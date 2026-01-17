Ajker Patrika
পরিবেশ

শৈত্যপ্রবাহ বইতে পারে কয়েক দিন, কোথায় জানাল আবহাওয়া অফিস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ৩২
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

আগামী বুধবারের মধ্যে দেশের একাধিক অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ শনিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে আজ শৈত্যপ্রবাহের কোনো পূর্বাভাস নেই। একাধিক এলাকায় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে শৈত্যপ্রবাহ ধরা হয়। গতকাল শুক্রবার দেশের তিন জেলায় শৈত্যপ্রবাহ ছিল।

আবহাওয়া অফিস বলছে, আজ সার্বিকভাবে দেশের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। পাঁচ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাত এবং দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।

আবহাওয়াবিদ মো. রুবাঈয়্যাৎ কবীর জানান, আগামী ২১ জানুয়ারি (বুধবার) পর্যন্ত আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এই সময়ের মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম এবং নদী অববাহিকা ও তদসংলগ্ন এলাকায় মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং দেশের অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। কুয়াশা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

তিনি আরও জানান, এই সময়ে দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চলের কোথাও কোথাও মৃদু শৈত্যপ্রবাহ (তাপামাত্রা ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) বয়ে যেতে পারে।

এ সময়ে দিনের তাপমাত্রা (২৫+২) ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের তাপমাত্রা রংপুর, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগের উত্তরাঞ্চলে (১০+২) ডিগ্রি সেলসিয়াস ও দেশের অবশিষ্ট রাতের তাপমাত্রা (১৩+২) ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে বলে জানান এই আবহাওয়াবিদ।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাপরিবেশ অধিদপ্তরআবহাওয়াআবহাওয়া বার্তাপরিবেশ
