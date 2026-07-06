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রাজনীতি

দক্ষিণাঞ্চলে এনসিপির পদযাত্রার সূচি পরিবর্তন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দক্ষিণাঞ্চলে এনসিপির পদযাত্রার সূচি পরিবর্তন

কক্সবাজারের উখিয়ায় প্রতিকূল আবহাওয়া ও পাহাড়ধসের কারণে দক্ষিণাঞ্চলে জুলাই পদযাত্রার সূচি পরিবর্তন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

আজ সোমবার দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, উখিয়া থেকে শুরু হয়ে কক্সবাজার সদর ও পৌরসভা, বান্দরবান সদর, চট্টগ্রামের আনোয়ারা এবং খাগড়াছড়ি সদরের পদযাত্রা কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করেছে দলটি।

এতে আরও বলা হয়, আগামী ৯ জুলাই ফেনীর সোনাগাজী থেকে দক্ষিণাঞ্চলের পদযাত্রা কর্মসূচি শুরু হবে। আর স্থগিত হওয়া স্থানগুলোর পদযাত্রা এ মাসের শেষের দিকে সমন্বয় করে নতুন সময়সূচি অনুযায়ী আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে পাহাড়ধসে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দলটির নেতারা।

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জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করছে এনসিপি। এর অংশ হিসেবে আজ সোমবার বিকেলে গাজীপুরের কালীগঞ্জে সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

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উল্লেখ্য, কক্সবাজারে টানা ভারী বর্ষণের কারণে পৃথক তিনটি পাহাড়ধসের ঘটনায় নারী ও শিশুসহ নয়জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে আটজন রোহিঙ্গা বলে জানা গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টা থেকে ৩টার মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

বিষয়:

জাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
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