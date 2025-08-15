সম্পাদকীয়
আজ ১৫ আগস্ট। এদিন দেশের রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করেছিল একদল বিপথগামী সৈনিক। শুধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নয়, তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল সপরিবারে। এমনকি তাঁর নাবালক পুত্র শেখ রাসেলও রেহাই পায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে এ রকম নৃশংসতা ঘটতে পারে, সেটা ছিল কল্পনার অতীত।
দেশে-বিদেশে কারা এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞে অংশ নিয়েছিল কিংবা কারা তাতে লাভবান হয়েছিল, তা নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা চালু রয়েছে। সে বিষয়ে কথা না বললেও এই ঘটনা যে জাতি হিসেবে গর্ব করার মতো নয়, সে কথা বিবেকবান যে কেউ বলবেন।
আওয়ামী লীগ এই দিনটিকে স্মরণ করে মাসব্যাপী উদ্যাপনের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, সেটি ছিল দৃষ্টিকটু। কিন্তু প্রতিপক্ষরাও তা নিয়ে যে উৎসব করে বেড়িয়েছে, সেটাও কম দৃষ্টিকটু নয়। নির্মোহ দৃষ্টিতে ঘটনাটি নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের বাস্তবতার কথা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে পড়া প্রশাসনকে চালু করা, একটি সংবিধান উপহার দেওয়া, নানামুখী পরিকল্পনা নেওয়ার যে চেষ্টা করেছিল প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার, সে কথা ভুলে যাওয়া চলবে না। ভুলে যাওয়া চলবে না, সে সময় মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি পাকিস্তান এবং সৌদি আরবে বাংলাদেশবিরোধী যে প্রচারণা চালিয়েছিল, তার মোকাবিলা করতে হচ্ছিল নতুন সরকারকে। স্বাধীনতার পরপরই জাসদ যখন আবির্ভূত হলো, তখনো থানা লুট ধরনের নানা ঘটনার জন্ম হয়েছে এবং সরকারকে স্থিত হয়ে তারা দাঁড়াতে দেয়নি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতারা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন প্রবলভাবে। শেখ মুজিবের পক্ষে এতগুলো বিপরীত ঘটনাকে সামাল দেওয়া কঠিন ছিল। তাঁর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে আসছিল। এখন অনেকেই একদলীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বললেও বাকশালে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিলে ঘটনাগুলো একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের জায়গা থেকে দেখতে হবে। একদলীয় শাসনব্যবস্থা সরকারকে স্বৈরাচারী করে তোলে, এ কথা জানার পরও কেন দলে দলে মানুষ বাকশালে যুক্ত হয়েছিল, সেটাও গবেষণা করে দেখতে হবে।
১৫ আগস্ট পালন করা যাবে কি যাবে না, সে কথা সরকারিভাবে কেউ বলতে পারে না। যারা মনে করে এদিন নৃশংস যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, তার প্রতিবাদে কিছু বলবে কিংবা শোকাতুর হৃদয়ে কয়েকটি মুহূর্ত পালন করবে, তাহলে তাকে আটকানোর কোনো নৈতিক অধিকার কারও নেই। এ ব্যাপারে কোনো জোরাজুরি চলতে পারে না।
যেকোনো বিচারেই ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড একটি নৃশংস বেদনাদায়ক ঘটনা। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি এবং সরকার পরিচালনা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা-সমালোচনা থাকতে পারে, কিন্তু বিপথগামী কিছু মানুষ তাঁকে হত্যা করেছে, তার পক্ষে দাঁড়ানোর কোনো কারণ দেখি না।
