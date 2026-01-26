ভোট বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র করছে একটি গোষ্ঠী: তারেক রহমান

জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে অভিযোগ করে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘দেশের মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কথা বলার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। যারা এই কাজটি করেছিল, তারা দেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন অন্য একটি গোষ্ঠী আবার কিছু কিছু ষড়যন্ত্র করছে, যেন নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়। এই ব্যাপারে আপনাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে।’
নোয়াখালীর হাতিয়ায় আজ সোমবার বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন দলের প্রধান।
১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন ভোট দেওয়ার পাশাপাশি ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতেও দলের নেতা-কর্মীসহ ভোটারদের আহ্বান জানান বিএনপি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ‘শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলেই চলবে না। ভোট দিয়ে ওইখানে থাকতে হবে, যাতে করে আপনার যে ভোটটা আপনি দিলেন, এই ভোটের হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে আনতে হবে।’
তারেক রহমান আরও বলেন, ‘কথা একটাই, আমি বারেবারে একটা কথা বলি, এই দেশটা আমাদের। আমরা সবাই মিলে, সকল ধর্মের মানুষকে একসাথে রেখে দেশটা গড়তে হবে। এই দেশ আমাদের সকলকে পরিশ্রম করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ, এই দেশই আমাদের প্রথম এবং শেষ ঠিকানা।’
২২ জানুয়ারি সিলেট থেকে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেছেন তারেক রহমান। সিলেট থেকে সেদিন ঢাকার পথে আরও ৬টি পৃথক সমাবেশে অংশ নেন তিনি। গত রোববার চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে সমাবেশ শেষ করে পথে পথে ফেনী, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী সভায় অংশ নেন। এরই অংশ হিসেবে গতকাল নোয়াখালীর হাতিয়ায় নির্বাচনী জনসভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন তিনি।
নির্বাচনী সফরে আজ ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তারেক রহমান
নির্বাচনী সফরের অংশ হিসেবে আগামীকাল মঙ্গলবার ময়মনসিংহে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সেখানে বেলা আড়াইটায় সার্কিট হাউস মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেবেন তিনি। গতকাল বিকেলে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন।
মাহদী আমিন জানান, ময়মনসিংহের জনসভা শেষে ঢাকায় ফেরার পথে তারেক রহমান আরও দুটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। সন্ধ্যা ছয়টায় গাজীপুরের রাজবাড়ি মাঠে এবং সন্ধ্যা সাতটায় রাজধানীর উত্তরা আজমপুর ঈদগাহ মাঠে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেবেন তিনি। কর্মসূচি শেষে রাত আটটায় গুলশানের নিজ বাসভবনে ফিরবেন তারেক রহমান।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহবায়ক ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের ঢাকা-১৮ আসনের প্রার্থী আরিফুল ইসলাম আদীবের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এনসিপি।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কুমিল্লা-৪ আসনের প্রার্থী ও দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘মাত্র চার দিন হলো জাতীয় নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা চলছে। এরই মধ্যে আমাদের ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থী আরিফুল ইসলাম আদীব ভাইয়ের ওপর যেভাবে হামলা হয়েছে, যেভাবে বিএনপি দলীয় পরিচয়...২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-১৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে হামলার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে খিলক্ষেত থানার ডুমনি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিএনপি নেতার নেতৃত্বে এই হামলা করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন এনসিপিসহ ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী আরিফুল ইসলাম।৪ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে দলের নেতা-কর্মীসহ ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেছেন, নির্বাচনের দিন কেন্দ্রে গিয়ে শুধু ভোট দিয়ে চলে এলে চলবে না, সেখানে উপস্থিত থেকে ভোটের হিসাবও কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে।৬ ঘণ্টা আগে