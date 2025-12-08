নির্বাচনী মোর্চা নিয়ে কথা

বিমল সরকার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সমাগত। কথায় আছে, ঠেলাঠেলির ঘর খোদায় রক্ষা কর। বহু মত আর পথের অনুসারীদের এক মঞ্চে অবস্থান মানে কখনো কখনো টানাপোড়েনকেও মেনে নেওয়া। নানা রকমের দ্বিধা-সংকোচ, শর্তের বেড়াজাল, নিন্দা-অপবাদ, সমালোচনা; তাও ‘বৃহত্তর স্বার্থে’ একতাবদ্ধ হওয়া। বিরাজমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে, দেশে রাজনৈতিক ‘মোর্চা’ ছাড়া এককভাবে নির্বাচন করে কোনো রাজনৈতিক দলই এখন আর খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না। দলের প্রতিষ্ঠা কবে, কে বা কারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন; কিংবা কী পরিমাণে কর্মী-সমর্থক রয়েছে; সর্বোপরি ভোট হলে ভোটারদের কেমন টানতে পারবে সে সবও আজকাল বড় কথা নয়। ‘মোর্চা গঠন করা চাই, মোর্চাভুক্ত করতে চাই, মোর্চাভুক্ত হতে চাই’—নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে তথা রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করতে এটিই যেন রাজনীতিকদের ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়েছে।
আমাদের দেশে জোট, ফ্রন্ট বা এমন সব নামের রাজনৈতিক মোর্চার সঙ্গে দেশবাসী অনেক আগে থেকেই পরিচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগ সরকারের বিপক্ষে ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল মিলে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে। ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্ট তথা প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচন ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে রয়েছে; জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে গঠিত হয় সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)। আওয়ামী লীগসহ কপভুক্ত বিরোধী দলগুলোর নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান ফাতেমা জিন্নাহকে।
৩ জুন ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। চারদিকে ভোটযুদ্ধের দামামা, দেশব্যাপী উৎসবের আমেজ তো ছিলই। এই নির্বাচনে মোট ১০ জন প্রার্থী মুখোমুখি হলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় দুই জেনারেলের মধ্যে। তাঁরা উভয়েই ছিলেন ছয়টি করে দলের সমন্বয়ে গঠিত পৃথক দুটি জোট বা মোর্চার প্রার্থী। একজন হলেন ‘জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট’ মনোনীত প্রার্থী গদিনসীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং অন্যজন ‘গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট’ মনোনীত প্রার্থী জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানী। ওসমানী মুক্তিযুদ্ধে সেনাপতি আর জিয়াউর রহমান একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘ ৯ মাস বাঙালির মরণপণ লড়াইয়ে উভয়েই অসম সাহসিকতার পরিচয় দেন।
জিয়াউর রহমানকে সমর্থনকারী ফ্রন্ট ভুক্ত দল ৬টি হলো:
উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল, মশিউর রহমান যাদু মিয়ার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), কাজী জাফরের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ, মাওলানা আব্দুল মতিনের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি ও রসরাজ মন্ডলের নেতৃত্বাধীন তপসিলী ফেডারেশন।
অন্যদিকে এম এ জি ওসমানীকে সমর্থনকারী জোটভুক্ত দল ৬টি ছিল:
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর), জাতীয় জনতা পার্টি, বাংলাদেশ পিপলস লীগ (আলীম আল রাজী), গণ আজাদী লীগ (তর্কবাগীশ) ও মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি (বেআইনি ঘোষিত)।
১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন মানে ফ্রন্ট ও জোট প্রার্থীর প্রতিদ্ধন্দ্বিতা। সরাসরি ভোটে এটিই দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। নির্বাচনে ফ্রন্ট প্রার্থী জিয়াউর রহমান বিজয়ী এবং জোট প্রার্থী এম এ জি ওসমানী পরাজিত হন।
দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট ৩ কোটি ৮৪ লাখ ৮৬ হাজার ২৪৭টি ভোটের মধ্যে জেনারেল জিয়া পান ১ কোটি ৫৮ লাখ ১৪ হাজার ৭২ ভোট, আর জেনারেল ওসমানী পান ৪৪ লাখ ৭০ হাজার ৬৭০ ভোট। জিয়া ও ওসমানী ছাড়া ভোটের হিসাবে বাকি ৮ জন প্রার্থীর কেউই লাখের ঘর ছুঁতে পারেননি। একজন সর্বোচ্চ ৭৮ হাজার ৮৯০ ভোট এবং অন্যজন ২৪ হাজার ২৩২ ভোট (সর্বনিম্ন) পান।
অবশ্য এই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। সেই সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি গঠিত না হলেও পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে ৬ জুন, ১৯৭৮ সালে সংবাদ সম্মেলনে পরাজিত জোট প্রার্থী জেনারেল ওসমানী বলেন, ‘নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় নাই, তবে আমি পুনর্নির্বাচন চাই না’ (৭ জুন ১৯৭৮ দৈনিক ইত্তেফাক)।
দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ‘মোর্চা’ ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। পরবর্তী সময়ে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বিএনপি নেতৃত্ত্বাধীন ৭ দল, বামপন্থী ৫ দল একতাবদ্ধ হয়ে যুগপৎ আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ (সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় (বিএনপি জোটের বর্জন) ও চতুর্থ (বিএনপি ও আওয়ামী লীগ জোটের বর্জন) জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় মূলত জোটের ভিত্তিতে।
এরপর বিএনপি নেতৃত্বাধীন ঐক্যজোট আর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট গঠন তো সেদিনের কথা। বিগত এক-দেড় যুগের রাজনীতি, এ সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো এবং ‘জোট-ফ্রন্ট-মোর্চা-ঐক্য’ নিয়ে এখানে আর কিছু বলতে চাই না, সবারই মনে থাকার কথা।
সব ভালো, যার শেষ ভালো। জোট-মহাজোট আর মিলন-মহামিলন যা-ই হোক না কেন, জনগণের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কেউ হয় না। জনগণের কল্যাণ করার চেয়ে মহৎ কাজও জগতে নেই। নির্বাচনকে সামনে রেখে উল্লিখিত কথাগুলো যেন সবার সব সময় মনে থাকে।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক
মো. সাইদুর রহমান
রাজধানী ঢাকায় বসবাস যেন দিন দিন একধরনের ‘রাশিয়ান রুলেট’ খেলার মতো হয়ে উঠছে। কখন, কোথা থেকে মৃত্যু আসবে—কেউ জানে না। একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি, কোনো ভবনের অবৈধ অংশ, নড়বড়ে বিল্ডিং, খোলা ড্রেন কিংবা গ্যাসলাইনের সামান্য ফাঁক, সড়ক দুর্ঘটনা, এমনকি ছিনতাইকারীদের হাত যেকোনো মুহূর্তে কেড়ে নিতে পারে জীবন।
পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে মৃত্যু আর মৃত্যু। আর এ মৃত্যুর কারণ যেন স্বয়ং ঢাকা শহর। এখানে সামান্য বৃষ্টি হলে তৈরি হয় মৃত্যুর ফাঁদ। এ বছরের ২২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বংশালের নাজিরাবাজার এলাকায় সড়কে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে পড়ে আমিন হোসেন নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পরে জানা যায়, পানিতে বিদ্যুতের তার ছিল, ফলে তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান। চা খেতে বসলেও যেন মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।
এ বছরের ২৬ অক্টোবর চা খেতে বসা এক ব্যক্তি মেট্রোরেলের ৩৫ কেজির একটি ‘বিয়ারিং প্যাড’-এর আঘাতে প্রাণ হারান। ২০২৪ সালে শুধু ঢাকা বিভাগেই সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১,৮৪০ জনের। ‘সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার’-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিবছর বাংলাদেশে ৫,২৫৮ শিশুসহ মোট ১০২,৪৫৬ জন মানুষ বায়ুদূষণের প্রভাবে অকাল মৃত্যুবরণ করে, যার ৪৮ শতাংশের মৃত্যু হয় ঢাকা ও চট্টগ্রামে। গত ১০ মাসে শুধু ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনেই ১৯৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
ঢাকা শহরের গড় শব্দমাত্রা ৮০-৯০ ডেসিবেল, যা ‘ডব্লিউএইচও’ নির্ধারিত নিরাপদ সীমা দিনে ৫৫ ডেসিবেল এবং রাতে ৪৫ ডেসিবেল থেকে অনেক বেশি। এই অতিরিক্ত শব্দ দীর্ঘ মেয়াদে বধিরতা, কানের রোগ, মানসিক চাপ, উচ্চ রক্তচাপ, ঘুমের ব্যাঘাত ও হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়ায়; এমনকি গর্ভস্থ শিশু ও শিশু-কিশোরদের শেখার ক্ষমতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যদিও সরাসরি শব্দদূষণে মৃত্যুর আলাদা কোনো রেকর্ড করা হয় না। তবে ‘ডব্লিউএইচও’ শব্দজনিত হৃদ্রোগ ও স্ট্রোককে অকালমৃত্যুর ঝুঁকির কারণ হিসেবে বিবেচনা করে।
২০২৪ সালে সারা দেশে মোট ২৬ হাজার ৬৫৯টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সে হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ৭৩টি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এসব অগ্নিকাণ্ডে ১৪০ জন নিহত ও ৩৪১ জন আহত হয়েছেন, যার অধিকাংশই ঢাকা শহরে।
