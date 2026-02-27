Ajker Patrika
রাজনীতি

সাকিবকে খেলতে না দেওয়া দুর্নীতি হলে আমি শাস্তি পেতে রাজি: আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাকিবকে খেলতে না দেওয়া দুর্নীতি হলে আমি শাস্তি পেতে রাজি: আসিফ মাহমুদ
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের ভক্তরা দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) মব করে অভিযোগ দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শ্যামপুরে এনসিপির ইফতার মাহফিল শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এ সময় আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘সাকিব আল হাসানকে খেলতে না দেওয়ার কারণে তার ভক্তরা দুদকে মব সৃষ্টি করে। খেলতে না দেওয়া দুর্নীতি হলে আমি শাস্তি পেতে রাজি।’

আসিফ বলেন, ‘সাকিব জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণে এবং শেখ হাসিনাকে সমর্থন করার কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বাংলাদেশের জার্সি পরে দেশের পতাকা বহন করার কোনো নৈতিক অধিকার তার নেই। এখন সেটা যদি দুর্নীতি হয়, কাউকে খেলতে না দেওয়া যদি দুর্নীতি হয়, তাহলে সেটার জন্য আমার শাস্তি হোক, আমার কোনো সমস্যা নেই।’

এর আগে, ইফতার মাহফিলে দেওয়া বক্তব্যে আসিফ মাহমুদ বলেন, নাগরিক সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়ে নতুন রাজনীতির বিনির্মাণ করতে চায় এনসিপি। আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখেই নিয়মিত গণসংযোগ চালু করেছে দলটি।

এনসিপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রসঙ্গে আসিফ বলেছেন, ‘আমাদের যে ছয়জন এমপি হয়েছে, আমি মনে করি, তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং সংসদে প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে আসবে। এই ছয়জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের কথা সেখানে পৌঁছাবে।’

ইফতার মাহফিলে এনসিপির ওয়ার্ডভিত্তিক এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আসিফ জানান, ওয়ার্ডভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে এনসিপি কাজ করবে।

বিষয়:

সাকিব আল হাসানরাজনীতিবিদআসিফ মাহমুদআওয়ামী লীগএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা

পুলিশ হত্যার তদন্ত হয়েছে, প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত হবে: মির্জা ফখরুল

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা পাকিস্তানের, কাবুলে বিমান হামলা

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

সম্পর্কিত

সাকিবকে খেলতে না দেওয়া দুর্নীতি হলে আমি শাস্তি পেতে রাজি: আসিফ মাহমুদ

সাকিবকে খেলতে না দেওয়া দুর্নীতি হলে আমি শাস্তি পেতে রাজি: আসিফ মাহমুদ

মন্ত্রী পর্যায়ে কাঁচা কথাবার্তা অপরাধকে উসকে দিচ্ছে: জামায়াত আমির

মন্ত্রী পর্যায়ে কাঁচা কথাবার্তা অপরাধকে উসকে দিচ্ছে: জামায়াত আমির

স্থানীয় নির্বাচনে সততা ও দেশপ্রেম দেখে প্রার্থী বাছাই করব: শফিকুর রহমান

স্থানীয় নির্বাচনে সততা ও দেশপ্রেম দেখে প্রার্থী বাছাই করব: শফিকুর রহমান

খবরদারির রাজনীতি কেউ চায় না: নুর

খবরদারির রাজনীতি কেউ চায় না: নুর