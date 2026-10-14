সম্প্রতি আমার এক বন্ধু আমাকে একটি ভিডিও-কনটেন্ট পাঠিয়ে লিখেছে, ‘সুখে থাকতে খুব বেশি কিছু লাগে না।’ ভিডিওটি দেখে জানলাম, নায়লা শারাফ নামের এক নারী বেশ কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পাস করেছেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও জনতা ব্যাংকে চাকরি করেছেন। এরপর ৩৪তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়েও শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছেন অন্য এক জীবন।
রাজধানী ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পড়াশোনা করা ওই নারী এখন নেত্রকোনার পঞ্চাননপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে কেউ কেউ তাঁকে ‘পাগল’ও বলেছেন। কিন্তু বন্ধুকে জবাবে লিখলাম, ‘সুখে থাকতে খুব বেশি কিছু লাগে না—বিষয়টি মানতে পারলাম না।’
কারণ, সুখে থাকতে সবার একই রকম কিছু লাগে, ব্যাপারটি এমন নয়। একেকজনের কাছে সুখের সংজ্ঞা একেক রকম হয়। জীবনে সুখ ও শান্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রায় সবারই আছে, কিন্তু সবার সুখ-শান্তির ঠিকানা এক নয়। কেউ অঢেল টাকা উপার্জন করে অট্টালিকা গড়ে সুখী হন, কেউ সুখী হন টাকা জমিয়ে না রেখে দেশ-বিদেশ ঘুরে। কারও ভালো লাগে পদপদবি ও পরিচিতি, কেউ নিভৃতে নিজের মতো করে জীবন কাটাতে ভালোবাসেন। কেউ ঘর গুছিয়ে আনন্দ পান, কেউ অগোছালো ঘরে স্বস্তিতে থাকেন। কেউ রান্না করে অন্যদের খাইয়ে সুখ পান, কেউ অন্যের রান্না করা খাবার খেয়েই তৃপ্ত।
সমস্যাটি অন্য জায়গায়। কেউ যদি ভেবে বসেন, অন্য কেউ বা বাকিরা কেন তার মতো করে সুখী হতে চান না—এটাতেই বাধে বিপত্তি। সবচেয়ে সমস্যাপূর্ণ হয়, কেউ যখন অন্য কারও ‘কম পেয়ে’ সুখে থাকা মেনে নিতে পারেন না। এ কারণেই সমাজের চোখে উঁচু পদের চাকরি ছেড়ে অন্য কিছু করতে চাইলেই কাউকে কাউকে ‘পাগল’ তকমা দেওয়া হয়। যেন একটি নির্দিষ্ট পেশা, আয় কিংবা সামাজিক পরিচিতির বাইরে সুখী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই! অথচ যে জীবন একজনের কাছে সাফল্যের, অন্য কারও কাছে তা-ই হতে পারে অস্বস্তি কিংবা বন্দিত্বের।
সমাজের চোখে উঁচু কিংবা নিচু যে কাজই করা হোক না কেন, মন যদি সারাক্ষণ অস্থির থাকে, নিজের জীবন নিয়ে অতৃপ্তি কাজ করে, তাহলে কি মানুষ সুখী হয়? শুধু বাহ্যিক সাফল্য দিয়ে মনের শূন্যতা পূরণ করা যায়? আবার একজনের জীবনযাপনের ধরন অন্যদের পছন্দ নয় বলেই কি সেই মানুষটির সুখী হওয়ার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায়?
সুখে থাকতে আসলে কী লাগে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল আগে পড়া বেশ কয়েকটি নিবন্ধের কথা। বিশেষ করে ফিনল্যান্ডের কথা ও পার্শ্ববর্তী নরডিক দেশগুলোর কথা।
নরডিক দেশ ফিনল্যান্ড ২০১৮ সাল থেকে এ বছর পর্যন্ত টানা নয়বার ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্সে বিশ্বের সুখী দেশগুলোর শীর্ষে রয়েছে। মানুষ নিজের জীবনকে কীভাবে মূল্যায়ন করে, তার ভিত্তিতেই এ র্যাঙ্কিং নির্ধারিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও চীনের মতো বড় অর্থনীতির দেশ না হয়েও ফিনল্যান্ডের অবস্থান ও মানুষের ভালো থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে পড়তে গিয়ে জেনেছিলাম, সুখের সঙ্গে শুধু আয় বা সম্পদের সম্পর্ক নেই। সুখ কেবল ব্যক্তিগত অর্জনের বিষয়ও নয়। বরং কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রের নীতিমালা, সেবাব্যবস্থা ও জীবনযাপনের পরিবেশ ব্যক্তির ভালো থাকার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে এবং সুখী হওয়ার সুযোগকে প্রভাবিত করতে পারে।
মূলত সুশাসন, সামাজিক নিরাপত্তা, সমতা ও ন্যায্যতা, পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক, প্রকৃতির সান্নিধ্য, নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার স্বাধীনতা, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রত্যাশিত আয়ু এবং কঠিন সময়ে সহায়তা পাওয়ার নিশ্চয়তা সুখে থাকতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
