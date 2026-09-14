Ajker Patrika
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সম্পাদকীয়

অবৈধ কারখানা

সম্পাদকীয়
অবৈধ কারখানা

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের ফোর্ডনগর খানপাড়া এলাকায় তিন-চার বছর আগে মাছ ও মুরগির খাদ্য তৈরির জন্য একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঘনবসতিপূর্ণ এ এলাকায় কারখানাটি গড়ে উঠেছে অনুমোদনহীনভাবে। কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া ও দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী। কারখানাটিতে গরুর চামড়া, হাড়, মাংসসহ বিভিন্ন কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। এসব কাঁচামাল বড় চুল্লিতে পোড়ানোর সময় তীব্র দুর্গন্ধ ও ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, যা বাতাসের সঙ্গে মিশে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে ভোগান্তিতে পড়েছে এলাকাবাসী, বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ ও হৃদ্‌রোগীদের মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, রাতের আঁধারে যখন এই পোড়ানোর কাজ চলে, তখন শ্বাস নেওয়াও কষ্টকর হয়ে ওঠে। এমন একটি জনবহুল ও কৃষিনির্ভর এলাকায়, যেখানে একাধিক উৎপাদনশীল কারখানাও রয়েছে, সেখানে কীভাবে পরিবেশ দূষণকারী এ ধরনের কারখানা চলতে পারে? আর কারখানাটির পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো ছাড়পত্রও নেই। সম্পূর্ণ নামবিহীন ও কাগজপত্রহীন একটি কারখানা তিন-চার বছর ধরে কীভাবে প্রকাশ্যে চলতে পারে, এই প্রশ্ন এখন আর এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো মানিকগঞ্জ জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শকের মন্তব্য। তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটির পরিবেশ ছাড়পত্র তো নেই-ই, এমনকি ছাড়পত্রের জন্য কোনো আবেদনও করা হয়নি। এর অর্থ দাঁড়ায় কারখানাটি দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সম্পূর্ণরূপে বেআইনিভাবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। অথচ এই দীর্ঘ সময়ে স্থানীয় প্রশাসন কিংবা পরিবেশ অধিদপ্তরের নজরদারিতে বিষয়টি না আসা যে তাদের বড় ধরনের দায়িত্বহীনতারই প্রকাশ, সেটা বোঝা যাচ্ছে। কেউ অভিযোগ না করলে তাদের নজরে আসবে না—সরকারি কর্মকর্তাদের এ ধরনের বোধই যে কাউকে অপকর্ম করতে উৎসাহিত করে, সেটা এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরকে ঘটনাটি সম্পর্কে জানানোর পর বিষয়টি ‘খতিয়ে দেখা’ ও ‘প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার’ আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এই আশ্বাস যেন শুধু আশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। আবার এ ধরনের অবৈধ কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের অজুহাতে সময়ক্ষেপণও যেন আর করা না হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে দ্রুত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অনুমোদনহীন এই বিষাক্ত কারখানার কার্যক্রম চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে আবাসিক এলাকায় এত দিন ধরে বেআইনিভাবে কারখানাটি চলার জন্য এর পেছনে কোনো প্রভাবশালী চক্রের ভূমিকা আছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।

স্থানীয় মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। ধল্লা ইউনিয়নের ফোর্ডনগর খানপাড়ার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই অবৈধ কারখানার বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। পাশাপাশি কারখানাটি উচ্ছেদ করে এবং পরিবেশ দূষণের দায়ে মালিকের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

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