এরপর ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ নগরগুলোর একটি, কারণ এটি বঙ্গোপসাগরীয় প্লেটের সীমানা, সক্রিয় ফল্ট লাইন এবং দুর্বল ভবন কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করছে। সাম্প্রতিক রিখটার স্কেলে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পেই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় মানুষ কেঁপে ওঠে এবং ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি মাত্রা ৭ কিংবা তার আশপাশে হয়, তাহলে ঢাকা শহরে মৃত্যুর মহাপ্রলয় ঘটে যাবে।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের প্রথম ৬ মাসে রাজধানীতে কমপক্ষে ৭০টি মুক্তিপণের মামলা করা হয়েছে। একই সময়ে ৫০টি থানা থেকে অন্তত ৩৩টি ডাকাতি, ২৪৮টি ছিনতাই, ১২১টি খুন এবং ১,০৬৮টি চুরির মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। এসব অপরাধের সময় অনেক অপরাধী খুনসহ নরহত্যা ঘটিয়ে থাকে। গ্লোবাল সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিকের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫—এক বছরে দেশে ৬৩৭ জনকে মব লিঞ্চিংয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর অধিকাংশ ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। ২০২৫ সালের ২১ জুলাই ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল প্রাঙ্গণে একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়। তাতে প্রায় ৩৫ জনের মৃত্যু ঘটে। এসবের বাইরে রয়েছে ঢাকার হোটেল-রেস্টুরেন্টের অস্বাস্থ্যকর খাবার, যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের মরণব্যাধি তৈরি করে যাচ্ছে।
ঢাকার এই ক্রমবর্ধমান মৃত্যু ও জীবনের অনিশ্চয়তার মূল কারণ হলো, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয়করণ, যা শহরের জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও সেবা খাতের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছে, যে কারণে প্রতিটি মৌলিক ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে। ঢাকায় প্রায় সব অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক সুযোগ কেন্দ্রীভূত থাকায় কোটি মানুষ এখানে ভিড় করে; কিন্তু সেই অনুপাতে রাস্তা, ড্রেনেজ, গ্যাস-বিদ্যুৎ, বর্জ্য, পরিবহন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাঠামো উন্নয়ন হয়নি। ফলে অতিরিক্ত জনঘনত্বের মধ্যে সীমিত অবকাঠামোর ওপর চাপ পড়ে। খোলা ড্রেন, পুরোনো বিদ্যুৎ-লাইনে শর্টসার্কিট, ফুটপাত দখল, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন, অবৈধ নির্মাণ—প্রতিটি দৈনন্দিন বাস্তবতা সরাসরি প্রাণহানির উৎসে পরিণত হয়েছে। একইভাবে অতিরিক্ত যানবাহন ও অপরিকল্পিত সড়ক ব্যবস্থায় দুর্ঘটনা বাড়ছে। নগরের গাছপালা ধ্বংস হওয়ায় বায়ুদূষণ প্রাণঘাতী হয়েছে। মশক নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতায় ডেঙ্গু-মহামারি। বিপুল আবাসনের কারণে রয়েছে অগ্নিঝুঁকি। অপরাধ দমন দুর্বল হওয়ায় ছিনতাই ও সহিংসতা বৃদ্ধি। এমনকি দুর্বল ভবন কাঠামো ও গাদাগাদি বসবাস ঢাকাকে ভূমিকম্পের সম্ভাব্য মৃত্যুকূপে পরিণত করেছে। অর্থাৎ সমস্যা একটি ঘটনা নয়—অপরিকল্পিত, অসংগঠিত শহরচিন্তা ও ব্যবস্থাপনার কারণে নগরের প্রতিটি উপাদানই এমনভাবে ব্যর্থ হয় যে, তা একটি প্রাণঘাতী ঘটনাকে অনিবার্য করে তোলে, আর সে ব্যর্থতার সামগ্রিক ফলই হলো ঢাকায় প্রতিদিনকার মৃত্যু।
এখনই ঢাকার এই মৃত্যুঝুঁকি কমাতে না পারলে, অদূর ভবিষ্যতে ঢাকার এই মৃত্যুর মিছিল আরও দীর্ঘ হবে। তাই ঢাকার এই মৃত্যুঝুঁকি কমাতে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নগরায়ণ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, যাতে রাজধানীর ওপর মানুষের অস্বাভাবিক চাপ কমে। জরুরি অবকাঠামো যেমন ড্রেনেজ, গ্যাস-বিদ্যুৎ, রাস্তা, ফুটপাত ও ভবনগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও কঠোর মানদণ্ডে নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে। বায়ু ও শব্দদূষণ কমাতে গণপরিবহন সম্প্রসারণ, শিল্পকারখানার নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, সবুজায়ন বৃদ্ধি ও সাইলেন্স জোন বাস্তবায়ন জরুরি। ডেঙ্গু ও জনস্বাস্থ্যের জন্য স্থায়ী মশক নিয়ন্ত্রণ, হাসপাতালের সক্ষমতা বাড়ানো ও খাদ্যনিরাপত্তা তদারকি করা দরকার। সড়ক নিরাপত্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন, নিবন্ধন-ফিটনেস কঠোর করা ও পথচারী সুবিধার উন্নয়ন। অপরাধ দমনে আধুনিক নজরদারি ও দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা। আগুন ও ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে পুরোনো ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নবায়ন, জরুরি মহড়া, নিরাপত্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং নির্মাণের প্রতিটি ধাপে জবাবদিহি নিশ্চিত করাই হবে টেকসই সমাধান।
লেখক: শিক্ষার্থী পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নির্বাচন সময়মতো হচ্ছে কি না, তা নিয়ে সংশয় এখনো কাটেনি। আদালতে রিট কিংবা কোনো কোনো দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আহ্বান ইত্যাদি নির্বাচনের পরিস্থিতি কোন দিকে নিয়ে যাবে, সেটা বলা মুশকিল। তবে দেশের মানুষ একটি সুস্থ, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন চায়। প্রতিটি দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন উৎসবমুখর হয়ে উঠুক, এটাই জনতার অভিপ্রায়।
