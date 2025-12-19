Ajker Patrika
রাজনীতি

মির্জা ফখরুলের ফেসবুক পেজ হ্যাকের চেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৮
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ হ্যাক করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টি টের পাওয়ার পর পেজটি আপাতত নিষ্ক্রিয় (ডি-অ্যাকটিভেট) করে রাখা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে বিএনপির মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়।

মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘পেজটি হ্যাক করার চেষ্টা চলছিল। তাই আপাতত নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে।’

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পেজ থেকে সর্বশেষ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার বিচারসহ প্রতিটি মব সন্ত্রাসের বিচার দাবি করে পোস্ট করা হয়েছিল। পোস্টে লেখা হয়, ‘প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন মব সন্ত্রাস পুরো জাতিকে বিভক্ত করেছে।’ পোস্টে ডেইলি স্টার, দৈনিক প্রথম আলোসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম, নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবিরের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে লেখা হয়, ‘বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এ দেশের প্রতিটি নাগরিকের জানমালের দায়িত্ব বর্তমান সরকারের। শহীদ হাদির মৃত্যুতে শোকার্ত জাতি যখন সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করছে হাদির আত্মার মাগফিরাতের জন্য, তখন ডেইলি স্টার, প্রথম আলোসহ বিভিন্ন পত্রিকা প্রতিষ্ঠান, বরেণ্য সাংবাদিক নুরুল কবিরসহ আরও অনেকের ওপর হীন হামলা সংঘটিত হলো।’

পোস্টে আরও লেখা হয়, ‘দেশের সঙ্কটময় মুহূর্তকে কাজে লাগানোর জন্য যারা অপেক্ষা করে, এরা এই দেশের শত্রু। তারা অপেক্ষা করে সংকটের। আজ এই দুঃখভারাক্রান্ত মুহূর্তকে এরা ধ্বংসাত্মক কাজে রূপান্তর করল। আমি এই সন্ত্রাসের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি!’

হাদির আততায়ীর ও প্রতিটি মব সন্ত্রাসের বিচার করতে হবে: মির্জা ফখরুলহাদির আততায়ীর ও প্রতিটি মব সন্ত্রাসের বিচার করতে হবে: মির্জা ফখরুল

দেশের এই পরিস্থিতিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পোস্টে লেখা হয়, ‘স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের পতনের পরে সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন করা। আমরা সকল পক্ষকে দায়িত্বশীলতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। অবিলম্বে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।’

বিষয়:

বিএনপিফেসবুকমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরহ্যাকফেসবুক পেজ
হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান নাহিদের

শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান নাহিদের

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না: মাহদী আমিন

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না: মাহদী আমিন

রাজনীতি

হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ২২
শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ করে বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ করে বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই আন্দোলনের সম্মুখসারির সংগঠক ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে ও এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে রাজধানী ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে এই বিক্ষোভ শুরু হয়।

জুমার নামাজ শেষে রাজধানীতে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ‘শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও লীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবি’—শীর্ষক ব্যানারে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করে বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস।

বিক্ষোভ কর্মসূচির শুরুতে স্লোগান দেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। স্লোগানে তাঁরা বলতে থাকেন, ‘আমি কে তুমি কে, হাদি হাদি’; ‘আমার সোনার বাংলায়, খুনি লীগের ঠাঁই নাই’; ‘ফ্যাসিবাদের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না’; ‘আমরা সবাই হাদি হব, যুগে যুগে লড়ে যাব।’

এ ছাড়া একই সময়ে জুমার নামাজ শেষে খেলাফত মজলিসের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা হাদি হত্যার প্রতিবাদে ও বিচারের দাবি বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ করে।

বিষয়:

বায়তুল মোকাররমরাজধানীবিক্ষোভঢাকাশরিফ ওসমান হাদি
মির্জা ফখরুলের ফেসবুক পেজ হ্যাকের চেষ্টা

মির্জা ফখরুলের ফেসবুক পেজ হ্যাকের চেষ্টা

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান নাহিদের

শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান নাহিদের

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না: মাহদী আমিন

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না: মাহদী আমিন

রাজনীতি

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তারেক রহমান। ফাইল ছবি
তারেক রহমান। ফাইল ছবি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলের স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঠকে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করবেন তারেক রহমান।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, আজকের বৈঠকে কোনো নির্দিষ্ট এজেন্ডা থাকছে না। তবে বৈঠকটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। হাদির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই মূলত এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। এ ছাড়া বৈঠকে দলীয় সাংগঠনিক বিষয় এবং আসন্ন কর্মসূচি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

বিষয়:

বিএনপিতারেক রহমান
মির্জা ফখরুলের ফেসবুক পেজ হ্যাকের চেষ্টা

মির্জা ফখরুলের ফেসবুক পেজ হ্যাকের চেষ্টা

হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান নাহিদের

শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান নাহিদের

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না: মাহদী আমিন

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না: মাহদী আমিন

রাজনীতি

শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান নাহিদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৩: ২৬
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির সংগঠক ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার বিচার দাবিতে শাহবাগে যে অবস্থান কর্মসূচি দিয়েছিল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তা বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে, তিনি জুমার পর যেকোনো কর্মসূচির ক্ষেত্রে ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম আজ বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে এই ঘোষণা দেন।

