। এবার আপনাদের সাথে নিয়ে হবে আমার ব্যালট বিপ্লব। আমার দায়িত্বটা আপনাদের নিতে হবে, যে মায়েরা জুলাইয়ে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছেন সেই মায়েদের, খালা আপা ফুফিদের আমার দায়িত্বটা নিতে হবে।’