মুশকিল হলো, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মত জনতার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ‘জনগণ যা চায়’ বলে যখন নিজেদের কথাই বলতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে জনগণ সে কৌশল বুঝে উঠতে শুরু করে। শুকনো কথায় তখন চিড়ে ভেজানো কঠিন হয়ে পড়ে।
এই নির্বাচনে যে তরুণেরা ভোট দেবেন, তাঁদের অনেকেই এর আগে ভোট দিতে পারেননি। এর আগেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হয়নি। কিছু দলকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করা হয়েছিল। এবারও যদি কিছু দলকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করা হয়, তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাবে।
তরুণেরা ভোট দেওয়ার সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন বলে মনে হয়, তা হলো—ভবিষ্যতে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে, এ রকম যেকোনো পদক্ষেপ রুখে দেওয়া। একাত্তর প্রশ্নে তরুণেরা বিভ্রান্ত হবেন না বলেই মনে হয়। কেন গণ-আন্দোলনপরবর্তী সময়টিতে নানা জায়গা থেকে একাত্তরবিরোধী বক্তব্য উঠে আসছে, তা নিয়েও তাঁরা ভাববেন নিশ্চয়। তরুণেরা নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারবেন, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। তাঁরা যখন চুকনগর হত্যাকাণ্ডের কথা পড়বেন, তখন জেনে যাবেন এক দিনেই কীভাবে ১০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের মূল চেহারা নিয়েও তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেবেন। ইতিহাসকে আড়ালে রেখে যে কৌশলী নতুন বয়ান সৃষ্টি করতে চাইছে কোনো কোনো মহল, তরুণেরা তাদের সেই ষড়যন্ত্রে পা দেবেন কি না, সেটাও সময় বলে দেবে।
হতাশ হওয়ার মতো ব্যাপার হলো, যাঁদের দায়িত্ব ছিল মুক্তিযুদ্ধের মহান ইতিহাস ঠিকভাবে রচনার মাধ্যমে আমাদের অর্জন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা, তাঁরা নানা সময় ব্যর্থ হয়েছেন এবং নিজেরাই ফায়দা লোটায় নিয়োজিত হয়েছেন।
কোনো জাতি তার ইতিহাসকে ভুল পথে পরিচালনা করে না। সবাই তার ইতিহাস নিয়ে গর্ব করে। বিজয়ের এই মাসে তরুণদের সে কথা মনে রাখতে হবে।
বুঝতে হবে, রাজনৈতিক দলের বয়ান আর মানুষের জন্য কাজ করা রাজনীতি সব সময় এক জায়গায় এসে মেলে না। জনগণ পাঁচ বছরের মধ্যে একটি দিনই তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়। এরপর যে দল ক্ষমতায় আসে, সে দল তার মতো করেই দেশ শাসন করতে থাকে। অভিজ্ঞতা বলে, সেই শাসনের সঙ্গে তাদের প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকারের মিল কম থাকে।
এবার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় তরুণেরা সে দিকটা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন।
কাজী মারুফুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ও নীতিবিষয়ক কেন্দ্রের সিনিয়র ফেলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। তিনি ইউনিভার্সিটি অব বার্গেন, নরওয়ে থেকে এমফিল, ডিএএডি স্কলারশিপসহ জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক জার্নালের পর্যালোচনাকারী। সম্প্রতি দেশের নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।

মাসুদ রানা
মাসুদ রানা
আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কেন পথ হারাল?
গণ-অভ্যুত্থানের প্রাথমিক অর্জন একটা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার ও শাসনব্যবস্থার পতন, সেই পতনের পূর্ণ লক্ষ্য কিন্তু অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেষ হয়নি। একটা শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে যে বা যাঁরা ছিলেন, শুধু তাঁর বা তাঁদেরই পতন হয়েছে।
কিন্তু এটা তো শুধু একজন ব্যক্তির ব্যাপার ছিল না। এই ব্যক্তিকে সমর্থন করেছে সিভিল প্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। যারা এই ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রেখেছিল তাদের সবকিছু ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই শক্তিগুলো আপাতত একটু পেছনে সরে গেছে, কিন্তু তারা তো নিশ্চিহ্ন হয়নি। তাদের যে বড় রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাও কিন্তু না। ফলে তারা চোখের সামনে থেকে খানিকটা সরেছে, কিন্তু এই শক্তিগুলো এখনো সক্রিয় আছে। যদি ব্যবসায়ীদের কথা ধরা যায়, যে ব্যবসায়ীরা বিগত রেজিমকে সমর্থন করতেন, সেই ব্যবসায়ীদের তো পতন হয়নি। তাঁরা যে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা দখল করতেন, সেগুলো তো এখনো বলবৎ আছে।
সিভিল প্রশাসন বা আমলাতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। একজন ‘ক’ সচিবের জায়গায় ‘জ’ সচিব এসেছেন। কিন্তু ‘জ’ সচিব আসার মধ্য দিয়ে আমলাতান্ত্রিকতার নিয়মতান্ত্রিকতা, ন্যায্যতা, গণমুখিতা ও দায়বদ্ধতা—এই চারটিকে উল্লেখযোগ্য মনে করি, সেগুলো তো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে আমলাতন্ত্রের মধ্যে বস্তুত কোনো পরিবর্তন হয়নি।
এটা না হওয়ার কারণ কী?