পোস্টে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘জুম্মার নামাজের পর যেকোনো কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। গতকালের মতো ভাঙচুর ও নাশকতা করার পরিকল্পনা রয়েছে জুলাই বিরোধী শক্তিগুলোর। আমরা যেকোনো প্রকার ভায়োলেন্স ও নাশকতার বিরুদ্ধে।’

নাহিদ ইসলাম তাঁর পোস্টে বলেন, ‘জনগণের ক্ষোভকে ব্যবহার করে কোনো হঠকারী গ্রুপ কোথাও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ অথবা কোনো নাশকতামূলক কার্যক্রম যাতে করতে না পারে সে ব্যাপারে ভূমিকা পালন করুন।’

এ সময় তিনি জুমার নামাজের পর শাহবাগে দলের অবস্থান কর্মসূচি স্থগিতের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ঢাকায় জুমার পরে আমাদের শাহবাগের অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করা হলো। তার পরিবর্তে বিকেল ৪টায় বাংলামোটর থেকে বিক্ষোভ মিছিল আয়োজিত হবে। সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।’

কর্মসূচি স্থগিত করার বিষয়টি জানিয়েছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তবে বিকেল চারটার বাংলামোটর থেকে বিক্ষোভ মিছিল হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ফেসবুক পোস্টে সারজিস আলম বলেন, ‘আজ জুম্মার নামাজের পর যেকোনো কর্মসূচীতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। গতকালের মত ভাংচুর ও নাশকতা করার পরিকল্পনা রয়েছে জুলাই বিরোধী শক্তিগুলোর। আমরা যেকোনো প্রকার ভায়োলেন্স ও নাশকতার বিরুদ্ধে।’

সারজিস আলম বলেন, ‘জনগণের ক্ষোভকে ব্যবহার করে কোনো হঠকারী গ্রুপ কোথাও ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ অথবা কোনো নাশকাতমূলক কার্যক্রম যাতে করতে না পারে সে ব্যাপারে ভূমিকা পালন করুন।’

এনসিপির আরও বলেন, ‘সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ঢাকায় জুমার পরে আমাদের শাহবাগের অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করা হলো। তার পরিবর্তে বিকাল ৪টায় বাংলামোটর থেকে বিক্ষোভ মিছিল আয়োজিত হবে। সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।’

বিষয়:

শাহবাগনাহিদ ইসলামএনসিপিশরিফ ওসমান হাদি
মির্জা ফখরুলের ফেসবুক পেজ হ্যাকের চেষ্টা

মির্জা ফখরুলের ফেসবুক পেজ হ্যাকের চেষ্টা

হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না: মাহদী আমিন

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না: মাহদী আমিন

রাজনীতি

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না: মাহদী আমিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মাহদী আমিন। ছবি: সংগৃহীত
মাহদী আমিন। ছবি: সংগৃহীত

লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি, বিভাজন ও ঘৃণার বয়ান কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে না বলে ফেসবুকে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মাহদী আমিনের নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তিনি এই অবস্থান ব্যক্ত করেন।

মাহদী আমিন লিখেছেন, ‘শহীদ ওসমান হাদিকে হত্যার মূল উদ্দেশ্য দেশকে অস্থিতিশীল করা।’ যেকোনো মূল্যে তাঁর হত্যার বিচার চেয়েছেন তিনি। তিনি লিখেন, ‘শহীদ ওসমান হাদির সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। তাঁকে হত্যার মূল উদ্দেশ্য দেশকে অস্থিতিশীল করা। যারা মৃত্যু সংবাদের সাথে-সাথে জ্বালাও-পোড়াও শুরু করেছে, অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, তারা বুঝে বা না বুঝে, কার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে?’

মাহদী আমিন লিখেন, ‘গণমাধ্যমে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট, কর্মরত সাংবাদিকদের ভবনে রেখে হত্যাচেষ্টা, সম্পাদক নুরুল কবিরকে হেনস্তা কিংবা বিভিন্ন জায়গায় আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা তৈরি, এসব থেকে কার লাভ হচ্ছে? খুনিদের গ্রেপ্তারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব না দিয়ে, ন্যায়বিচারের পথে না গিয়ে, কেন এই পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ?’

তিনি আরও লিখেন, ‘লাশের রাজনীতি, মবের সংস্কৃতি, বিভাজন ও ঘৃণার বয়ান কোনোভাবেই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে না। এই সংকটময় মুহূর্তে সাহসী উদ্ধারকাজের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সেনাবাহিনীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরও লিখেন, ‘ওসমান হাদি আমাদের ভাই। যেকোনো মূল্যে তাঁর হত্যার বিচার হতেই হবে। একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে, হীন রাজনৈতিক স্বার্থে কোনো নিরপরাধ ও গণতন্ত্রকামী মানুষ যেন আর বলি না হন।’

বিষয়:

বিএনপিঅভ্যুত্থানশরিফ ওসমান হাদি
মির্জা ফখরুলের ফেসবুক পেজ হ্যাকের চেষ্টা

মির্জা ফখরুলের ফেসবুক পেজ হ্যাকের চেষ্টা

হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

হাদি হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান নাহিদের

শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান নাহিদের