সরকারকে ঝামেলায় ফেলতে ‘পতিত দোসরদের’ নাশকতার চেষ্টা: রিজভী

একটি নির্বাচিত সরকারকে ঝামেলায় ফেলা এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য ‘পতিত দোসরেরা’ নানাভাবে তৎপরতা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, এসব তৎপরতার অংশ হিসেবে কেউ কেউ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
আজ বুধবার রাজধানীর বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির আগে দেওয়া বক্তব্যে রিজভী এসব কথা বলেন।
রিজভী বলেন, ‘একটি নির্বাচিত সরকারকে ঝামেলায় ফেলার জন্য এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য পতিত দোসররা নানাভাবে কাজ করছে। তারা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হচ্ছে। এ বিষয়ে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।’
সম্প্রতি পুলিশের ভ্যান থেকে একজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর পালিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে বিএনপির এই নেতা প্রশ্ন করেন, ‘পুলিশের ভ্যান থেকে কীভাবে একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী পালিয়ে যেতে পারে?’ —এ ধরনের ঘটনায় নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
রিজভী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার জনগণের সরকার। এই সরকার কোনো ধরনের নৈরাজ্য, অপরাধ কিংবা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়—এমন কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেবে না।
ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে রিজভী বলেন, আগে থেকেই সচেতন হলে ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।
তিনি বলেন, ঘরের আশপাশসহ বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা পানি দ্রুত অপসারণ করতে হবে। ময়লা ও পচা পানি জমতে দেওয়া যাবে না। এসব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন।
রিজভী বলেন, ‘পচা ও জমে থাকা পানি দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে, যাতে সেখানে ডেঙ্গুর প্রজননস্থল তৈরি হতে না পারে। আগে থেকেই সতর্ক হলে ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।’
ডেঙ্গু পরীক্ষার খরচের বিষয়ে তিনি বলেন, আগে ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য ৫০ টাকা নেওয়া হতো। বর্তমানে তা বিনা মূল্যে করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এটিকে সরকারের একটি উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে নিজ নিজ বাড়ি, কর্মস্থল ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি কোথাও পানি জমে থাকলে তা দ্রুত অপসারণের আহ্বান জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব।
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