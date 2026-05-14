হামের চিকিৎসায় ঢাকার হাসপাতালগুলোতে হেল্পলাইন চালু এনসিপির হেলথ অ্যালায়েন্সের

হামের চিকিৎসায় ঢাকার হাসপাতালগুলোতে হেল্পলাইন চালু এনসিপির হেলথ অ্যালায়েন্সের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাম আক্রান্ত শিশুদের পাশে দাঁড়াতে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে হেল্পলাইন চালু করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন ন্যাশনাল হেলথ অ্যালায়েন্স (এনএইচএ)। আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এনএলএর দপ্তর সম্পাদক ডা. মো. আব্দুস সালাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনএইচএর আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. শাদরুল আলম ও সদস্যসচিব ডা. মো. আব্দুল আহাদের উদ্যোগে এই হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। এতে স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসকদের নাম ও ফোন নম্বর দিয়েছে সংগঠনটি।

হাসপাতালভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসকদের নাম ও ফোন নম্বর

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

  • ডা. মো. জুলফিকার (01710498909) ও
  • ডা. মাশুক (01835512550)

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

  • ডা. সাইয়েদ (01706520987) ও
  • ডা. সানি (01558959650)

মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

  • ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন (01608073642) ও
  • ডা. মাজহারুল ইসলামের (01540752487)

সঙ্গে তাদের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এ ছাড়াও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও আশপাশের হাসপাতালের ক্ষেত্রে

  • ডা. তন্নী শেখ (01999398779),
  • ডা. আল আমিন (01718662463),
  • ডা. হাবিব (01533-794744),
  • ডা. তাওফিক ইমনের (01310938573) সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

ঢাকা ডিএনসিসি হাসপাতালে

  • ডা. মো. মনিরুজ্জামান (01770591529) ও
  • ডা. উসামা (01826711924) এবং

ডা. এমআর খান শিশু হাসপাতালে (মিরপুর-২)

  • ডা. আশিকুর রহমান শুভর (01676565118) সঙ্গে তাদের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

