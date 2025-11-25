বাউলদের ওপর হামলা কেন

সম্পাদকীয়
কয়েক দিন আগে একটি অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের সময় ধর্ম অবমাননা ও কটূক্তির অভিযোগ করা মামলায় বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর মুক্তির দাবিতে মানিকগঞ্জ শহরে তাঁর অনুসারীরা মানববন্ধনের আয়োজন করেন। এখানে ২৩ নভেম্বর সকালের দিকে তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে ‘তৌহিদি জনতা’। হামলায় চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
যুগ যুগ ধরে বাউলরা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য গানকে বেছে নিয়েছেন। ধর্ম পালনের পদ্ধতি নিয়ে ধর্মের নানা ধারা আছে। একেক ধারা একেকভাবে স্রষ্টার কাছে পৌঁছাতে চায়। বাউলরা গানের মাধ্যমে স্রষ্টার দীক্ষা পেতে চান। কিন্তু ইসলামের ওয়াহাবি এবং সালাফিবাদী ধারার লোকজন গানকে বিদয়াত হিসেবে ফতোয়া দিয়ে আসছে। বাউলরা গানকে আধ্যাত্মিকবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি গানের মাধ্যমে ধর্মের কঠিন বিষয়গুলো মানুষের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করেন।
পালাকার-বয়াতি-বাউলরা কখনোই ধর্মবিরোধী মানুষ নন। তাঁরা কখনো নিজেদের ‘নাস্তিক’ বলে দাবি করেননি, কিংবা নাস্তিকতা প্রচার করেন না। বরং ধর্মকে মহিমান্বিত করার কাজগুলো গানের মাধ্যমে করে থাকেন। কথিত কাগুজে সনদের শিক্ষিত হওয়ার চেয়ে এই মানুষগুলো জীবনের প্রায়োগিক শিক্ষায় শিক্ষিত, যা সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ইতিবাচকতার পথ দেখায়। বাউলরা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে বাউল সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কথিত তৌহিদি জনতার ব্যানারে ধারাবাহিকভাবে দেশের নানা জায়গায় নানা ঘটনা ঘটছে। বাউলদের ওপর হামলার পাশাপাশি মাজার ভাঙার অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ঘটনায় জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে দুঃখজনক ঘটনাগুলো থামছে না। অভিযোগ আছে, ঘটনাগুলো তৌহিদি জনতার ব্যানারে হলেও, এর পেছনের কুশীলব ছিলেন স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্রসহ কোনো কোনো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা।
আমাদের দেশে ‘মব’ বা ‘বিচারবহির্ভূত বিচার’ সংস্কৃতির যে বিস্তার লাভ করেছে, এ ঘটনাটি তারই নতুন সম্প্রসারণ। প্রতিটি ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ হামলাগুলো বন্ধ করতে কোনো চেষ্টা করেনি, এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার।
শুধু আবুল সরকার নন, এর আগে ২০২০ সালে বিগত সরকারের আমলে একইভাবে পালাগানের আসরে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বাউলশিল্পী রিতা দেওয়ান। সে সময় শরিয়ত সরকার নামের আরেক বয়াতিকে ইসলাম ধর্মের কটূক্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এ সরকারের আমলে গত বছরের ২৫ নভেম্বর যশোরে বাউলশিল্পীদের দুই দিনব্যাপী সাধুসংঘের বাউলগানের আসর ভন্ডুল করা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বাউলগানের আসর বন্ধ করে সেখান থেকে বাদ্যযন্ত্র জব্দ করেছিল পুলিশ। এরপর মানিকগঞ্জের সিংগাইরে প্রয়াত বাউলশিল্পী রশিদ সরকারের ‘সাধুর মেলা’ স্থানীয় লোকজনের বাধায় পণ্ড করা হয়।
মানিকগঞ্জের ঘটনায় কোনো পক্ষ থেকে থানায় মামলা করা হয়নি। তাই পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে পুলিশ সুপার বলেছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরাই যদি এ ধরনের কথা বলেন, তাহলে ঘটনাগুলো কীভাবে রোধ করা যাবে?
সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে জানা যায়, বই পড়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর ১০২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ৯৭তম। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিচে অবস্থানকারী অবশিষ্ট পাঁচ দেশ হচ্ছে ইউএই, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ব্রুনেই ও আফগানিস্তান। আর পাঠাভ্যাস তালিকার শীর্ষস্থানীয় পাঁচ দেশ হচ্ছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও ইতালি। এর বাইরে পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে ওপরের দিকে থাকা এশীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে তাইওয়ান (১২), সিঙ্গাপুর (১৪), হংকং (১৫), চীন (১৭), ইসরায়েল (২০), থাইল্যান্ড (২১) ও ইরান (২২)।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষ বই পড়তে চায় না কেন? এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হলে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট জরিপভিত্তিক গবেষণা। কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোনো জরিপ, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনার কথা ভেবেছে বলে জানা যায় না। অথচ এ দেশে বই পড়ার অভ্যাস সেই গোড়া থেকেই অত্যন্ত দুর্বল—লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা একটি দেশের ক্ষেত্রে যা খুবই স্বাভাবিক। সৈয়দ মুজতবা আলী এখন থেকে ৭৩ বছর আগে হতাশ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ‘প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক জোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া।’ (বই কেনা, পঞ্চতন্ত্র, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। তো সৈয়দ মুজতবা আলী বই কেনার জন্য যত পীড়াপীড়িই করুন কিংবা নানা ব্যক্তি ও ঘটনার উদাহরণ টেনে ও পরামর্শ দিয়ে তিনি বই পড়ার পক্ষে যত ওকালতিই চালান, এ দেশের মানুষ ওই পথে হাঁটতে নারাজ। আর সে কারণেই উপহার হিসেবে দোকানি বইয়ের প্রস্তাব করলে একই প্রবন্ধের নাসিকা-কুঞ্চিত বাঙালি ধনীর দুলালীকে বলতে শোনা যায়, ‘সেও তো ওর একখানা রয়েছে’। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের জীবনে একটি বই-ই যথেষ্ট!
তো বই পড়া ও কেনার অভ্যাস যে পর্যায়ে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ মুজতবা আলী হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, গত সাত দশকের ব্যবধানে সেই পরিস্থিতি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার মান এতটাই নিচে নেমেছে যে এ মানহীন শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বই পড়তে আগ্রহী হওয়ার কোনোই কারণ নেই। তদুপরি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখন ব্যস্ত ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কানাগলিতে। বই পড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১০২ দেশের মধ্যে ৯৭তম হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ দেশের অবস্থান হচ্ছে অষ্টম। অথচ ফেসবুক, টুইটার, লিংকডইন ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উদ্ভাবক যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যে দেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি (৩৪ কোটি ৮০ লাখ), সেই দেশ কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের শীর্ষে নেই। অন্য আরও অনেক কিছুর মতোই তারা শীর্ষে রয়েছে বই পড়ার ক্ষেত্রে। এ ঘটনা ও তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, চরিত্রগতভাবেই বাংলাদেশের মানুষ ব্যাপকভাবে অপাঠানুরাগী, জ্ঞানবিমুখ, অলস ও আসক্তিপ্রবণ, যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারত। কিন্তু সেটি তারা করেনি। তার চেয়ে বরং কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই এ ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পেরেছে, যেমন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বেঙ্গল বই, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইত্যাদি।
