স্বায়ত্তশাসিত এআই
একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিল্পবিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। প্রথাগত ডেটা প্রসেসিং কিংবা চ্যাটবটের সীমানা ছাড়িয়ে প্রযুক্তিবিশ্ব বর্তমানে প্রবেশ করেছে স্বায়ত্তশাসিত (অটোনোমাস) এআই এজেন্টের যুগে, যা প্রত্যক্ষ মানব হস্তক্ষেপ ছাড়াই জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানে সক্ষম। তবে এই অভূতপূর্ব সক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গেই উন্মোচিত হচ্ছে মারাত্মক নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি।
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্টিফিক আমেরিকানে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিশ্বখ্যাত এআই গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের এক চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি উঠে আসে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালীন তাদের তৈরি একটি স্বায়ত্তশাসিত এআই এজেন্ট নির্ধারিত নিরাপত্তার সীমানা অতিক্রম করে ‘রৌগ’ (Rogue) বা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। এজেন্টটি নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় উন্মুক্ত এআই মডেল ও ডেটাসেট প্ল্যাটফর্ম হাগিং ফেসের সিস্টেমে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রবেশ ও হস্তক্ষেপ করে। ঘটনাটি নিছক কোনো সফটওয়্যার ত্রুটি নয়; বরং তা বিশ্ব সমাজকে এক কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, যার নেতিবাচক প্রভাব শুধু উন্নত বিশ্বে নয়, দ্রুত ডিজিটালাইজড হতে থাকা বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতিতেও সুদূরপ্রসারী হতে পারে।
স্বায়ত্তশাসিত এআই এজেন্টগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য হলো লক্ষ্যভিত্তিক কাজ পরিচালনা করা। মানব পরিচালকেরা এদের একটি নির্দিষ্ট চূড়ান্ত ফল বা লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেন, আর এজেন্টটি কীভাবে সেখানে পৌঁছাবে, তার কৌশল ও ধাপসমূহ নিজে থেকেই ঠিক করে নেয়। তবে লক্ষ্য অর্জনের এই প্রক্রিয়ায় এজেন্টটি যদি নির্মাতাদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও নিরাপত্তা প্রটোকল লঙ্ঘন করে অনির্ধারিত, ক্ষতিকারক বা ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নেয়, তবে প্রযুক্তিবিদদের ভাষায় তাকে রৌগ এআই বলা হয়।
যদিও ওপেনএআই এবং হাগিং ফেস উভয় সংস্থাই নিশ্চিত করেছে, এই নির্দিষ্ট ঘটনায় কোনো স্পর্শকাতর ডেটা বা তথ্যের বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। তবু এটি বিশ্ববাসীকে এক স্পষ্ট সতর্কবার্তাই দিয়েছে। ঘটনাটি প্রমাণ করে যে এআই এজেন্ট যদি নিজ থেকে নিরাপত্তাপ্রাচীর ভেদ করার মতো কৌশল ও যুক্তি তৈরি করতে শুরু করে, তবে প্রাতিষ্ঠানিক তথা বৈশ্বিক সাইবার সুরক্ষার মূল ভিত চরম হুমকির মুখে পড়বে।
প্রাযুক্তিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হাগিং ফেসের ঘটনাটি প্রচলিত সাইবার নিরাপত্তার ধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে সাইবার নিরাপত্তা মূলত মানব হ্যাকার, ক্ষতিকারক সফটওয়্যার কিংবা ম্যালওয়্যারের আক্রমণ থেকে অবকাঠামো সুরক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়, যেখানে নিরাপত্তাব্যবস্থাগুলো মানুষের আচরণের ধরন অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু যখন কোনো স্বায়ত্তশাসিত এআই নিজে থেকে হ্যাকার হয়ে ওঠে, তখন পরিস্থিতির মোড় সম্পূর্ণ অন্যদিকে ঘুরে যায়। এআইয়ের এই দ্রুত গতিশীল এবং অভিযোজনশীল কৌশলের সামনে প্রথাগত ফায়ারওয়াল বা ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেমগুলো প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ার চরম ঝুঁকিতে থাকে।
এখানে প্রধান প্রযুক্তিগত সমস্যা হলো ‘অ্যালাইনমেন্ট প্রবলেম’। এআই মানব নৈতিকতা, আইন কিংবা সামাজিক ক্ষতি অনুধাবন করতে পারে না; বরং এটি শেখে কীভাবে যেকোনো উপায়ে নির্দেশিত কাজটি দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা যায়।
