Ajker Patrika
সম্পাদকীয়

এখনো মব

সম্পাদকীয়
এখনো মব

দেশে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার এক ভয়াবহ ও বর্বর সংস্কৃতি জেঁকে বসেছিল অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে। নতুন সরকার গঠনের পর সবার আশা ছিল সে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু সরকার গঠনের তিন মাস পেরিয়ে গেলেও সে অবস্থার কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি।

সম্প্রতি ‘মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন’ (এমএসএফ)-এর এক গবেষণা থেকে জানা গেছে, শুধু মে মাসেই মব সহিংসতায় ৩২ জন মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, যা গত ছয় মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ঘটনা।

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এনসিপি ও জামায়াত-শিবিরের আশকারা ছিল এসব ঘটনায়। একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নারী শিক্ষার্থীকে পোশাক পরা নিয়ে হেনস্তা করেছিলেন। ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হলে সেই কর্মচারীকে পুলিশ আটক করে। পরবর্তী সময়ে শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই ব্যক্তিকে ফুলের মালা পরিয়ে শাহবাগ থানা থেকে মুক্ত করে আনেন। এ ঘটনা প্রমাণ করেছিল, সে সময় ধারাবাহিকভাবে মবের ঘটনাগুলো কাদের ইশারায় সংঘটিত হয়েছিল।

শুধু কি নারী নিগ্রহ? বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হেনস্তা করা, দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজার ভাঙা, মেয়েদের খেলা বন্ধ করে দেওয়া এবং নানা স্থানে বাউল-লালনসংগীতের আসর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সব ঘটনা ঘটেছিল তথাকথিত তৌহিদি জনতার ব্যানারে। সবশেষে দুটি জাতীয় দৈনিক এবং দুটি ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের অফিস পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, অলিখিত সেই সরকারের অংশ ছিল জামায়াত ও এনসিপি।

সরকার সে সময় ঘটনাগুলো প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু নতুন সরকার ক্ষমতায় বসার পর সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আগের সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশৃঙ্খল থাকার অজুহাত দিয়েছিল। কিন্তু এখন তো সেই বাহিনী শৃঙ্খলার মধ্যে এসেছে। তাহলে এখনো কেন সেই ঘটনাগুলো ঘটবে?

এখন কোনো মবের ঘটনা মেনে নেওয়ার সুযোগ নেই। এখনো যখন সাধারণ মানুষের পাশাপাশি খোদ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও মবের আক্রমণের শিকার হন, তখন বুঝতে হবে রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভটিই নড়বড়ে হয়ে আছে। বর্তমান সরকারের জন্য এসব প্রতিরোধ করা জরুরি। নতুবা ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ কথাটির যৌক্তিকতা থাকে না। সরকার এখনো মব

সংস্কৃতি প্রতিরোধে কার্যকর কোনো ভূমিকা দেখাতে পারছে না।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে হলে সরকারকে আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে কঠোর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে হবে। মব সহিংসতার প্রতিটি ঘটনায় দলমত-নির্বিশেষে অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারের প্রধান কাজ হলো নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মব ভায়োলেন্স শুধু আইনশৃঙ্খলার অবনতি নয়, এটি একটি রাষ্ট্রের কাঠামোগত দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। এর জন্য প্রয়োজন জিরো টলারেন্স নীতি এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ। তাই জনমনে স্বস্তি ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে সরকারকে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

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মতামতসম্পাদকীয়সরকারছাপা সংস্করণঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
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