বাংলাদেশের কতসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার আছে, তার হিসাব কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে অথবা এ নিয়ে তারা কি খুব একটা উদ্বিগ্ন? অথচ সর্বজনস্বীকৃত অভিমত হচ্ছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে না ওঠে, তাহলে জীবনজুড়ে তা আর কখনো গড়ে না ওঠার আশঙ্কাই সর্বাধিক। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিনির্ধারক ও সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহ ও তৎপরতা আছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে পুরোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারসমূহ একসময় ছিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের উপস্থিতিসমৃদ্ধ পবিত্র পাঠস্থান। কিন্তু সে ঐতিহ্য এখন প্রায় নিঃশেষিত হওয়ার পথে। সেখানে শিক্ষার্থীদের আনাগোনাই যে শুধু কমে গেছে তা-ই নয়, শিক্ষকেরাও এখন সেখানে যান খুবই কালেভদ্রে। আর গোটা দশেক ছাড়া বাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগারগুলোর উপস্থিতি অনেকটাই নামসর্বস্ব। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দেশের সনদধারী শিক্ষিতদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে না ওঠাই স্বাভাবিক।
সর্বজনীন একটি সত্য এই, যে দেশ বা সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হবে, সে দেশ শুধু পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন, এমনকি উন্নত রাষ্ট্র গঠনেও পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। বাংলাদেশ যে দীর্ঘ ৫৫ বছরেও জনগণের কাছে জবাবদিহিপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারল না, তার জন্য এই পাঠবিমুখতা অনেকখানি দায়ী। পাঠ ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জ্ঞানী, শিক্ষিত ও মেধাবী মানুষেরা যদি দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলধারায় থাকতেন, তাহলে এ সমাজের চেহারা আজ কোনোভাবেই এতটা কদর্য ও রাক্ষুসে আকার ধারণ করতে পারত না। কিছুতেই এখানে প্রধান হয়ে উঠতে পারত না মব, পেশিশক্তি কিংবা কালোটাকার দৌরাত্ম্য। এর বিপরীতে পাঠাভ্যাসের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষিত বিবেকবান মানুষেরা এখানে এমন এক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে পারতেন, যাঁদের কাছে ন্যায়, সমতা ও মানবিক মূল্যবোধই হতো রাষ্ট্রপরিচালনার মূল ভিত্তি।
বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ নিরক্ষর বা স্বল্প অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হলেও তাদের মধ্যে নতুন কিছু জানার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতূহল রয়েছে। আধুনিক কৃষি উৎপাদনব্যবস্থার প্রতি কৃষকের আগ্রহ ও তার ভেতরকার সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার কারণেই সাড়ে পাঁচ দশকের ব্যবধানে বাংলাদেশের খাদ্যোৎপাদন প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ইতিমধ্যে তা ৫০০ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু মানহীন শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা তথাকথিত সনদধারীদের মধ্যে সে ধরনের আগ্রহ বা কৌতূহল একেবারেই নেই। সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা তো নেই-ই। এর মূল কারণ হচ্ছে, সৃজনশীলতাবিমুখ মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এই সনদধারীদের ভেতরকার সুপ্ত প্রতিভা ও সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনাময় চিন্তাভাবনাকে তিলে তিলে বিনষ্ট করে দিয়েছে ও দিচ্ছে। ফলে মৌলিক চিন্তাভাবনা ও সৃষ্টিশীলতা লোপ পাওয়া ওই সনদধারীদের মধ্যে জ্ঞান আহরণ তথা বই পড়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহই জন্মাচ্ছে না। বরং তাদের পছন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিন্দা, পরচর্চা, রটনা, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদিতা ও অনুরূপ অন্যান্য স্থূল বিষয়, যার প্রতিফলন ওই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও লক্ষ করা যায়।
