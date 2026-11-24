‘হুমকি সংস্কৃতি’র বিস্তার
আমাদের দৈনন্দিন জীবন বাইরে থেকে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। সকালে চায়ের দোকানে আড্ডা, কর্মব্যস্ত রাজপথ, বাজারে কেনাকাটা, অফিস-আদালতের কাজ কিংবা উৎসবের আনন্দ—সবই চলছে। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার আড়ালে মানুষের মনে জমছে একধরনের ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা। কখন কার সঙ্গে কী নিয়ে বিরোধ বাধবে, কখন কে হুমকি দেবে, কখন কোনো সাধারণ কথা বা প্রতিবাদ বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠবে—তা কেউ জানে না। সমাজের নানা স্তরে এই ভয়ের বিস্তারই আমাদের সামনে তুলে ধরছে একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা: ‘হুমকি সংস্কৃতি’ ক্রমেই স্বাভাবিক আচরণের মতো জায়গা করে নিচ্ছে।
হুমকি নতুন কোনো বিষয় নয়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা—মানুষের ইতিহাসে ভয় দেখিয়ে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা বহু পুরোনো। কিন্তু আধুনিক সমাজে এর ধরন ও বিস্তার বদলেছে। আগে হুমকি হয়তো মুখোমুখি দেওয়া হতো; এখন ফোন, বার্তা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিংবা প্রভাবশালী পরিচয়ের আড়াল থেকেও তা দেওয়া যায়। ক্ষমতা, অর্থ, রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা পেশিশক্তির দাপট দেখিয়ে অন্যকে চুপ করিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সমাজে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যে অনেকেই প্রতিবাদ করার আগে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন।
বাংলাদেশের বাস্তবতায় হুমকি সংস্কৃতির সবচেয়ে পরিচিত রূপ দেখা যায় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিরোধে। জমিজমা নিয়ে বিবাদ, অর্থ লেনদেন, পারিবারিক সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা, দাম্পত্য কলহ কিংবা প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েন—এসব বিরোধ কখনো কখনো ভয় দেখানো, ব্ল্যাকমেল, শারীরিক নির্যাতন এমনকি প্রাণনাশের হুমকিতে গড়ায়। সব বিরোধের পরিণতি অবশ্য সহিংসতা নয়। কিন্তু যখন যুক্তি, আলোচনা ও আইনি সমাধানের বদলে ভয় দেখানোকে বিরোধ মেটানোর উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিনের অপমান, মানসিক নির্যাতন ও হুমকি মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমাতে পারে। সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ কখনো ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এই সংস্কৃতির উপস্থিতি গভীর উদ্বেগের বিষয়। শিক্ষাঙ্গন হওয়ার কথা মুক্তচিন্তা, জ্ঞানচর্চা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জায়গা। অথচ কোথাও কোথাও র্যাগিং, গেস্টরুমে নির্যাতন, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাধ্য করা কিংবা ভিন্নমত প্রকাশের কারণে ভয় দেখানোর অভিযোগ ওঠে। নতুন শিক্ষার্থীকে অপমান করা, শারীরিক বা মানসিকভাবে হেনস্তা করা কিংবা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাঁকে অনুগত থাকতে বাধ্য করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। এগুলো বরং শিক্ষার পরিবেশকে বিষিয়ে তোলে। যে তরুণেরা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদের কেউ কেউ যদি ভয় দেখিয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার শিক্ষা পান, তবে সমাজে সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক আচরণের বিকাশ কীভাবে ঘটবে?
রাজনীতি ও স্থানীয় ক্ষমতার বলয়েও হুমকি সংস্কৃতি বিশেষভাবে দৃশ্যমান। জমি দখল, চাঁদাবাজি, ব্যবসায়িক স্বার্থ আদায়, প্রভাব বিস্তার কিংবা প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভয় দেখানো অনেক সময় কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোনো নাগরিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাঁকে মামলা, হয়রানি, ব্যবসায়িক ক্ষতি কিংবা পরিবারের সদস্যদের বিপদের ভয় দেখানো হতে পারে। প্রভাবশালী কারও বিরুদ্ধে কথা বললে সামাজিকভাবে একঘরে হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। ফলে অনেকেই অন্যায় দেখেও মুখ বন্ধ রাখেন। এই নীরবতা অপরাধীকে আরও সাহসী করে তোলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অসহায়ত্ব বাড়ায়।
হুমকি সংস্কৃতির নতুন ও দ্রুত বিস্তারমান ক্ষেত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সেখানে মতের অমিল হলেই কাউকে অপমান, ব্যক্তিগত আক্রমণ, চরিত্রহনন কিংবা প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার ঘটনা দেখা যায়। নারীরা বিশেষভাবে অনলাইন হয়রানি, ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য প্রকাশের ভয় দেখানো এবং ব্ল্যাকমেলের শিকার হতে পারেন। পরিচয় গোপন রেখে কিংবা ভুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কাউকে ভয় দেখানো সহজ হওয়ায় অপরাধীরা অনেক সময় নিজেদের নিরাপদ মনে করে। অথচ অনলাইনে দেওয়া একটি হুমকিও বাস্তব জীবনে গভীর মানসিক চাপ, সামাজিক অপমান ও নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