এটা না হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, গণ-অভ্যুত্থানের যে শক্তিগুলো ছিল, সেই শক্তিগুলোর এই নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। অর্থাৎ আমরা আমলাতন্ত্রের বদল চাই, সেই বদলের পদ্ধতিটা কী হবে, সেটার কোনো পূর্ব প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ছিল না। আবার রাতারাতি যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে, সেই পরিবর্তনগুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে রাখতে হবে, সেটার বিকল্প পদ্ধতি কোনো পক্ষই অফার করতে পারেনি। ফলে যারা সংগঠিত ছিল, অচিরেই তারা সেটাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। মানে ‘ক’-এর জায়গায় ‘ঙ’ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এটা তো আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্যবস্থাটার বদল। সেটা তো হয়নি।
কেউ কেউ বলছেন, নতুন স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনি শোনা বা অনুমান করা যাচ্ছে। আপনার কী মতামত?
নতুন স্বৈরতন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, এটা আমার কাছে অতি সরলীকরণ মনে হয়। তবে আমার বিশ্বাস, এই বাংলাদেশ আর ২০২৪-এর আগের বাংলাদেশ—এটার মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। নতুন বাংলাদেশে কারও পক্ষে, কোনো দলের পক্ষে এবং কোনো শক্তির পক্ষে আগের মতো আর স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালানো সম্ভব হবে না। নতুন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা আবার যে আসবে, সেটা নিয়ে আমি ভাবছিও না।
একটা উদাহরণ দিই, এখনকার মাঠটা দুর্বল। ধরেন, আমি একটা সুন্দর শার্ট পরে আছি, তখন অনেকে বলবেন, আমি তো ধনী। কিন্তু সত্যিকারভাবে দীর্ঘদিন ধরে সুন্দর শার্ট পরে থাকব কি না, সেটার নিশ্চয়তা তৈরি হয়নি। ফলে এখন যে শক্তিগুলোর উত্থান এবং যে শক্তিগুলোর পতন দেখা যাচ্ছে—এটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। আসলে আমাদের অভ্যুত্থান পর্বটা এখনো শেষ হয়নি। ফলে এটা থিতু হওয়া এবং শক্তিগুলোর মধ্যে বোঝাপড়াও ঠিক হয়নি। সেটার জন্য আরও সময় লাগবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর পর ডাকসু নির্বাচন হলো। নতুন একটি ছাত্রসংগঠন এখন এর পরিচালনার দায়িত্বে। তাদের কার্যক্রমকে কীভাবে দেখছেন?
প্রথমত একটা নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে একটা ছাত্রসংগঠন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। খেয়াল করার বিষয় যে, ডাকসুর ভূমিকা কী? ডাকসু আসলে কী করতে পারে? ডাকসুর কাজের পরিধি কতটুকু? সে বিষয়ে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত এবং যারা নতুন করে ডাকসু পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে—তাদের কারোরই ডাকসু কার্যপ্রণালি নিয়ে কোনো ধারণা নেই। ধারণা করার দরকার নেই। কারণ, আমাদের কাছে তো পুরো ডকুমেন্টস আছে। ডকুমেন্টসটা হলো ডাকসুর গঠনতন্ত্র। সেই গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট করে লেখা আছে, কে, কী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং কতটুকু করতে পারে। সেখানে কী লেখা আছে—আমার ধারণা, সেটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অর্থাৎ ভিসি থেকে শুরু করে বাকি যাঁরা আছেন এবং ডাকসুর ভিপি, জিএসসহ কেউ-ই ডাকসুর গঠনতন্ত্র ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারেননি।
তবে একটা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের এ রকম একটা সংস্থা থাকা দরকার। কারণ, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এর একটা অন্যতম কো-কারিকুলাম অ্যাকটিভিজমও। এটা অবশ্যই থাকতে হবে। ফলে সেটা আছে। কিন্তু ডাকসুকে কার্যকরভাবে গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও সচেতনতা থাকা দরকার, সেসবের কিছুই নতুন নেতৃত্বের মধ্যে নেই। তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে এখনো তা প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে না।
আমার কাছে মনে হয়, এখনো দায়িত্ব পালনের জন্য সামনে যে কয়েক মাস আছে, এই সময়ের মধ্যে তাদের আগে সেটা আত্মস্থ করা দরকার। এরপর একটা উদাহরণ তৈরি করা দরকার, পরবর্তী সময়ে যাঁরা ডাকসুর নেতৃত্ব নির্বাচিত হবেন, তাঁরা যেন নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে তাঁদের যতটুকু করার কথা, সেই কাজের মধ্যে তাঁরা সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন—সেই শিক্ষাটা নেওয়া খুব জরুরি।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কি আমরা কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে পাব বলে মনে করেন?