বাংলাদেশের মানুষের পারিবারিক সংস্কৃতিও পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠার পক্ষে নয়। পরিবারের ভেতরে রাজনীতি, কেনাকাটার জন্য বিদেশ ভ্রমণ, বিল গেটস কিংবা ইলন মাস্কের মতো শীর্ষ ধনীদের সম্পদের গতিবিধি, ভিন্ন ভাষার টিভি ধারাবাহিক, নায়ক-নায়িকাদের জীবনযাপন ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়েই আলোচনা হয়। কিন্তু বই সেখানে একেবারেই জায়গা পায় না। নাগরিক সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের কেউ কেউ মাঝেমধ্যে কনিষ্ঠদের বই পড়তে বলেন বটে। কিন্তু তিনি নিজে কতটা পড়েন কিংবা বয়োকনিষ্ঠরা কী পড়বেন, কেন পড়বেন ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই জানান না। অর্থাৎ ‘আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে’ ধারণার চর্চা এ ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত। ফলে বই পড়াসংক্রান্ত ওসব দুর্বল পরামর্শ বাস্তবে তেমন কোনো কাজেই আসে না। আর অধিকাংশ সময়জুড়ে মেধাহীন মানুষের দ্বারা পরিচালিত এ রাষ্ট্র বরাবরই গ্রামের মানুষকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতো আলাদা করে রেখেছে, যেখানে বই পড়ায় যুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগই তাদের জন্য রাখা হয়নি। মনে করা হচ্ছে, গ্রামীণ মানুষের কাজ শুধু উৎপাদন বা উৎপাদনে সাহায্য করা—বই পড়া তাদের জন্য যেন অনেকটাই নিষিদ্ধ কর্ম।
সব মিলিয়ে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে এই যে রাষ্ট্রই বস্তুত এখানে মানুষকে পাঠবিমুখ করে রেখেছে এবং তাতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয়েছে জ্ঞান ও শিক্ষাবিদ্বেষী উগ্রপন্থী নিষ্ঠুর লুটেরাদের। এরা সাধারণের শিক্ষা ও পঠন-পাঠনকে তো ভয় পায়ই, তবে তার চেয়ে বেশি ভয় নারীর শিক্ষা ও পাঠাভ্যাসকে। কারণ এরা জানে, নারী শিক্ষিত ও পাঠাভ্যাসী হলে জ্ঞানী মা হিসেবে সন্তানকেও তাঁরা শিক্ষিত ও পাঠানুরাগী করে তুলবেন, যা রাষ্ট্র ও সমাজের সকল কদর্যতা ও পশ্চাৎমুখী চিন্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে। অতএব বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস যদি বাড়াতে হয়, তাহলে সর্বাগ্রে এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যে ব্যবস্থার আওতায় প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের মতো বিষয়গুলোর মূল নিয়ামক হবে নারীর অংশগ্রহণযুক্ত মানসম্মত শিক্ষা। বস্তুত, এ শিক্ষাই একই সঙ্গে গড়ে তুলবে সমতাপূর্ণ একটি উন্নত রাষ্ট্র ও গভীর পাঠানুরাগী একটি জ্ঞানমনস্ক সমাজ।
লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক
মানুষের জীবন কখনো কখনো এমনভাবে বদলে যায়, যেন সময় নিজেই পরীক্ষা নিতে চায়—তুমি সত্যিই আলো বহন করতে পার কি না। মেরি কুরির জীবন ছিল তেমনই এক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভরা পথ। বিজ্ঞানের শিখরে দাঁড়িয়ে থাকা এই নারীকে সমাজ বারবার তিরস্কার করেছে, আঘাত করেছে, কিন্তু তিনি প্রতিবারই ভেঙে যাওয়ার বদলে আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায়—পল ল্যাঞ্জেভাঁর সঙ্গে সম্পর্ক। এই সত্যটিকেই সবচেয়ে উজ্জ্বল করে তোলে।
মেরির জীবনে পিয়ের কুরি শুধু স্বামী ছিলেন না; তিনি ছিলেন তাঁর গবেষণার সঙ্গী, আত্মার বন্ধু, স্বপ্নের সহযোদ্ধা। সেই মানুষটিকে দুর্ঘটনায় হারিয়ে মেরি যেন জীবনের কেন্দ্রটাই হারালেন। দুই শিশুকে নিয়ে অবসন্ন দিনগুলো, আর গবেষণাগারের নীরবতায় ডুবে থাকা রাতগুলো—সব মিলিয়ে তিনি তখন এক গভীর শূন্যতার মধ্যে ভাসছিলেন।
এই সময়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন পল ল্যাঞ্জেভাঁ—প্রখর মেধার বিজ্ঞানী, কিন্তু নিজের দাম্পত্যে দীর্ঘদিন ধরে অসুখী এক মানুষ। দুজনের কথোপকথনে জন্ম নিল নতুন বোঝাপড়া, গবেষণার আলোচনায় মিলল মানসিক পরশ, আর চিঠির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তাঁরা একে অন্যের কাছে পেলেন স্বস্তির আশ্রয়। এটি ছিল মানবিক সম্পর্ক—দুজন আহত আত্মার পরস্পরের প্রতি টান, যা বিজ্ঞানচর্চার আলোয় তৈরি হয়েছিল।
কিন্তু সমাজ কখনো মানুষের মানবিক সত্য দেখতে চায় না; সে খোঁজে কেলেঙ্কারি, শোরগোল, আঙুল তোলা। ল্যাঞ্জেভাঁর স্ত্রী যখন তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠি সংবাদমাধ্যমে দেয়, তখন মেরি কুরির গায়ে যেন শত অপমানের কাঁটা ছুটে আসে। সংবাদপত্রগুলো তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করে—কেউ বলে ‘বিদেশি’, কেউ বলে ‘পরিবারভঙ্গকারিণী’, কেউ আঘাত করে তাঁর নারীসত্তাকে, যেন তাঁর মেধা, ত্যাগ আর অবদান সবই অচল হয়ে গেল এই এক হামলায়।
বিস্ময়ের বিষয়—ঠিক এই সময়েই তিনি দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। অথচ তাঁকে বলা হলো—‘আপনি যাবেন না; বিতর্ক থামা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকুন।’ সমাজ চাইছিল তাঁর অর্জনকে এই অপমানের মধ্যেই চাপা দিয়ে দিতে। কিন্তু মেরি কুরি ছিলেন আগুনের মতো। তাঁকে দমিয়ে রাখা যায় না। তিনি বললেন, ‘আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে আমার গবেষণার জন্য। ব্যক্তিগত জীবন তার মাপকাঠি নয়।’