কর্মক্ষেত্রেও ক্ষমতার অপব্যবহার হুমকি সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে। পদোন্নতি আটকে দেওয়া, চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার ভয় দেখানো, বেতন বা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে চাপ সৃষ্টি করা কিংবা নারী সহকর্মীদের ব্ল্যাকমেল করার মতো আচরণ কর্মপরিবেশকে অনিরাপদ করে তোলে। বিশেষ করে যাঁদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ কম, তাঁরা অনেক সময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন না। চাকরি হারানোর ভয় তাঁদের নীরব থাকতে বাধ্য করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে অন্যায় আচরণ চলতে থাকে, আর ভুক্তভোগীরা একা হয়ে পড়েন।
প্রশ্ন হচ্ছে, হুমকি দিয়ে মানুষ কী অর্জন করতে চায়? সাধারণত এর পেছনে থাকে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষা, নিজের স্বার্থ রক্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা কিংবা ক্ষমতা প্রদর্শনের মানসিকতা। কেউ মনে করেন, ভয় দেখাতে পারলে প্রতিপক্ষকে সহজেই দমিয়ে রাখা যাবে। কেউ আবার নিজের দুর্বলতা বা অনিশ্চয়তা আড়াল করতে আগ্রাসী আচরণ করেন। কিন্তু হুমকি দিয়ে সাময়িকভাবে কাউকে চুপ করানো গেলেও সমস্যার সমাধান হয় না। বরং বিরোধ আরও গভীর হয়, পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়ে এবং একসময় সহিংসতার আশঙ্কা তৈরি হয়।
সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, সমাজ যখন হুমকিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে শুরু করে। কেউ প্রতিবাদ না করলে, অপরাধী শাস্তি না পেলে কিংবা প্রভাবশালীর পরিচয়ে অন্যায় চাপা পড়ে গেলে মানুষের মনে ধারণা জন্মায়—আইন মেনে নয়, ভয় দেখিয়েই কাজ আদায় করতে হয়। এই ধারণা আইনের শাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিকে দুর্বল করে। মানুষ তখন ন্যায়বিচারের ওপর আস্থা হারায়, নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রভাবশালী কাউকে খোঁজে কিংবা পাল্টা শক্তি প্রদর্শনের পথে হাঁটে। এভাবে ভয় ও প্রতিশোধের একটি দুষ্টচক্র তৈরি হয়।
এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রথমেই আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। হুমকি প্রদানকারী ব্যক্তি রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে যত প্রভাবশালীই হোন না কেন, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ জানানোর নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র্যাগিং ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি প্রতিরোধের নীতিমালা এবং অনলাইন হুমকি মোকাবিলায় দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা জরুরি। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে।
তবে আইন প্রয়োগই একমাত্র সমাধান নয়। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজকে শিশু-কিশোরদের শেখাতে হবে—মতভেদ মানেই শত্রুতা নয়, আর ক্ষমতা মানেই অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার নয়। অন্যের ব্যক্তিস্বাধীনতা, মর্যাদা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই দিতে হবে। বিরোধ হলে হুমকি বা প্রতিশোধের বদলে আলোচনা, যুক্তি ও আইনি পথ বেছে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। গণমাধ্যমেরও দায়িত্ব রয়েছে হুমকি ও সহিংসতাকে কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে না দেখে এর সামাজিক কারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো তুলে ধরা।
একটি সমাজ কতটা উন্নত, তা শুধু তার সড়ক, সেতু, ভবন কিংবা প্রযুক্তির অগ্রগতি দিয়ে বোঝা যায় না। মানুষ সেখানে কতটা নিরাপদে কথা বলতে পারে, নিজের মত প্রকাশ করতে পারে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে এবং ভয় ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে—সেটিও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। যে সমাজে মানুষকে প্রতিদিন নিজের নিরাপত্তার হিসাব কষে চলতে হয়, সেখানে উন্নয়নের অনেক অর্জনই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
হুমকি দিয়ে হয়তো সাময়িক আনুগত্য আদায় করা যায়, কিন্তু সম্মান, বিশ্বাস কিংবা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ভয়ের ওপর দাঁড়ানো সম্পর্ক কখনো সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। তাই ‘হুমকি সংস্কৃতি’র বিরুদ্ধে লড়াই কেবল অপরাধ দমন বা আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়; এটি মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকারের প্রশ্ন। আমাদের এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে মানুষ শক্তিশালীর ভয়ে নয়, আইনের প্রতি আস্থায় চলবে; যেখানে মতভেদ থাকবে, কিন্তু ভিন্নমত প্রকাশের জন্য কাউকে হুমকি শুনতে হবে না। ভয় নয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ন্যায়বিচারই হোক আমাদের সামাজিক জীবনের ভিত্তি।
লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট