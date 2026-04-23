Ajker Patrika
রাজনীতি

সংসদে বঙ্গবন্ধু ও গোলাম আযমের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন জামায়াতের এমপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ৫০
জাতীয় সংসদে জামায়াতের এমপি মো. আব্দুল ওয়ারেছ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় সংসদে স্বাধীনতার অন্যতম নায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জামায়াতের এমপি (গাইবান্ধা-৫) মো. আব্দুল ওয়ারেছ। একই সঙ্গে গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামীসহ জামায়াতের প্রয়াত নেতাদেরও স্মরণ করেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন আবদুল ওয়ারেছ।

আবদুল ওয়ারেছ বলেন, ‘আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান, স্বাধীনতার অন্যতম নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরেকজন নেতা যিনি স্বাধীনতার অগ্রদূত, যিনি ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন বয়কট করে ঘোষণা দিয়েছিলেন ব্যালট বক্সে লাথি মারো, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করো, সেই মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।’

এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান বিরোধী দলের এই সংসদ সদস্য (এমপি)।

আব্দুল ওয়ারেছ বলেন, ‘আরও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এ দেশের মাটিতে ইসলামি রাষ্ট্র ও কোরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রথম শহীদ আবদুল মালেক। এ ছাড়া তিনি জামায়াতের প্রয়াত নেতা গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও কামারুজ্জামানকে।’

গণভোটের প্রতি বিএনপি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে না বলে দাবি করে জামায়াতের এই এমপি বলেন, ‘বিএনপি গণভোটকে অপমান ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবিধানের নানান ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধানে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম রয়েছে। আমি নিন্দা করছি, তীব্র আপত্তি করছি। স্বাধীনতার ঘোষক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান। এখনো কেন তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হলো না?’ তিনি বিষয়টি সংবিধানে দ্রুত যুক্ত করার দাবি জানান।

বিষয়:

জামায়াতসংসদবঙ্গবন্ধুজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

সম্পর্কিত

গুমের সঙ্গে জড়িত অনেকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন: সংসদে আরমান

গুমের সঙ্গে জড়িত অনেকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন: সংসদে আরমান

সংবিধানে এখনো স্বাধীনতার ঘোষক কেন শেখ মুজিব—প্রশ্ন জামায়াত এমপির

সংবিধানে এখনো স্বাধীনতার ঘোষক কেন শেখ মুজিব—প্রশ্ন জামায়াত এমপির

সংসদে বঙ্গবন্ধু ও গোলাম আযমের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন জামায়াতের এমপি

সংসদে বঙ্গবন্ধু ও গোলাম আযমের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন জামায়াতের এমপি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে গণভোটের প্রচারের কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে গণভোটের প্রচারের কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