প্রথম কথা হলো, বাংলাদেশের যে পরিবর্তন সেটার জন্য নির্বাচন করা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। নির্বাচন দুটি কাজ করবে। প্রথমত, নির্বাচন হলে নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার বৈধ শক্তির বৈধতা পাবে জনগণের কাছ থেকে। ফলে তাদের আইনগত শক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তি যুক্ত হলে সেটা আরও বড় শক্তি আকারে হাজির হবে। ওই শক্তিটা প্রয়োগ করে স্থিতিশীলতা অর্জনে কাজ করতে পারবে।
দ্বিতীয়ত, নির্বাচন এমন একটা প্রক্রিয়া—যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হবে এবং সেটাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করবে।
মাজার-দরগা ভাঙা, বাউলদের প্রতি নিগ্রহ—এ ঘটনাগুলোকে আপনি কীভাবে দেখেন। এসব ঘটনায় আমাদের সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ কি সংকটের মধ্যে পড়ছে না।
আমাদের যে সংবিধান এখনো কার্যকর আছে এবং এর বাইরেও আমরা জাতিগোষ্ঠী হিসেবে আছি, সে জায়গায় বহুত্ববাদ মানে বহু চিন্তা, বহু ধারণা, বহু মত আমাদের জীবন-যাত্রার অংশ। এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা বহুত্ববাদী এবং ভিন্নতার প্রতি পরিষ্কারভাবে একটা আক্রমণ। সম্প্রতি বাউলদের প্রতি আক্রমণের ঘটনা, সেটা কিন্তু শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পরে সেটা একটা কনক্রিট আকার ধারণ করেছে।
এটা পরিষ্কারভাবে মানুষের চিন্তা, তার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতির অধিকারের পরিচিতির ওপর বিশাল একটা আক্রমণ। তবে আক্রমণগুলো ঠেকানো এবং নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের। আশ্চর্যজনকভাবে রাষ্ট্র এখানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যত ধরনের ঘটনা ঘটছে—অমুকের বাড়ি ভাঙা হোক, তমুককে ঘেরাও করে দাবি আদায় করা হোক, মাজার ভাঙা হোক—সব ঘটনায় মানুষ তার নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে, যেটা কোনো সভ্য দেশের নিয়ম হতে পারে না। এখানে অন্তর্বর্তী সরকার এসব নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ।
বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধাগুলো কী?
অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অবশ্যই আমাদের কাছে স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটা এক দিনে অর্জন করা যাবে না। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছি, এখানে যারা আইন ভঙ্গ করে এবং নাগরিকদের অধিকার ভঙ্গ করে—এ রকম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হলো রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম রাস্তা হলো সংবিধান। সংবিধানের মধ্য দিয়ে সেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দায়বদ্ধ করতে হবে। যেমন পুলিশ, বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র, স্থানীয় সরকার—এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই নিয়ন্ত্রণ করার রুলস বা সূত্র হলো, অবশ্যই মানতে হবে মানে অলঙ্ঘনীয় আইন হলো আমাদের সংবিধান।
বর্তমান সংবিধানের অনেক বিষয় আছে, যেটা এই সুবিধাগুলো দিতে পারে না। তাই এই সংবিধান সংস্কারে যে প্রস্তাবগুলো উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলোর যদি পূর্ণ বাস্তবায়ন নতুন সরকার এসে করে, তাহলে আমাদের একটা অগ্রগতি হতে পারে।
তবে মোটের ওপর একটা সাংস্কৃতিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আবহ তৈরি করা দরকার বহু মতের, বহু পথের। সেই পরিসর তৈরি করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, বিশ্ববিদ্যালয়, সিভিল সোসাইটির একটা কনসার্টেন্ট এফোর্ট লাগবে। সবার জায়গা থেকে বহুত্ববাদ, ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রান্তিক মানুষ যেমন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ, ভিন্ন মত-পথ ও সংস্কৃতির এবং ভিন্ন পরিচয়ের মানুষকে যদি আমরা আমাদের পরিসরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তাহলে ক্রমেই তারা তাদের কণ্ঠগুলোকে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে। এভাবে আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারব।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।
মৃত্যুঞ্জয় রায়
ঢাকা শহরে পাঁচতলা ভবনের একটি বাসায় থাকি। কয়েক দিন আগে ভূমিকম্পের একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। তাৎক্ষণিকভাবে মনে হলো, এক্ষুনি ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে যাওয়া উচিত। পরক্ষণেই মনে হলো, নিচে যাব ঠিক আছে, কিন্তু নিচে গিয়ে দাঁড়াব কোথায়? গায়ে গায়ে দালানগুলো দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় নামলে যদি সেগুলো ভেঙে পড়ে! ভেঙে না পড়লেও যদি একটা ছাদের রেলিং ভেঙে মাথায় পড়ে! রাস্তায় থাকা তো সেই ঝুঁকিরই ব্যাপার। মুহূর্তের মধ্যে চিন্তা করলাম, আশপাশে ফাঁকা বড় মাঠ কোথায়? কাছাকাছি তার একটিও নেই। তার চেয়ে ঘরে কোনো মজবুত বিমের নিচে থাকাটাই নিরাপদ ভেবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম একটি কলাম ধরে। কাঁপাকাঁপি করে ফ্রিজ সরল, আলমারি নড়ল। আর একটু জোরে হলে রক্ষে ছিল না। ঢাকা শহর থেকে লাশ উদ্ধারের মানুষ পাওয়া যেত না। এই হলো আমাদের প্রিয় ঢাকা শহর।
একটু খালি জায়গাও আমরা আমাদের রক্ষার জন্য ছেড়ে দিইনি। নিজেদের জন্য যখন ছাড়িনি, তখন গাছপালার জন্য কেন আর ছাড়ব? মহল্লায় মহল্লায় কোনো বড় মাঠ নেই। যে রাস্তা দিয়েই হেঁটে যাই, সে রাস্তাতেই কেবল দালানকোঠার জঞ্জাল, পাকা রাস্তা আর ফুটপাত। যেসব রাস্তার ধারেও যে গাছপালা আছে, সেগুলোরও গোড়া পর্যন্ত পাকা করে দেওয়া হয়েছে। এ যেন একটি গাছকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলে তার গলা টিপে হত্যার সব আয়োজন আমরা সেরে রেখেছি। গাছটা যে আকাশের দিকে বাড়বে তারও জো নেই। রাস্তার ধারে বিদ্যুতের খুঁটি ও তার গাছপালার সে সাধকেও খুন করেছে। বৃষ্টি হলে সে বৃষ্টির পানিতে যে মাটি ভিজবে, চারদিকে কংক্রিটে চাপা পড়া মাটির সে সুযোগও নেই। গাছগুলো তো দিনের পর দিন পানির পিপাসায় ধুঁকছে। রাস্তায় বা সরকারি জায়গাগুলোয় লাগানো গাছগুলোতে কেউ পানি দেয় না, খাবার দেয় না। মানুষ গাছকে না দেখলেও গাছ তো মানুষকে না দেখে পারে না। তাই সে তার সব শক্তি দিয়ে পৃথিবীকে সবুজ ও বাসযোগ্য রাখতে সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছে। অথচ সেই উপকারী বন্ধুদেরই আমরা জায়গা না দিয়ে জায়গা করে দিচ্ছি দালানকোঠাদের। দিন দিন সংকুচিত হয়ে পড়ছে ঢাকাসহ সব শহরের সবুজ এলাকা। কেবল কংক্রিট আর কঠিন মমতাহীনতার গল্পই যেন রোজ আমরা লিখে যাচ্ছি। অথচ একটি শহরকে ভালো রাখতে হলে, শহরের মানুষকে সুস্থ রাখতে হলে প্রতিটি শহরেই পরিমিত পরিমাণে খোলা জায়গা থাকা দরকার।
শহরে মানুষ বাড়লে সে অনুপাতে তাদের জন্য খোলা জায়গার পরিমাণও বাড়া উচিত। কিন্তু হচ্ছে ঠিক তার উল্টোটা। শহরে মানুষ যত বাড়ছে, খালি বা খোলা জায়গা তত কমছে, জলাশয়গুলো ভরাট হচ্ছে, খাল সরু হতে হতে একসময় মানচিত্রে থাকলেও বাস্তবে থাকছে না। অথচ প্রতিটি শহর ও শহরের মানুষকে ভালো রাখতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ও উন্মুক্ত পাবলিক স্পেস থাকা দরকার। এসব খোলা জায়গা নগরবাসীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া এগুলো নগরবাসীকে সামাজিক সংহতি গড়ে তুলতেও সাহায্য করে। এমনকি এরূপ খোলা জায়গা ও সবুজ অঞ্চল থাকলে তা নগরের বায়ুদূষণ কমায় ও মানুষকে নানা রকম আর্থিক সুবিধা দেয়। কেননা, মানুষ সুস্থ থাকলে স্বভাবতই সে চিকিৎসকের কাছে যাবে না। ফলে নগরবাসী প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ টাকা চিকিৎসার পেছনে ব্যয় করছে তা সাশ্রয় হবে, যা তাদের জীবনমান বাড়াতে সাহায্য করবে।
বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এখন বাস করে শহরে। এই সংখ্যা ২০৩০ সালে হবে ৬০ শতাংশ ও ২০৫০ সালে হবে ৭০ শতাংশ। শহর এলাকার অবস্থা ও মান তাই বিশ্বের অনেক মানুষের সুস্থতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। স্বাস্থ্য সচেতন নগর গড়তে না পারলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই অসুস্থ থাকবে। শহর কেবল শুধু মানুষের থাকার স্থানই না, বরং সেটি উদ্ভাবন, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি চর্চারও কেন্দ্রস্থল। তাই শহরের মানুষেরা ভালো না থাকলে এসব বিষয়ও বিকশিত হবে না, সভ্যতার বিকাশও রুদ্ধ হবে। তাই প্রতিটি শহরেই প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাবলিক স্পেস থাকতে হবে।
পাবলিক স্পেস হলো যেখানে জনসাধারণের প্রবেশ উন্মুক্ত এবং সে জায়গাকে উপভোগ করার জন্য জনগণকে কোনো মূল্য দিতে হয় না। এসব স্থান হলো জনসাধারণের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও বিনোদনের একটি কেন্দ্র। ঢাকা শহরের প্রধান পাবলিক স্পেসগুলো হলো রমনা, সোহরাওয়ার্দী, ওসমানী, চন্দ্রিমা, বলধা ও উদ্ভিদ উদ্যান এবং ধানমন্ডি লেক, হাতিরঝিল ও গুলশান লেক। দুটি সিটি করপোরেশনের আওতায় ৩০৬ বর্গকিলোমিটারের ঢাকা শহরে বাস করে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ। তার মানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ঢাকা শহরে বাস করে প্রায় ৭৫ হাজার মানুষ। অথচ এ শহরে খেলার মাঠ আছে মাত্র ৩৩২ একরে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১০টি ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১৫টি ওয়ার্ডে কোনো খেলার মাঠ তথা খোলা জায়গা নেই। শহরে একজন মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে জনপ্রতি ৯ বর্গমিটার খোলা জায়গার প্রয়োজন। ঢাকা শহরে যা আছে ১ বর্গমিটারেরও কম। ঢাকা শহরে প্রতি বর্গফুটের হিসাবে যেখানে জমি বেচাকেনা হয় সেখানে বর্গকিলোমিটারের হিসাবে ফাঁকা জায়গা বা পাবলিক স্পেস থাকা দুরাশা।
জাতিসংঘের ইউএন-হ্যাবিটেটের তথ্য অনুযায়ী একটি শহরে মোট আয়তনের ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ জায়গা পাবলিক স্পেস হিসেবে থাকা উচিত, যার মধ্যে ৩০-৩৫ শতাংশ থাকবে রাস্তাঘাট ও ফুটপাত এবং ১৫-২০ শতাংশ জায়গা থাকবে পাবলিক স্পেস। প্রাচীনকালে ঢাকা শহরের পাবলিক স্পেস ছিল অবারিত, ধানখেতও ছিল। মোগল আমলের আগে পুরান ঢাকা একটি সহজাত পদ্ধতিতে বিকশিত হয়েছিল। ঐতিহ্যগতভাবে ঢাকাবাসী খোলামেলা জায়গায় সামাজিকীকরণের অভ্যাস পেয়েছিল। এর ফলে একটি ঐতিহ্যবাহী সামাজিক স্থানবিন্যাস গড়ে উঠেছিল। গলি (রাস্তা), মোড় (নোড), মহল্লা (পাড়া) ও চক (বাজার)। রাস্তার ধারে মহল্লাগুলো রৈখিকভাবে তৈরি করা হয়েছিল। রাস্তাগুলো ছিল মহল্লার কেন্দ্রবিন্দু। এগুলো ছিল আঁকাবাঁকা, অনিয়ত এক জটিল নেটওয়ার্ক, যেগুলো গিয়ে মিশেছিল চকে। ঢাকা একসময় প্রশান্তির শহর হিসেবে পরিচিত ছিল। সে শহরে ছিল মনোরম উদ্যান, পরিষ্কার রাস্তা ও সবুজের সমারোহ। এখন তা হয়েছে ইট ও কংক্রিটের জঙ্গল। শহরের পুরোনো অংশে ৫ শতাংশেরও কম খোলা জায়গা রয়েছে, নতুন অংশে রয়েছে ১২ শতাংশ। মোট খোলা জায়গার পরিমাণ ৫ হাজার একরের বেশি হবে না।
এখানে দুটি বিষয়, একটি হলো খোলা জায়গা বাড়ানো বা রাখা, অন্যটি হলো খোলা জায়গার সদ্ব্যবহার ও সঠিক ব্যবস্থাপনা। একটি সুস্থ শহর গড়ে তুলতে হলে একটি আদর্শ স্বাস্থ্যবান শহরের প্রায় অর্ধেকটায় থাকবে মানুষ, বাকি অর্ধেকে থাকবে রাস্তাঘাট, উদ্যান, জলাশয়, খেলার মাঠ ইত্যাদি। বর্তমান বাস্তবতায় ঢাকা শহরে যা অসম্ভব। তাই নজর দিতে হবে যতটুকু খোলা জায়গা আছে সেটুকুও যেন সংকুচিত না হয় এবং সেসব জায়গা যেন প্রকৃত পাবলিক স্পেস হয়ে ওঠে, যেখানে থাকবে সবার সহজ প্রবেশাধিকার, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য। বিশেষজ্ঞজনেরা ঢাকা শহরের পাবলিক স্পেস নিশ্চিত করতে চারটি মুখ্য পরামর্শ দিয়েছেন, এগুলো হলো, বিদ্যমান উন্মুক্ত স্থান পুনরুদ্ধার, উদ্যানগুলোর উন্নয়ন, রাস্তাগুলোকে নাগরিক স্থান হিসেবে তৈরি করা এবং জলাশয়গুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা। নগরবিদেরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি?
মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিবিদ ও পরিবেশবিষয়ক লেখক