সুখী দেশের তালিকায় বরাবরই শুরুর দিকে থাকা অন্য নরডিক দেশগুলোয়ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বেশ ভালো। যেমন ডেনমার্কে রয়েছে বিনা মূল্যে সরকারি শিক্ষার সুযোগ, সরকারি ব্যবস্থায় অধিকাংশ চিকিৎসাসেবা বিনা মূল্যে পাওয়ার সুবিধা, কাজ ও ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্ব এবং সাইকেলবান্ধব যাতায়াতব্যবস্থা। আর সুইডেনে যোগ্য মা-বাবা একটি সন্তানের জন্য সম্মিলিতভাবে ৪৮০ দিন পর্যন্ত অভিভাবকত্বকালীন ভাতা পেতে পারেন। এ ছাড়া নরডিক দেশ নরওয়েসহ ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশে নাগরিক কল্যাণে ও জীবনের অনিশ্চয়তা কমাতে নানা সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা রয়েছে।
সুখের প্রসঙ্গ এলে যে দেশটির নাম না বললেই নয়, সেটি হলো ভুটান। দেশটি ‘গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস’ বা সামগ্রিক জাতীয় সুখের ধারণাকে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ, মানুষের ভালো থাকাকে শুধু আয়-উপার্জনের হিসাব দিয়ে দেখতে চায় না সে দেশের সরকার। সুখের সঙ্গে মানসিক শান্তি, সামাজিক সম্পর্ক, পরিবেশ ও সুশাসনেরও যে সম্পর্ক আছে, ভুটানের এই ভাবনা সেটিই মনে করিয়ে দেয়।
সর্বোচ্চ সুখী মানুষের দেশ ফিনল্যান্ডের ইতিবাচক একটি উদাহরণ টেনে বাংলাদেশের প্রসঙ্গে ফিরব। ফিনল্যান্ডে কেউ চাকরি হারালে বা কর্মহীন হয়ে পড়লে আর্থিক অনিশ্চয়তা কমাতে রয়েছে সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা, যা বাংলাদেশের বাস্তবতায় কর্মক্ষম মানুষের জন্য অন্যতম বড় এক ভাবনা। ফলে এ দেশের মতো ঋণগ্রস্ত, আর্থিক অনিশ্চয়তা ও সীমিত সামাজিক সুরক্ষার বাস্তবতায় ফিনল্যান্ডের নিশ্চয়তার গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। কারণ বাংলাদেশে অনেকের নিজের পছন্দের জীবন বেছে নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও জীবিকা হারানোর ঝুঁকি নেওয়ার সামর্থ্য থাকে না। অসুস্থতায় বিনা মূল্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ থাকে না, সরকারি স্কুলে সন্তানের ভালো পড়াশোনার নিশ্চয়তা মেলে না। এতে করে সুখের প্রশ্নটি শুধু ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় বলে অনেকের কাছে আর থাকে না, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক চলে আসে। আর তাতেই নিক্তি দিয়ে অন্যের সুখ মাপতে বসে যান কেউ কেউ।
তবু শেষ পর্যন্ত সুখের কোনো একক সংজ্ঞা হয় না। আমি যদি বলি, নিজের মনের কথা লিখে ফেলতে আমার ভালো লাগে, সেটিও আমার সুখের একটি অংশ, আপনি কি তা মানবেন? না মানলেও ক্ষতি নেই। আমার সুখের সংজ্ঞা আপনার সংজ্ঞার সঙ্গে মিলতে হবে, এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম আসলে আছে কি?
লেখক: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক
সব জিনিসেরই যখন ইতরবিশেষ আছে, গণতন্ত্রেরই-বা থাকবে না কেন। আছে, গণতন্ত্রেরও বাড়তি-কমতি রয়েছে। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন সে কথা এবং শুনেছিল সারা বিশ্ব। গণতন্ত্র যদি বাড়তির দিকে ঝুলে পড়ে, তখন ঘটনা কী ঘটে তার ছবি দিয়েছিলেন তিনি। ফল দাঁড়ায় সমকামিতা, নৈতিক অধঃপতন, বর্ণবিদ্বেষ, অর্থনৈতিক১২ ঘণ্টা আগে
দিন যত যাচ্ছে, অর্থনীতিতে চলমান মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিপরীতমুখী লক্ষ্যে টানাপোড়েন ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের লক্ষ্য মূল্যস্ফীতি ৭ দশমিক ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার। একই অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অর্জনের লক্ষ্য রয়েছে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশের। ইতিমধ্যেই চলতি অর্থবছরে১২ ঘণ্টা আগে
একজন মধ্যবিত্ত মা বলছি। গল্পের শুরুটা আমার থেকেই। ২০২৩ সালে আমার ছেলের বয়স যখন প্রায় এক বছর, ফেসবুকের মায়েদের একটি গ্রুপে দেখলাম, রোটাভাইরাসে আক্রান্ত এক শিশু ডায়রিয়া আর পানিশূন্যতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। জানতে পারলাম যে শীতকালে এই ঝুঁকি বেশি, কিন্তু এর টিকা আছে।১২ ঘণ্টা আগে
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক সময় এমন ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দেখা যায়, গত শতকের আশি-নব্বই দশকের শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষকদের সম্মান করত আর বর্তমানের শিক্ষার্থীদের দেখলে শিক্ষকেরাই কতটা আতঙ্কিত বোধ করেন। কৌতুকপূর্ণ হলেও এই ধরনের ভিডিও কিন্তু সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছে। তা না হলে শিক্ষার্থীর১২ ঘণ্টা আগে