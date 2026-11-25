মানবসভ্যতার এক আত্মিক পুনর্পাঠ
মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে প্রগতির ধারণাটি বরাবরই একরৈখিক ও মানবকেন্দ্রিক অহংকারে বন্দী ছিল। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছি যে ভাষা, বুদ্ধি কিংবা চেতনার মুকুটটি কেবল মানুষেরই একমাত্র একচেটিয়া অধিকার, আর প্রকৃতির বাকি জীবজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মূলত নিছক শোষক ও শাসিতের। কিন্তু আজকের বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হই, যখন দেখতে পাই আন্তপ্রজাতি সংলাপের এক অভূতপূর্ব অধ্যায় উন্মোচিত হচ্ছে, যা মানব ইতিহাসে অন্য কোনো প্রজাতির সঙ্গে যোগাযোগের প্রথম ও অকৃত্রিম বৈজ্ঞানিক সেতু রচনা করছে।
কিন্তু প্রকৃতির কী এক অদ্ভুত ও নিষ্ঠুর পরিহাস! ভিন্ন বুদ্ধিমত্তা ও মহাজাগতিক চেতনার সন্ধানে আমরা যখন আলোকবর্ষ দূরে মহাশূন্যে আকুল হয়ে চোখ মেলে রেখেছিলাম, তখন সেই প্রজ্ঞার সুর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহমান ছিল আমাদেরই ঘরের পাশের অন্ধকার নীল জলরাশির অতলে। মানুষ যখন বিশালাকার তিমিকে কেবল বাতি জ্বালানোর তেল ও চর্বির উৎস হিসেবে নির্মমভাবে কেটে টুকরো করেছে, তখনো সমুদ্রের হাজার হাজার ফুট গভীরে, যেখানে সূর্যের আলো কোনো দিন পৌঁছায় না, প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছিল তাদের অনুভূতির দীর্ঘ ও আকুল স্বর:
‘আমি এখানে আছি, আমি জীবিত আছি।’
আজ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং বায়োঅ্যাকুস্টিকসের সমন্বিত ও অভাবনীয় প্রয়াস আমাদের চোখের সামনে থেকে যুগ যুগের অন্ধকারের পর্দা চিরতরে সরিয়ে দিচ্ছে। প্রজেক্ট সিটি (সিইটিআই)-এর মতো বৈশ্বিক উদ্যোগগুলোর সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্যিই আমাদের স্তব্ধ ও বিস্মিত করে দিয়েছে। স্পার্ম ও হাম্পব্যাক তিমির জটিল ধ্বনিতরঙ্গ নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, তাদের নির্গত শব্দ কেবল কোনো যান্ত্রিক সাড়া কিংবা সাধারণ পশুপাখির এলোমেলো ডাক নয়; মানুষের ভাষার মতোই সেখানে নিখুঁতভাবে রয়েছে নির্দিষ্ট ছন্দ, ব্যাকরণ, সময়মাত্রা, এমনকি স্বরবর্ণ ও দ্বিস্বরবর্ণের মতো অত্যন্ত জটিল গঠন। তিমির এই ‘অলিখিত মহাসমুদ্রের ভাষা’ উন্মোচনের মধ্য দিয়েই এই প্রথম মানুষ নিজের প্রজাতির সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে এক ভিন্ন ও মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুদূরপ্রসারী দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।
প্রকৃতির এই দীর্ঘদিনের গোপন ও দুর্ভেদ্য দুয়ার খুলে দেওয়ার পেছনে আজ যে হাতিয়ারটি সবচেয়ে জাদুকরি ও কার্যকর ভূমিকা রাখছে, তা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। কিন্তু সমুদ্রের নিচের এই অলিখিত ও প্রাচীন ভাষার রহস্য উন্মোচনে এআই যেমন আমাদের অসম্ভব সব সাহায্য করছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি তা মানবসভ্যতার অস্তিত্বের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এক গভীর ও অভূতপূর্ব প্রশ্ন। মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকেই গণিতকে গণ্য করা হয়েছে মানুষের বিশুদ্ধ মেধা, প্রজ্ঞা ও যুক্তির সর্বোচ্চ ও অটুট স্তম্ভ হিসেবে। জটিল সব উপপাদ্য প্রমাণ কিংবা যুগের পর যুগ অমীমাংসিত থাকা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা ছিল কেবল মানুষের অনন্য মস্তিষ্কেরই একচ্ছত্র ও গর্বিত অধিকার।
