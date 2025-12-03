Ajker Patrika
সম্পাদকীয়

ছাদে মানুষ

ট্রেনের ছাদে ওঠা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈদ কিংবা বিশ্ব ইজতেমার সময়ে আমাদের দেশের বাস, ট্রেন কিংবা লঞ্চের মতো যানবাহনের ছাদে উঠে যাত্রীদের গাদাগাদি করে বসার দৃশ্য খুব সাধারণ বিষয়। এভাবে ভ্রমণ করলে ঝুঁকিও থাকে। লঞ্চডুবি, বাস উল্টে খাদে পড়া কিংবা ট্রেনের ছাদ থেকে যাত্রীদের পড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনার খবর বিরল নয়। তবে এবার মেট্রোরেলের ছাদে এক শিশুর উঠে যাওয়ার ঘটনা অবশ্যই বিরল এবং প্রথম।

আজকের পত্রিকাসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বদৌলতে পাঠক জেনেছেন ৩০ নভেম্বর রাতে রাজধানীর সচিবালয় মেট্রো স্টেশনে ঘটে যাওয়া কাণ্ডটির কথা। ১২-১৩ বছরের এক পথশিশুকে স্টেশনের নিরাপত্তাকর্মীরা মেট্রোরেলের ছাদ থেকে নামিয়েছেন। ইয়াসিন নামের ওই শিশুর কোনো ধারণাই নেই, মেট্রোরেলের ছাদে ওঠা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, মেট্রোরেল বিদ্যুতে চালিত, আর বিদ্যুতের সেই শক্তিশালী তার থাকে মেট্রোরেলের ছাদের ওপরে। যে কেউ এটির ছাদে উঠলে বিদ্যুতায়িত হতে পারে।

উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তার থাকা এবং সাধারণ ট্রেনের চেয়ে তুলনামূলক দ্রুতগতিসম্পন্ন মেট্রোরেলের ছাদ বেশ পিচ্ছিল। একটু হোঁচট খেলেই সেখান থেকে পড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।

ইয়াসিনের এসব না জানাটাই স্বাভাবিক। তাকে কেউ শেখায়নি কোনো সিভিক সেন্স কিংবা নাগরিক জ্ঞান; বরং আখাউড়ার কোনো এক ‘অনেক বড় ডাকাত’ ভাইয়ের কাছ থেকে সে শিখেছে, কী করে ট্রেনের ছাদে উঠতে হয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্পষ্টই বোঝা যায়, শিশুটির বুদ্ধির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাকে এখন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করব, শিশু ইয়াসিনের মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নেওয়া হবে। এ ছাড়া তাকে শেখানো হবে সাধারণ নাগরিক জ্ঞানও।

কিন্তু এই ঘটনা দেখে বিকশিত বুদ্ধিওয়ালা কিছু মানুষের নাগরিক জ্ঞান জাগ্রত হবে কি? আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের তা নেই বললেই চলে। ফলে তারা এমন সব কর্মকাণ্ড করে বসে, যা তাদের কাছে বীরত্বের একটা ব্যাপার বলে মনে হয়। মেট্রোরেলের ছাদে ওঠার এই ঘটনার পর তাদের মধ্যে কেউ যে আবার একই কাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করবে না, এই নিশ্চয়তা কি দেওয়া যায়? আসলে নাগরিক জ্ঞান না মেনে আইন অমান্য করা যে একটা লজ্জার ব্যাপার, তা তারা বুঝেও না বোঝার ভান করে। তারা বুঝতে চায় না যে জনতার টাকায় গড়ে ওঠা অবকাঠামোর যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা যায় না।

জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করার দায় সব সময় সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো যায় না। এর দায় রয়েছে সাধারণ মানুষেরও—যাদের নাগরিক জ্ঞান আছে এবং যাদের নেই—সবার। এ ঘটনায় ইয়াসিন শুধু আমাদের মনে করিয়ে দিল। আপাতত মানুষকে এ ব্যাপারে শিক্ষিত করার জন্য গণমাধ্যমের সহায়তা চেয়েছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। সেই শিক্ষা জনগণ নেবে কি না, সেটিও তাদের ওপর নির্ভর করে।