এই কথার মধ্যে ছিল শতাব্দীর সাহস, নারীর স্বাধীনতার ঘোষণা। তিনি গেলেন, পুরস্কার নিলেন, মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। তাঁর সেই দৃঢ়তা আজও পৃথিবীর লক্ষ মানুষের কাছে পথ দেখায়—মর্যাদা নিজের হাতে রাখতে হয়, সমাজ দিয়ে দেয় না।
ল্যাঞ্জেভাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পরবর্তী সময়ে আলাদা পথে চলে গেলেও, তাঁদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক সম্মান। কলঙ্ক ছিল না তাঁদের সম্পর্কের ভেতরে; কলঙ্ক ছিল সেই সমাজের দৃষ্টিতে, যা একজন নারীর সাফল্যকে সহ্য করতে পারে না, যা নারীর ব্যক্তিগত জীবনকে আঘাত করে তাঁকে ছোট করতে চায়।
আজ আমরা যখন মেরি কুরির জীবন ফিরে দেখি, বুঝতে পারি—তিনি শুধু একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী নন; তিনি লড়াইয়েরও প্রতীক। অবমাননা, কেলেঙ্কারি, সামাজিক আঘাত—সবকিছুর ওপরে মানুষের মেধা, শ্রম, সাহস এবং সততার জয় যে সম্ভব—মেরি কুরি সেটিই অগ্নিময় বাস্তবতায় দেখিয়েছেন। তাঁর গল্প আমাদের শেখায়—যে নারী নিজের আলো নিজের ভেতর বহন করে, তাকে কোনো অপমানই নিভিয়ে দিতে পারে না।
হাসান আলী, প্রবীণ বিষয়ে লেখক ও সংগঠক
কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নেদারল্যান্ডস বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। আগামীর কৃষিকে টিকিয়ে রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত সহায়তায় কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে, তাদের মধ্যে রয়্যাল আইকোলকাম্প একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয়েছিল।
১১১ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী রয়্যাল আইকোলকাম্প মূলত একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ছয়-সাত হেক্টর বিস্তৃত জমিতে তারা পরিচালনা করছে প্রযুক্তিভিত্তিক নানাবিধ কার্যক্রম। কৃষিতে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন উপকরণের নকশা, নির্মাণ ও ম্যানুফ্যাকচারিং তাদের প্রধান ব্যবসা হলেও, পাশাপাশি মাটি, পানি, আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।
এপ্রিলের এক সোনালি বিকেলে আমি আমার টিমসহ উপস্থিত হয়েছিলাম নেদারল্যান্ডসের গিসব্যাক এলাকায় অবস্থিত রয়্যাল আইকোলকাম্প একাডেমিতে। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ফোন্স আইকোলকাম্প এবং কয়েকজন গবেষক। ফোন্স আমাদের নিয়ে গেলেন একটি দ্বিতল ভবনে, যেখানে কৃষির মৌলিক ভিত্তি ‘মাটি ও পানি’ নিয়ে তাঁদের প্রায় সব গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নকর্ম সম্পন্ন হয়। মাটির স্বাস্থ্য, পানির গুণাগুণ ও প্রকৃত চাহিদা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার হওয়া আধুনিক সব যন্ত্রপাতি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। প্রতিটি যন্ত্রের কার্যকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ও কৃষি উৎপাদনে এর ব্যবহার নিয়ে ফোন্স বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।
ফোন্স দেখালেন বিভিন্ন ধরনের সেন্সর। যেগুলো রিয়েল-টাইমে জানায় মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ, পানির স্তর, আর্দ্রতা, এমনকি মাটিতে পানির লবণাক্ততা বা দূষণের মতো সূক্ষ্মতম তথ্যও। একটি বিশেষ সেন্সর দেখিয়ে ফোন্স বললেন, এই সেন্সরটা মাটির ১৫০ থেকে ২০০ মিটার গভীরে বসানো হয়। সেখান থেকে পাওয়া তথ্য সরাসরি চলে যায় কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে। অফিসে বসেই আপনি সেচ ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন, মাঠে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই।
ফোন্স আমাদের দেখালেন মাটিক্ষয় নির্ণায়ক একটি সেন্সরও। সেন্সরটিতে স্থাপন করা রয়েছে অত্যন্ত সংবেদনশীল মাইক্রোফোন, যা বাতাসে মাটি কতটা আলগা হচ্ছে, কত গতিতে মাটির কণা বাতাসে আঘাত করছে, এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমে জমির ক্ষয়মাত্রা নির্ণয় করতে পারে। অথচ আমাদের দেশে এখনো অধিকাংশ কৃষকই মাটি পরীক্ষা ছাড়া চাষাবাদ করেন। ফলে অপ্রয়োজনীয় সার ব্যবহার, খরচ বৃদ্ধি ও ফলন হ্রাস—সবই একসঙ্গে ঘটে। এসব দেখে আমি ভাবছিলাম, নিয়মিত মাটি পরীক্ষা চালু করা গেলে আমাদের কৃষিকাজে কত বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব হতো!
এরপর ফোন্স আমাদের নিয়ে গেলেন ইনোফিল্ডস নামে আরেকটি অংশে, যা মূলত উদ্ভাবনী কৃষিপ্রযুক্তির পরীক্ষাগার। কোন ভূমিতে কৃষি, কোন জায়গায় শিল্প বা বাসস্থান হবে, তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে নির্ধারণ করাও তাঁদের একটি বড় কাজ। যাওয়ার পথে ফোন্স জানালেন, ১৯১১ সালে তাঁর দাদা ছিলেন এলাকার দক্ষ কামার। তাঁর হাত ধরেই কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। ক্রমে যান্ত্রিক কৃষির বিবর্তন, আধুনিকীকরণ এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারা ধরে আজ ফোন্স নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের। তাঁর কাছে আধুনিক কৃষি মানেই প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষতাভিত্তিক কৃষিকাজ, যেখানে কায়িক শ্রমের তুলনায় কারিগরি জ্ঞান অনেক বেশি প্রয়োজন। তাই তরুণেরাও আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসছে।
ইনোফিল্ডসে গিয়ে পরিচয় হলো তরুণ বিজনেস লাইন ম্যানেজার বব ক্লাইন লাংকহর্সটের সঙ্গে। তিনি আমাদের দেখালেন ‘ফার্মবোট’ নামে এক অভিনব রোবট। এই রোবটটি বীজ বুনন থেকে সেচ দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, তদারকি—সবকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে সক্ষম। বব বললেন, ‘রোবট আগাছা পরিষ্কার করায় কেমিক্যাল ব্যবহারের দরকার নেই। আমরা মাটিতে জৈব সার ব্যবহার করি, কোনো রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীল নই। প্রকৃতি যেমন নিজের মাটি নিজেই পুনরুজ্জীবিত করে, আমরা প্রযুক্তির সাহায্যে ঠিক সেটাই করছি, তবে রাসায়নিক ছাড়া। শার্ট-প্যান্ট পরে এই কৃষি করা সম্ভব বলে তরুণেরা খুব আগ্রহী এই কাজে। আমরা একে বলছি “সেক্সি অ্যাগ্রিকালচার”।’
বব ক্লাইন আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁদের ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের স্থানে। সেখানে কেঁচোসমৃদ্ধ এক প্লট দেখিয়ে বব বললেন, এগুলো দেখুন, কী সুন্দর সুস্থ কেঁচো! এদের খাবার পর্যাপ্ত আছে, আর খাওয়া শেষে এদের বর্জ্য মাটিকে ফিরিয়ে দেয় সমৃদ্ধ জৈবগুণ। মাটির আর্দ্রতাও ঠিকঠাক আছে। এতে প্রচুর কার্বন আছে, যা জলবায়ুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, মাটিতে কার্বনের পরিমাণ যত বেশি থাকে, মাটি তত বেশি পানি ধারণ করতে পারে।
পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পৌঁছালাম মাটির জীববিজ্ঞান গবেষণাগারে, যার দায়িত্বে ছিলেন স্তেরা আইটারাইক। তিনি আমাদের দেখালেন সয়েল বায়োলজি অ্যানালাইসিস। মাইক্রোস্কোপে দেখা গেল নেমাটোড, ব্যাকটেরিয়া, অণুজীব, মিনারেল। কেমিক্যাল ইনপুট ছাড়াই মাটির নিজস্ব জীববৈচিত্র্য কতটা শক্তিশালী এবং ফসল উৎপাদনে কীভাবে ভূমিকা রাখে, তা খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন স্তেরা।
গবেষণাগার থেকে বের হয়ে ফোন্স আমাদের নিয়ে গেলেন মাঠে। দেখালেন সোলার এনার্জিতে চলা রেইনফল ডিটেক্টর। এটি এমন এক যন্ত্র, যা বৃষ্টির পরিমাণ, বাতাসের গতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক তথ্য দেয়। বিজনেস ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজি বিভাগের ড. ইয়োখেন ফ্রুবিখ জানালেন, মাঠে স্থাপিত ইভাপোরিমিটারের তথ্য অনুযায়ী, নেদারল্যান্ডসে মোট বৃষ্টির প্রায় ৬৫ শতাংশ বাষ্পীভূত হয়ে যায়। মাটিতে কত পানি আছে, কত দরকার, বৃষ্টির পানি কতটা ধরে রাখতে পারছে—এসব তথ্য কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফোন্স বললেন, ‘ছয় বছর আগে ইভাপোরিমিটার আবিষ্কার না হলে আমরা জানতেই পারতাম না যে দেশের এতটা বৃষ্টির পানি বাষ্পে মিলিয়ে যায়।’
সেন্সরগুলো থেকে প্রাপ্ত রিয়েল-টাইম তথ্য তাঁদের কন্ট্রোল সেন্টারে পাঠানো হয়, যেখানে সব ডেটা বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় সেচ ব্যবস্থাপনা, পানির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে। এতে কৃষকের মাঠে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন কমে গেছে। অফিসে বসেই কৃষিকাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।