কিন্তু প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব ও নতুন সন্ধিক্ষণে এসে আমাদের সেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লালিত চিরন্তন অহংকার প্রবল ও মর্মন্তুদ ঝাঁকুনি খেয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজ একের পর এক জটিল গাণিতিক অচলাবস্থা ও প্রাচীর ভেঙে ফেলছে, যা অতীতে মানুষের বুদ্ধিমত্তার কাছেও সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে করা হতো। ফিলাডেলফিয়ার আন্তর্জাতিক গণিত সম্মেলনে এ নিয়ে খোদ গণিতবিদদের মনে গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে, যা আজ বৈজ্ঞানিক মহলে ‘গণিতের এআই অ্যাপোক্যালিপস’ নামে তীব্রভাবে আখ্যায়িত হচ্ছে। যে যন্ত্রকে মানুষ একসময় নিছক নিজের সহায়ক বা হাতিয়ার হিসেবে তৈরি করেছিল, তা আজ মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষে মানুষের সমকক্ষ তো বটেই, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষকে ছাড়িয়ে যাওয়ার এক চরম উপক্রম করেছে।
প্রযুক্তির এই অভাবনীয় ও ঝোড়ো জয়যাত্রা দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে এক গভীর প্রশ্ন জাগে—কেন এমন হলো? যন্ত্রের মেধা ও গতি এত দ্রুত ও অপ্রতিরোধ্যভাবে অগ্রসর হলেও আমাদের নৈতিক ও মানবিক চেতনা কেন আজ এভাবে পিছিয়ে ও অন্ধকারেই পড়ে রইল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু, প্রকৃতির সীমাহীন ও চরম অবক্ষয় কিংবা আধুনিক প্রযুক্তিচালিত মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতা—কোনো বড় ট্র্যাজেডি বা বিপর্যয়ই যেন আমাদের ঘুমন্ত বোধের সঠিক ও স্থায়ী জাগরণ ঘটাতে পারেনি।
১৯৫৮-৫৯ সালের দিকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ঔপন্যাসিক সি পি স্নো তাঁর বিখ্যাত ‘দ্য টু কালচারস’ বক্তৃতায় এক দূরদর্শী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন—বিজ্ঞান এবং মানবিকতা যদি দুটি বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে তা মানবজাতি ও চিন্তাজগতে এক চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে। আজ নির্মমভাবে সেই শঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অভাবনীয়ভাবে প্রসারিত করেছি ঠিকই, কিন্তু তাকে প্রজ্ঞা দিয়ে পরিচালনা করার মতো কোনো প্রয়োজনীয় মানবিক ও নৈতিক দর্শন তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি।
১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসরের দূরদর্শী উদ্ভাবক ফেদেরিকো ফাজিন চেতনা ও অস্তিত্বের উত্তরণের যে গভীর দর্শনের কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত আমরা তা অনুধাবন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করিনি। ফলস্বরূপ, রোবোটিকসের খ্যাতনামা অধ্যাপক হ্যান্স মোরাভেক কয়েক দশক আগে যে যান্ত্রিক স্বর্গের রোমাঞ্চকর পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, তা আজ আমাদের দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। একদিকে কৃত্রিম স্বর্গের মোহময় ও অন্ধ হাতছানি, আর অন্যদিকে মানুষের জৈবিক, আত্মিক ও নৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার এক ব্যাকুল সংগ্রাম—এই দুই বিপরীত মেরুর চরম সংঘর্ষের মাঝে পড়ে আমরা আজ এক মারাত্মক ও জটিল সাংস্কৃতিক ধাক্কার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।
