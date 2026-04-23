সংবিধানে এখনো স্বাধীনতার ঘোষক কেন শেখ মুজিব—প্রশ্ন জামায়াত এমপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদে জামায়াতে ইসলামীর এমপি আবদুল ওয়ারেছ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

সংবিধানে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য আবদুল ওয়ারেছ।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ প্রসঙ্গ তোলেন।

গণভোটের প্রতি বিএনপি যথাযথ শ্রদ্ধা জানায়নি দাবি করে আবদুল ওয়ারেছ বলেন, ‘বিএনপি গণভোটকে অপমান ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবিধানের নানান ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধানে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম রয়েছে। আমি নিন্দা করছি, তীব্র আপত্তি করছি। স্বাধীনতার ঘোষক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান। এখনো কেন তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হলো না?’ তিনি বিষয়টি সংবিধানে দ্রুত তা যুক্ত করার দাবি জানান।

সংসদে বঙ্গবন্ধু ও গোলাম আযমের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন জামায়াতের এমপি

এর আগে, জাতীয় সংসদে স্বাধীনতার অন্যতম নায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এই জামায়াত এমপি। একই সঙ্গে গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামীসহ জামায়াতের প্রয়াত নেতাদেরও স্মরণ করেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুজামায়াতে ইসলামীসংবিধানগণভোট
