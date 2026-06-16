Ajker Patrika
রাজনীতি

আমাদের খুব গরম বিরোধী দল ভাববেন না: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ জুন ২০২৬, ২০: ৫৬
আমাদের খুব গরম বিরোধী দল ভাববেন না: জামায়াত আমির
জাতীয় সংসদের এলডি হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় কথা বলেন বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। ছবি: জামায়াতে ইসলামীর ফেসবুক পেজ

সংসদে দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে কাজ করার কথা জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘আমাদের খুব গরম বিরোধী দল ভাববেন না—যৌক্তিক বিষয় উপেক্ষা হলে ওয়াকআউটের সুযোগ থাকবে, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না।’

আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদের এলডি হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘কোনো ইস্যুতে আমাদের যদি যৌক্তিক বিষয়টাকে বিবেচনায় না নিয়ে নাকচ করে দেওয়া হয় বা সুযোগ না পাই, তখন আমরা ওয়াকআউট করব। কিন্তু সেটা লং টার্মের জন্য না।’

বিরোধীদলীয় নেতা আরও বলেন, ‘আমি আবারও বলছি, আমাদের খুব গরম বিরোধী দল ভাববেন না এবং আমাদের একটা যৌক্তিক বিরোধী দল হিসেবে দেশের স্বার্থে কাজ করার জন্য আপনারা সহযোগিতা করবেন।’

সংবিধান সংশোধন নয়, সংস্কারের জন্য কমিটি হলে বিবেচনা করব: শফিকুর রহমানসংবিধান সংশোধন নয়, সংস্কারের জন্য কমিটি হলে বিবেচনা করব: শফিকুর রহমান

বিষয়:

রাজনীতিবিদবিরোধী দলজামায়াতে ইসলামী
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