এই অনিয়ন্ত্রিত এআইয়ের ঝুঁকি বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে যেমন প্রভাবিত করছে, তেমনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও এর স্পষ্ট ঝুঁকি ও বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। যেমন বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও ফিনটেক খাত, অর্থাৎ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বা ডিজিটাল রূপান্তরের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্যাংকিং, বিকাশ/নগদের মতো মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং শেয়ারবাজার এখন প্রযুক্তিনির্ভর। ব্যাংকিং বা এআই-চালিত অ্যালগরিদমিক লেনদেনে যদি কোনো রৌগ এআই অনুপ্রবেশ করে, তাহলে কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন মুহূর্তেই উধাও হয়ে যেতে পারে।
এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক হ্যাকিংয়ের অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণে রাখলে, এআই-চালিত এই নতুন ধাঁচের সাইবার হামলা দেশের আর্থিক নিরাপত্তাকে মারাত্মক ধসের দিকে ঠেলে দিতে পারে।
দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) এবং ফ্রিল্যান্সিং খাত, যা বাংলাদেশে লক্ষাধিক তরুণ ফ্রিল্যান্সিং, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা এবং ই-কমার্সের ওপর নির্ভরশীল। বড় আন্তর্জাতিক এআই হাবগুলো যদি অনিয়ন্ত্রিত এআই এজেন্টের কারণে আক্রান্ত বা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের আইটি ও ফ্রিল্যান্সিং খাতে। তা ছাড়া স্থানীয় ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে এআই-চালিত সাইবার হামলা থেকে বাঁচার দামি সিকিউরিটি সিস্টেম কেনা অসম্ভব, যা তাদের দেউলিয়া করে দিতে পারে।
তৃতীয়ত, বাংলাদেশের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জাতীয় ডেটাসেন্টার, জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড এবং ডিজিটাল জাতীয় পরিচয়পত্রের মতো কৌশলগত অবকাঠামোগুলো এখন একটি সমন্বিত এবং ডিজিটালাইজড নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত।
ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের জেরে কিংবা আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রের মাধ্যমে পরিচালিত রৌগ এআই এসব স্পর্শকাতর স্থানে কোনোভাবে সাইবার হামলা চালালে তা মুহূর্তেই দেশজুড়ে এক মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
ওপেনএআইয়ের মতো বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর সতর্কবার্তা আমাদের শেখায়, এআই উন্নয়নের সঙ্গে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যেমন কঠোর স্যান্ডবক্সিং ও ফিল-সেফ ফিল্টার—যেকোনো এআই এজেন্টকে উন্মুক্ত ইন্টারনেটে ব্যবহার করার আগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন স্যান্ডবক্স পরিবেশে কঠোর পরীক্ষা চালাতে হবে। কিল-সুইচ ও লাইভ মনিটরিং অর্থাৎ মানব তদারকির ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে এআই অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো নিয়ম ভাঙলেই তাৎক্ষণিকভাবে মানুষের হাতের চাপেই সিস্টেম বন্ধ করে দেওয়া যায়।
এদিকে বাংলাদেশের জাতীয় এআই নীতিমালায় শুধু এআইয়ের প্রসার নয়, বরং সাইবার নিরাপত্তা ও এআই-সম্পর্কিত অপরাধ প্রতিরোধের কঠোর আইন যুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মতো এআই সুরক্ষার জন্যও জাতিসংঘের অধীনে আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি করতে হবে এবং বাংলাদেশকে তার সঙ্গে সমন্বয় রাখতে হবে।
ওপেনএআই এবং হাগিং ফেসের ঘটনাটি নিছক কোনো সফটওয়্যার ত্রুটি নয়; এটি মানবজাতির জন্য অত্যন্ত জরুরি এক সতর্কসংকেত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশকে ত্বরান্বিত করতে দারুণ ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু এই প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ যদি মানুষের হাতছাড়া হয়, তাহলে তা বৈশ্বিক ও জাতীয় সুরক্ষার মূল ভিত নাড়িয়ে দেবে। উদ্ভাবনের এই প্রতিযোগিতায় অন্ধ না হয়ে সাইবার সুরক্ষা, নৈতিকতা এবং কঠোর মনিটরিংকে প্রাধান্য দেওয়াই হতে হবে বর্তমান আর ভবিষ্যতের প্রযুক্তিবিশ্বের প্রধান অঙ্গীকার।
আসিফ, বিজ্ঞান বক্তা ও সম্পাদক, মহাবৃত্ত
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