এই প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি তরুণদের কাছে ক্রমে আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তির ব্যবহার যে কতটা কার্যকর, রয়্যাল আইকোলকাম্প তার জীবন্ত উদাহরণ। তারা পৃথিবীর সব সম্ভাব্য হাইড্রোলজিকাল এক্সপেরিমেন্টের তথ্য সংগ্রহ করছে, পরিবেশবান্ধব কৃষির ভবিষ্যৎও গড়ে তুলছে।
আগামীর কৃষি হবে নিঃসন্দেহে প্রযুক্তির কৃষি—এ উপলব্ধি থেকেই নেদারল্যান্ডস বহু পথ এগিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তন সামনে রেখে তারা তৈরি করছে নতুন কৃষি-ধারণা, নতুন মডেল। ঐতিহ্যবাহী কৃষি আর উদীয়মান নগরকৃষির সমন্বয়ে তারা তৈরি করছে ভবিষ্যতের কৃষিব্যবস্থা। কৃষি তাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি—এ সত্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে রয়্যাল আইকোলকাম্পের কর্মদর্শনে। আমাদের কৃষি গবেষণা, অনুশীলন এবং কৃষি-বাণিজ্যের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির এ পথচলা হতে পারে অনুপ্রেরণার অশেষ উৎস।
লেখক: পরিচালক ও বার্তাপ্রধান চ্যানেল আই
তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি ফিরে এসেছে। কিন্তু আসলেই কি ফিরে এসেছে? ২০১১ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ১৪ বছর পর বর্তমান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ আগের সে রায়কে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে ফিরে এসেছে দেশের সাধারণ ভোটারদের প্রিয় সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। তাহলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে যেটা হওয়ার কথা, সেটা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হচ্ছে? না, তা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? আদালত বলেছেন, এবার হবে না, তাই হচ্ছে না। আদালত কেন বললেন? এ প্রশ্নের আর জবাব নেই।
আদালত যেহেতু নিজে থেকে কারণটা বলেননি, তাই আইনজীবীদের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। রায়ে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংক্রান্ত বিধানগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে পুনর্বহাল হলেও তার প্রয়োগ কার্যকর হবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮ খ(১) এবং অনুচ্ছেদ ৫৮ গ(২)-এর বিধান অনুযায়ী। বিষয়টি বুঝতে আগে এই দুটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে জানতে হবে। ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংক্রান্ত ৫৮ খ(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, সংসদ ভেঙে দেওয়ার পর বা মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন, সেই তারিখ থেকে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।
নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, উপদেষ্টা নিয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত ৫৮ গ(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, সংসদ ভেঙে দেওয়ার বা ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্য উপদেষ্টারা নিযুক্ত হবেন।
এখনই কার্যকর করতে গেলে এখানে বলা বিধান অনুযায়ী কিছু জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু এবার সংসদ তো ভেঙে দেওয়া হয়েছে আরও অনেক আগে, এক বছর তিন মাস সময় আগে। এভাবে দেখতে গেলে বিষয়টি আসলেই জটিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সংবিধানকে হুবহু মানতে গেলে অনেক কিছুই তো জটিল। সে জটিলতাগুলো এড়ানো যাচ্ছে কীভাবে? তখন বলা হচ্ছে, সময়ের প্রয়োজনে সেগুলো করা হচ্ছে।
‘সময়ের প্রয়োজন’—এটা কেবল একটা কথার কথা নয়। আসলেই গত বছরের আগস্ট থেকে অনেক কিছুই এ দেশে আর সংবিধান মেনে হয়নি। সংবিধান মেনে গণ-আন্দোলন হয়নি; কিংবা শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে যাননি। সংবিধান মেনে সংসদও ভেঙে দেওয়া হয়নি। শুরুতে বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে চলে গেছেন, তাই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিয়েছেন। পরে দেখা গেল, অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই ‘পদত্যাগপত্র’ আর পাওয়া যাচ্ছে না। সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতায় রাষ্ট্রপতি একবার জানালেন পর্যন্ত, সে রকম কোনো পদত্যাগপত্র তিনি পাননি। আবার এই যে অন্তর্বর্তী সরকার, সংবিধানে তো ‘অন্তর্বর্তী সরকার’ বিষয়টিই নেই। তারপরও তারা আছে তো? দেশও চালাচ্ছে। সবই হচ্ছে ‘সময়ের প্রয়োজনে’।
