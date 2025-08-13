Ajker Patrika
> মতামত
> সম্পাদকীয়

ভোটের মাঠে অনিশ্চয়তা

সম্পাদকীয়
ভোটের মাঠে অনিশ্চয়তা

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই দেশে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে আগামী নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে আগ্রহী ও উৎসাহী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গত সোমবার বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন হবে।’ নওগাঁ জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এক বছর আগের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি আরও বলেছেন, ‘অদৃশ্য শক্তি বিভিন্নভাবে কাজ করছে, ষড়যন্ত্র চলছে।’

কে, কীভাবে, কী ষড়যন্ত্র করছে তা আমাদের জানা নেই। তাই ওই দিকে না গিয়ে আমরা বরং ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)-এর সাম্প্রতিক জরিপের দিকে নজর দিতে পারি। গতকাল মঙ্গলবার এই বিষয়ে আজকের পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই জরিপে দেখা যাচ্ছে, বিএনপির জনপ্রিয়তা গত বছরের অক্টোবরে ১৬.৩ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে। আওয়ামী লীগেরও সমর্থন ৮.৯ শতাংশ থেকে নেমে ৭.৩ শতাংশে এসেছে। জামায়াত, জাতীয় পার্টি এবং অন্যান্য ইসলামি দলের সমর্থনও একই সময়ে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে তরুণ নেতৃত্বের নতুন দল এনসিপির জনপ্রিয়তা কিছুটা হলেও বেড়েছে—২ শতাংশ থেকে ২.৮ শতাংশে। যদিও এটি আপাতদৃষ্টিতে ছোট সংখ্যা, তবু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন দলের জন্য এটি একটি লক্ষণীয় সূচনা।

তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হলো, ৪৮.৫ শতাংশ ভোটার এখনো বলেননি তাঁরা কাকে ভোট দেবেন। এর মানে, নির্বাচনী মাঠে এখনো অর্ধেকের বেশি ভোট নির্ধারিত হয়নি। এই অনিশ্চয়তা একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে সুযোগও বটে। দলগুলো যদি সঠিক প্রার্থী মনোনয়ন, পরিষ্কার কর্মসূচি এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তবে এই বিশাল অনির্ধারিত ভোটার গোষ্ঠীই হতে পারে তাদের জয়ের চাবিকাঠি।

এই জরিপের আরেকটি দিক হলো নির্বাচনী এলাকার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে মানুষের ধারণা। ৩৮ শতাংশ মনে করছেন তাঁদের এলাকায় বিএনপির প্রার্থী জিতবেন, ১৩ শতাংশ জামায়াত, ৭ শতাংশ আওয়ামী লীগ এবং মাত্র ১ শতাংশ এনসিপির জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন। এই চিত্র দলগুলোর সাংগঠনিক শক্তি ও মাঠপর্যায়ের প্রচারের প্রভাব স্পষ্ট করে। তবে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারবে কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।

নির্বাচন সামনে রেখে এখন মূল প্রশ্ন হলো, রাজনৈতিক দলগুলো কি এই অনিশ্চিত ও অস্থির জনমতকে নিজেদের পক্ষে ঘুরিয়ে নিতে পারবে? ভোটারদের অনীহা ও দ্বিধা শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু নির্বাচনে কতটুকু সহায়ক হবে?

দেশের গণতন্ত্র আজ একটি সংবেদনশীল মোড়ে দাঁড়িয়ে। সুষ্ঠু, প্রতিযোগিতামূলক এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নয়, বরং গোটা রাষ্ট্রের জন্য জরুরি। জরিপের বার্তা স্পষ্ট, মানুষ পরিবর্তন চায়, কিন্তু তারা এখনো অপেক্ষা করছে কাদের ওপর ভরসা করা যায় তা দেখার জন্য। এই আস্থা অর্জনই আগামী নির্বাচন এবং পরবর্তী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি।

বিষয়:

মতামতসম্পাদকীয়নির্বাচনছাপা সংস্করণআজকের মতামতভোটজাতীয় নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

ভারসাম্য রক্ষা করে চলা খুব সহজ নয়

ভারসাম্য রক্ষা করে চলা খুব সহজ নয়

আমরা কি আবার প্রতারিত হলাম

আমরা কি আবার প্রতারিত হলাম

ভোটের মাঠে অনিশ্চয়তা

ভোটের মাঠে অনিশ্চয়তা

সিলেটের সাদা পাথর কাদের পেটে গেল, তাদের শক্তির উৎস কী

সিলেটের সাদা পাথর কাদের পেটে গেল, তাদের শক্তির উৎস কী