বিশ্বজুড়ে যখন ষষ্ঠ গণবিলুপ্তির এক নির্মম ও চরম বাস্তবতা এবং প্রযুক্তিগত এই গভীর সাংস্কৃতিক ধাক্কা চারপাশ থেকে ঘনীভূত হয়ে আসছে, তখন আমাদের মতো উন্নয়নশীল সমাজে এই অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা বা টিকচিহ্নমাত্র নেই বললেই চলে। অথচ প্রযুক্তি আর প্রকৃতির এই অভূতপূর্ব সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও সামাজিকভাবে ও মানসিকভাবে বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করে সচেতনভাবে কাজ করার পথ এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি।
কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ইতিহাসবিমুখতা, ভঙ্গুর রাজনীতি আর দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের জাঁতাকলে পড়ে আমাদের সামাজিক চিন্তাশক্তি আজ অনেকটাই অবরুদ্ধ ও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আমাদের নীতিনির্ধারক ও উপদেষ্টাদের প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের কোনো ঘাটতি না থাকলেও নতুন যুগের এসব গভীর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও মেধার প্রকৃত রূপ অনুধাবনের চেয়ে মোসাহেবি, তোষামোদ এবং সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থেই তাঁদের আগ্রহ ও তৎপরতা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পুরো বিশ্ব আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতা এবং আন্তপ্রজাতি যোগাযোগের মতো রূপান্তরমূলক ও সুদূরপ্রসারী বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, সেখানে আমাদের নীতিনির্ধারণী মহলে দূরদর্শিতার বন্ধ্যত্ব ও দেউলিয়াত্ব আজ এক লজ্জাজনক ও প্রকট আকার ধারণ করেছে।
তাহলে এই বহুমুখী ঘোর সংকট থেকে মুক্তির প্রকৃত উপায় কী? প্রথমত, আমাদের শিক্ষা ও গবেষণাকে কেবল যান্ত্রিক উৎপাদনশীলতা বা অন্ধ বাহন তৈরির হাতিয়ার না বানিয়ে মানবিকতা ও বৈজ্ঞানিক দর্শনের সুগভীর মেলবন্ধনে গড়ে তুলতে হবে; কারণ বিজ্ঞান ও কলা শাখাকে আলাদা সত্তা হিসেবে দেখার সংকীর্ণ দিন চিরতরে ফুরিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শোষণের সম্পর্ক, তা থেকে অবিলম্বে বেরিয়ে এসে তিমি বা অন্যান্য উচ্চতর প্রজ্ঞাবান প্রাণীর ভাষার আইনগত স্বীকৃতি এবং তাদের সুরক্ষায় গড়া বৈশ্বিক কাঠামোর সঙ্গে আমাদেরও জোরালো ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
সর্বোপরি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই অপ্রতিরোধ্য ও ঝোড়ো অগ্রযাত্রাকে ভয় না পেয়ে বরং আমাদের নিজস্ব নৈতিক উন্নয়ন, প্রজ্ঞা ও চেতনাকে তার সঙ্গে সমান্তরালে বিকশিত করতে হবে। যদি আমরা এখনই আমাদের দীর্ঘদিনের চিন্তার ঔদাসীন্য ও জড়তা ভেঙে এই গভীর বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে ব্যর্থ হই, তবে যান্ত্রিক উৎকর্ষের অহংকার আর প্রকৃতির অমোঘ প্রতিশোধের মুখে এই মানবসভ্যতা এক অতল অন্ধকার গহ্বরে চিরতরে হারিয়ে যাবে।
লেখক: আসিফ বিজ্ঞানবক্তা ও সম্পাদক, মহাবৃত্ত