সময়ের দোহাই দিয়ে যদি এত কিছু হতে পারে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি চালুর ক্ষেত্রে এত আইন আর সংবিধানের দোহাই কেন? তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গিয়েছিল সেই ২০১১ সালে। তার পর থেকে, ১৪টি বছর ধরে বিএনপি-জামায়াতসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রধান দাবি ছিল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালুর। এই দাবি আদায় করতে গিয়ে তাদের অগণিত নেতা-কর্মী-সমর্থক জীবন দিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে গণহারে মামলা করা হয়েছে। লাখ লাখ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে। এই যে এত ত্যাগ, এত ভোগান্তি, সেটা কি এখন মূল্যহীন হয়ে গেল? সামনে নির্বাচন; কিন্তু সেই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হওয়া দরকার, এটাই এখন সময়ের দাবি, এ কথাটা কোনো রাজনৈতিক দল বলছে না কেন?
তাহলে কি ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রকারান্তরে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারই? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল নীতিটা কী? সেটা হচ্ছে, নির্বাচনের সময় দেশে এমন একটা সরকার থাকবে, যে সরকারের কোনো উপদেষ্টা নির্বাচন করবেন না। নির্বাচনে অংশ নেওয়া কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁদের কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। সরকার চালাতে গিয়ে তাঁরা কোনো নীতিনির্ধারণী পদক্ষেপ নেবেন না, কেবল দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করবেন। কিন্তু এই সরকারের দুজন উপদেষ্টা আগামী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, এটা এখন স্পষ্ট। একজন উপদেষ্টা এরই মধ্যে তো জানিয়েই দিয়েছেন, তিনি ধানমন্ডি এলাকা থেকে নির্বাচন করছেন। তিনি এনসিপি, বিএনপি নাকি জামায়াত—কোন দলের প্রার্থী হবেন, কাদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করবেন?
আমাদের মতো দেশে ক্ষমতার শীর্ষে থাকলে সব সময় একটি বলয় চারপাশ ঘিরে থাকে। তাদের কারণে শীর্ষে থাকা ব্যক্তিটি বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেন না। আমার কেন যেন মনে হয়, প্রধান উপদেষ্টাও এখন সে রকম বলয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন।
এত কিছুর পরও বিএনপি বা জামায়াতের মতো রাজনৈতিক দলগুলো কেন এবারের নির্বাচন থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটা তুলছে না? রায়ের পর বিএনপি বা জামায়াতপন্থী সব আইনজীবীকেই দেখা গেছে, পাঁচ বছর পর থেকে চালুর বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন। এটা আমার কাছে কিছুটা বিস্ময়কর ঠেকেছে। মনে হয়েছে, তাঁরা এতটা স্বার্থপর হতে পারেন! তাঁদের কাছে ক্ষমতাটাই আসল, জনগণ কী চায় বা না চায়, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা মনে করছেন, বর্তমান সরকারই তাঁদের ক্ষমতায় পৌঁছে দিতে পারবে। তাই তাঁরা সরকারকে চটাতে চান না। কিন্তু জনগণের মতামত বা চাহিদার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছেন না।
মানুষ কিন্তু হতাশ। অন্তত আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমার কেন যেন মনে হয়, এবারই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এমন সরকারের অধীনে ভোট দেওয়ার সুযোগ আর না-ও পেতে পারি। সামনে কোন সরকার আসবে, তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে তারাও আওয়ামী লীগ সরকারের মতো এ ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেবে কি না, কে জানে। দীর্ঘ ১৪ বছর যে তত্ত্বাবধায়কের জন্য তারা এত ব্যাকুল ছিল, সেটা পাওয়ার পরও পাঁচ বছর পর থেকে বাস্তবায়নের বিষয়টি তারা এত সহজে কীভাবে মেনে নেয়, সেটিও আমার বুঝে আসে না।
লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক
