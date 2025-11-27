আসামে ভোটার তালিকা সংশোধনে আতঙ্ক

প্রবীর প্রামাণিক
ঘোষণাটি এসেছিল খুবই নীরবে—সংবাদপত্রের ভেতরের পাতায় ছাপা হয়েছিল, যা সাধারণত মানুষের নজরেই পড়ে না। সেই খবরে বলা হয়েছিল, ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) জানায়, ২০২৬ সালের রাজ্য নির্বাচনের আগে আসাম বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া হাতে নিচ্ছে। এটি পূর্ণাঙ্গ নতুন তালিকা প্রণয়ন নয় বরং একটি সংশোধন—দরজায় দরজায় গিয়ে যাচাই-বাছাই, ত্রুটি সংশোধন, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে খসড়া তালিকা এবং ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
তখন কর্তৃপক্ষ বলেছিল এটি একেবারেই নিয়মিত, টেকনিক্যাল কাজ। কিন্তু আসামে, যেখানে নাগরিকত্বের প্রশ্ন শুধু আইনি নয়, গভীরভাবে রাজনৈতিক এবং অনেকের কাছে অস্তিত্ব-সংকটের বিষয়—এই ঘোষণা যেন পুরো আকাশে এক অদৃশ্য কম্পন তৈরি করল।
আসামের এলাকাগুলোতে, শক্তিশালী ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে বদলে যাওয়া নদীবলয়ের দ্বীপগুলোতে খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই চোখে পড়েছে স্পষ্ট উদ্বেগ। এই বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে বসবাসকারী বহু বাংলাভাষী মুসলিমের কাছে বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়াটি নিছক প্রশাসনিক আপডেট নয়; বরং ধীর, কিন্তু নিরলস চাপ সৃষ্টির নতুন এক পর্ব।
ইসিআই যে প্রক্রিয়া বেছে নিয়েছে, তা আপাতদৃষ্টিতে সহজ: বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) পূর্ণ করা রেজিস্টার নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরবেন, তথ্য মিলিয়ে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন। যাঁদের নাম ইতিমধ্যেই ‘ডি-ভোটার’ (সন্দেহভাজন ভোটার) হিসেবে চিহ্নিত, তাঁদের নাম খসড়া তালিকায় বহাল থাকবে, তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে বিতর্কিত ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। কাগজে-কলমে এগুলো সবই মানক পদ্ধতির মতো। কিন্তু আসামে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কখনোই পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়; এগুলো গভীরভাবে রাজনৈতিক। এই রাজনীতিই ব্যক্তিগত জীবনে তীব্রভাবে প্রভাব ফেলে।
সম্পূর্ণ পুনঃ তালিকা এড়িয়ে সংশোধনে যাওয়াকে অনেকে দ্বিমুখী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। ইসিআই, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এনআরসির অভিজ্ঞতার পর, নতুন করে বিশৃঙ্খলা এড়াতে সতর্ক থাকতে চাইছে—এমন ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি এমন এক সময়ে অনুমোদন দিয়েছে, যখন রাজ্যজুড়ে ‘জনসংখ্যাগত পরিবর্তন’ নিয়ে উত্তাপ তুঙ্গে, যা ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার।
‘বিএলওর একটি সাধারণ নক পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের মতো মনে হয়,’ ধুবরির এক অধিকারকর্মীর কথায়। ‘কারণ, এই আবহে আমাদের সবকিছুই সন্দেহের চোখে দেখা হয়।’ বারপেটা, গোলপাড়া, ধুবরি, বঙাইগাঁও ও দক্ষিণ সালমারার বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য এই ভীতি একেবারেই বাস্তব।
নদীবলয়ের বার্ষিক বন্যা শুধু ঘরবাড়ি ভাসিয়ে দেয় না; ব্যক্তিগত ইতিহাসও ধুয়ে নিয়ে যায়। স্কুল সার্টিফিকেট, রেশন কার্ড, জমির কাগজ, ভোটার আইডি—যে নথিগুলো প্রমাণ করে ১৯৭১ সালের আগে বসতি—সেগুলোই জলধারার সবচেয়ে সহজ শিকার। ‘ঘর তো বানানো যায়,’ বলেন বাগবারের এক কৃষক। ‘কিন্তু ১৯৭১ সালের আগের কাগজপত্র কীভাবে আবার তৈরি করব?’ বিএলও যখন পূর্বলিখিত তালিকা নিয়ে আসে, তখন একটা ভুল, একটা অনুপস্থিত কাগজ—হতে পারে বাদ যাওয়ার কারণ।
গত তিন বছরে আসাম বহু উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে সরকারি বা বনভূমি দখলমুক্ত করার নাম করে। তবে এর প্রধান শিকার হয়েছে বাংলা-উৎপত্তির মুসলিমরা। হঠাৎ বুলডোজার এসে গ্রাম গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যে পরিবারগুলো প্রজন্ম ধরে সেখানে বাস করত, তারা উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে।
এখন এই বাস্তুচ্যুত মানুষের কাছে যাচ্ছে বিএলও—তাদের সেই ঠিকানার প্রমাণ চাইতে, যা বাস্তবে আর নেই। সমাজের চোখে ঘটনাক্রমটি স্পষ্ট ও কৌশলগত: ‘আমাদের জমি থেকে সরিয়ে দেন, তারপর বলেন প্রমাণ দেখাও আমরা এখানে ছিলাম,’ বলেন সিপাঝাড়ের এক স্কুলশিক্ষক, এখন আত্মীয়ের আঙিনায় আশ্রিত। ‘আমরা আর কী বুঝব?’
মুখ্যমন্ত্রীর নিয়মিত ‘জনসংখ্যাগত আক্রমণ’, ‘ভূমি দখল’, ‘জনসংখ্যা দখল’ নিয়ে বক্তব্য এখন রাজনৈতিক প্রচারণার কেন্দ্রে। যখন একজন মুখ্যমন্ত্রী পুরো একটি সম্প্রদায়কে বারবার হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেন, তখন সাধারণ প্রশাসনিক কাজও বঞ্চনার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বারপেটার এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর কথায়—‘রাষ্ট্র যখন তোমাকে অনুপ্রবেশকারী বলে, তখন ভোটার তালিকা সংশোধন আর নিরীহ প্রক্রিয়া থাকে না—এটা যেন তোমার অস্তিত্বের ওপর রায়।’ এই কারণেই ‘জাতিগত নিধন’ শব্দটি উঠে আসছে—হঠাৎ সহিংসতা নয়; বরং ধীর, কাগজপত্রের ভেতর দিয়ে চালানো এক নিঃশব্দ বিলোপ। যাকে বলা যায় আমলাতান্ত্রিক মুছে ফেলা।
ভীতি যত বাড়ছে, তত সংগঠিত হচ্ছে রাজনীতি। আসামের প্রধান মুসলিমভিত্তিক দল এআইইউডিএফ, যার নেতৃত্বে আছেন ধুবরির সাবেক সাংসদ ও ব্যবসায়ী বদরুদ্দিন আজমল—তারা তিনটি স্তরে লড়াই শুরু করেছে।
এআইইউডিএফ বড় পরিসরের মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আইনজীবীদের দল এখন থেকেই সাক্ষ্য, হলফনামা ও পুরোনো কেস ফাইল সংগ্রহ করছে। দলটি মনে করছে বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক নাম বাদ পড়বে, যেগুলোকে সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হবে।
‘আমরা আগেই প্রস্তুতি নিচ্ছি’—বলেন দলের এক সিনিয়র আইনি উপদেষ্টা। ‘প্রথম দিন থেকেই নজরদারি থাকবে।’
আদালত এক যুদ্ধক্ষেত্র; জনপদ আরেকটি। দলীয় কর্মীরা প্রতিটি বুথ চিহ্নিত করে দেখছেন কোন পরিবারগুলোর কাগজপত্র অসম্পূর্ণ। তাঁরা ডিজিটাল কপি সংরক্ষণ, হলফনামা তৈরি, পুরোনো স্ক্রিপ্ট নোটারি—সবকিছুতে সহায়তা করছেন। এমনকি স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে—বিএলও এলে তাঁরা সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বারপেটা রোডের একজন সংগঠকের ভাষায়: বিএলও যে দরজায় কড়া নাড়াবে, সেখানে একজন সাক্ষী থাকবে।
ক্ষমতাসীন দলের ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রক্ষা’—এই তর্কের পাল্টা হিসেবে এআইইউডিএফ গল্প বলছে যে কারা প্রকৃতপক্ষে হুমকির মুখে: বুড়ো কৃষক, চাকরিজীবী, বিধবা, স্কুলশিক্ষক, এমনকি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও। তাঁদের প্রোফাইল নথিবদ্ধ করে মিডিয়া প্রচারণার প্রস্তুতি চলছে।
আজমল বিলাসিপাড়ার এক সভায় বলেছেন: ‘দেশকে দেখান কারা ঝুঁকিতে। এরা অনুপ্রবেশকারী নয়; এরা আসামের নিজস্ব মানুষ।’ এ ছাড়া ছাত্রসংগঠন, মানবাধিকার সংস্থা ও বিরোধী দলের সঙ্গে জোট গড়ার চেষ্টাও চলছে—যাতে বিষয়টি গণতান্ত্রিক অধিকারের বৃহত্তর লড়াই হিসেবে উপস্থাপিত হয়।
আগামী মাসগুলো ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি এবং মানুষের ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে। নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষতার পরীক্ষা দিতে হবে। বিচারব্যবস্থা নির্ধারণ করবে—বেশি মাত্রায় নাম বাদ পড়লে তা সংবিধানের পরীক্ষায় টিকবে কি না। আর রাজনৈতিক দলগুলো লড়বে মূল প্রশ্নটি নিয়ে: আসামে কাকে প্রকৃতপক্ষে ‘নাগরিক’ বলা হবে? এখনই একটি বিষয় পরিষ্কার, বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া আসামের নাগরিকত্বের ভঙ্গুরতাকে উন্মোচন করেছে—যেখানে একটি কাগজই নির্ধারণ করে আপনার রাজনৈতিক কণ্ঠ থাকবে কি না, অথবা আপনি চুপচাপ ইতিহাস থেকে মুছে যাবেন।
নথি আর পরিচয়ের মাঝের এই টানাপোড়েনে আসাম প্রস্তুত হচ্ছে এক সংঘাতের জন্য, যা শুধু ২০২৬-এর নির্বাচনের ফল নয়; বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ‘অধিকার’ ও ‘অস্তিত্ব’-এর সংজ্ঞা বদলে দেবে।
প্রবীর প্রামাণিক, লেখক-সাংবাদিক, কলকাতা
রাজিউল হাসান
ইউক্রেনকে ‘শায়েস্তা’ করতে ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সামরিক পদক্ষেপ নেয় রাশিয়া। সেই ‘শায়েস্তা’করণ কার্যক্রম এখনো চলছে। আর কয়েক মাস এভাবে চললে এই যুদ্ধ পঞ্চম বর্ষে গড়াবে। বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউক্রেন যুদ্ধই ইউরোপের সবচেয়ে প্রাণঘাতী যুদ্ধ।
অবশ্য ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধ থামাতে নানা কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছেন, দিয়েছেন হুমকি-ধমকি। তবে কিছুতেই কিছু হয়নি। সবশেষে তিনি রাশিয়াকে ‘খুশি করে’ ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর পরিকল্পনা এঁটেছেন, তৈরি করেছেন ২৮ দফা প্রস্তাব। কিন্তু সেই প্রস্তাব বাস্তবায়নে হয়তো ইউক্রেন যুদ্ধ আপাতত থামবে, তবে মর্যাদাহানি হবে আক্রান্ত ইউক্রেনেরই।
বিবিসি, সিএনএনসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে ট্রাম্পের সেই ২৮ দফা প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা এরই মধ্যে জেনে গেছি। এসব দফার কয়েকটি দফা পর্যালোচনা করলেই ইউক্রেনের মর্যাদাহানির বিষয়টি পরিষ্কার হয়। একটি দফায় বলা হয়েছে, ইউক্রেনের ক্রিমিয়া, লুহানস্ক ও দোনেৎস্ক রাশিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। খোদ যুক্তরাষ্ট্র এই স্বীকৃতি দেবে। খেরসন ও জাপোরিঝিয়া এমন অঞ্চলে পরিণত হবে, যা মূলত রুশ নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলেই আভাস দেওয়া হয়েছে পরিকল্পনায়। যদিও এই দুই এলাকা ‘ফ্রোজেন’ অঞ্চল হবে বলে ২৮ দফায় উল্লেখ করা হয়েছে। দোনেৎস্কের যেসব অঞ্চল এখন ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে, সেসব অঞ্চল থেকে দেশটির বাহিনী প্রত্যাহারের শর্ত দেওয়া হয়েছে। ওই অঞ্চল অসামরিকায়িত অঞ্চল (ডিমিলিটারাইজড জোন) হিসেবে বিবেচিত হবে, যেখানে রুশ কিংবা ইউক্রেনীয়—কোনো বাহিনীই প্রবেশ করবে না।
আমরা জানি, এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত অসামরিকায়িত অঞ্চল হলো দুই কোরিয়ার মধ্যেকার অঞ্চল। আমরা এটাও জানি, নথিপত্র আর মুখের কথায় অসামরিকায়িত অঞ্চল বলা হলেও ওই অঞ্চলটি বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক। সেখানে প্রবেশ মানে কোনো না কোনো দেশের বাহিনীর হাতে নির্ঘাত মৃত্যু। ট্রাম্পের পরিকল্পনা যে আরেকটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অসামরিকায়িত অঞ্চল ‘প্রসব’ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
একটি দফায় বলা আছে, ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে পারলেও কোনো দিন মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটে ঢুকতে পারবে না। ন্যাটোতে না ঢোকার শর্ত ইউক্রেনকে তার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইউক্রেনকে কোনো দিন সদস্য না করার শর্ত ন্যাটোকেও তার সনদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যাটো কোনো দিন ইউক্রেনে সেনা মোতায়েন করবে না বলেও শর্ত দেওয়া হয়েছে ট্রাম্পের পরিকল্পনায়। ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর আকার ৬ লাখ সদস্যের বেশি হতে পারবে না বলেও শর্ত দেওয়া হয়েছে। আরেকটি শর্তে বলা হয়েছে, জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের অর্ধেক যাবে রাশিয়ায়, বাকি অর্ধেক যাবে ইউক্রেনে।
এই ত্যাগগুলো শিকারে যদি ইউক্রেন রাজি থাকে, তাহলেই কেবল মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেবে। এই দফাগুলো পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, যুদ্ধ থামাতে শুধু রক্তই পর্যাপ্ত নয়, মর্যাদাহানিও মেনে নিতে হবে ইউক্রেনকে।
আরেকটি শর্তে বলা হয়েছে, দুই পক্ষ পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে রাজি হওয়ার ১০০ দিনের মধ্যে ইউক্রেনকে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। অর্থাৎ দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও হুমকিতে পড়েছে।
রাশিয়ার প্রথম লাভ—ভূখণ্ড দখলে আসা এবং তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। যে অঞ্চলগুলো রাশিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে পরিকল্পনায়, সেগুলো ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার প্রভাব তখন আরও বাড়বে। শুধু তা-ই নয়, জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদনেও মস্কো অর্ধেক ভাগ বসাবে। রাশিয়ার জন্য আরও অনেক ‘পুরস্কার’ আছে ট্রাম্পের পরিকল্পনায়। এগুলোর অন্যতম হলো—যুদ্ধকালে সংঘটিত যেকোনো অপরাধের দায়মুক্তি পাবে উভয় পক্ষ। ইউক্রেনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে। সব পক্ষ পরিকল্পনায় রাজি থাকলে পুতিনের ওপর থেকে সেই পরোয়ানা উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
এ তো গেল পুতিনের ব্যক্তিগত সুবিধার কথা। দেশ হিসেবে রাশিয়াও কম লাভবান হবে না। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউক্রেন যুদ্ধ থামলে রাশিয়ার ওপর থেকে প্রায় সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পথ তৈরি হবে। যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটাসেন্টার, বিরল খনিজসহ নানা ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় যাবে। রাশিয়াকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৮-এ পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আবারও শক্তিশালী খেলোয়াড় হয়ে ফিরবে মস্কো।
ট্রাম্পের পরিকল্পনায় অবশ্য ইউক্রেনের জন্যও কিছু সান্ত্বনা ‘পুরস্কার’ রয়েছে। যেমন ইউক্রেনে হামলা চালানোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের রুশ সম্পদ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অবরুদ্ধ করেছে, তা ইউক্রেন পুনর্গঠন এবং দেশটিতে বিনিয়োগে ব্যবহার করা হবে। তবে সেই বিনিয়োগ থেকে যে মুনাফা আসবে, যুক্তরাষ্ট্র তার ৫০ শতাংশ পাবে বলে শর্ত দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় ইউরোপে ইউক্রেনের মিত্র দেশগুলোর জন্য মৃদু ‘চপেটাঘাতের’ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সেটা হলো ইউক্রেন পুনর্গঠনে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ইউরোপকে ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিলের জোগান দিতে হবে।
ইউক্রেনকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিতে রাশিয়ার জন্য কয়েকটি ‘কঠোর’ শর্ত রয়েছে পরিকল্পনায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম, ইউরোপ ও ইউক্রেনে আর হামলা চালানো হবে না মর্মে রাশিয়াকে আইন প্রণয়ন করতে হবে। রাশিয়া আর কোনো দিন তার প্রতিবেশী কোনো দেশকে আক্রমণ করবে না মর্মে ‘আশাবাদও’ ব্যক্ত করা হয়েছে পরিকল্পনায়। তবে এসব ‘কঠোর’ শর্তের বিপরীতে মস্কোকে কিছুটা খুশি করারও চেষ্টা করা হয়েছে। রাশিয়া, ইউক্রেন ও ইউরোপের মধ্যে এমন একটি বিশদ চুক্তি হবে, যার আওতায় কোনো পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আগ্রাসন চালাবে না। এই চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ধরে নেওয়া হবে, পক্ষগুলোর মধ্যে তিন দশক ধরে চলে আসা বিবাদগুলোর অবসান ঘটেছে।
এবার আসা যাক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কী রেখেছেন ট্রাম্প তাঁর পরিকল্পনায়, সে প্রশ্নে। মার্কিন নেতৃত্বে অবরুদ্ধ হওয়া রুশ সম্পদের একাংশ ইউক্রেনে বিনিয়োগ করা হবে এবং তার থেকে অর্জিত মুনাফার অর্ধেক যাবে যুক্তরাষ্ট্রের পকেটে। শুধু তা-ই নয়, ইউক্রেনকে যে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র, তার বিনিময়ে তাকে অর্থমূল্য দিতে হবে। মার্কিন এই নিশ্চয়তার মধ্যে ‘হুমকিও’ রয়েছে। তা হলো—ইউক্রেন যদি কোনো দিন রাশিয়ায় আক্রমণ করে, তাহলে সে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা হারাবে। আর রাশিয়া আক্রমণ করলে প্রত্যাহার করে নেওয়া সব আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপ করা হবে দেশটির ওপর।
তো এই হলো ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্পের পরিকল্পনার আপাত দৃশ্যমান পর্যালোচনা। এটুকুতেই পরিষ্কার, এই যুদ্ধ থামাতে ইউক্রেনকে কতটা চড়া মূল্য দিতে হবে। যেখানে এই আধুনিক যুগে এসে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে বহিঃশক্তির আক্রমণ কল্পনাও করা যায় না, সেখানে ভূখণ্ড হারিয়ে অনেকটা নাকে খত দেওয়ার মতো করে যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পেতে হচ্ছে ইউক্রেনকে। ইউক্রেনের মিত্ররা এই মর্যাদাহানি থেকে দেশটিকে বাঁচাতে কিছুটা দৌড়ঝাঁপ করছে, কিন্তু তাতে কতটা কী হবে, তা এখনো বলা দায়।
লেখক: সাংবাদিক
ড. জাহাঙ্গীর আলম সরকার
এই পৃথিবী এখন এমন এক অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে গোলাগুলি নেই, যুদ্ধবিমান নেই, কিন্তু আছে ‘ডিজিটাল আগ্রাসন’, ‘সাইবার বিভ্রান্তি’, ‘অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণ’ এবং ‘ডেটা-হাইজ্যাকিংয়ের’ মতো নিঃশব্দ অস্ত্র। একসময় রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্ধারিত হতো ভূখণ্ড, সেনা ও অস্ত্র দ্বারা; আজ ক্ষমতা নির্ধারিত হচ্ছে তথ্যের নিয়ন্ত্রণ এবং সত্যের মালিকানা দ্বারা। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সংকট এখন আর সামরিক সংঘাত নয়—বরং সত্যের পতন এবং মানবমনে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত এক বৈশ্বিক তথ্যযুদ্ধ।
জাতিসংঘের ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—পৃথিবীতে প্রতিদিন তৈরি হওয়া তথ্যের পরিমাণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষ এখন আর তথ্যের ভেতরে নয়, তথ্য-উৎপন্ন বিভ্রমের ভেতরে বাস করছে। প্রতি সেকেন্ডে লাখ লাখ পোস্ট, ভিডিও, অডিও, ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেই বিপুল তথ্যের ভিড়ে সত্য সবচেয়ে দুর্লভ, সবচেয়ে ভঙ্গুর বস্তু হয়ে উঠেছে। ফেসবুক-টুইটার (এক্স) ইউটিউব-টিকটক—এই চার প্ল্যাটফর্মেই বিশ্ব জনমতের অর্ধেকের বেশি নিয়ন্ত্রিত। অ্যালগরিদম এমনভাবে নির্মিত যে যেটা দ্রুত ছড়ায়, সেটাই ‘জনমত’। অথচ দ্রুত ছড়ায় সাধারণত উত্তেজনামূলক, অসম্পূর্ণ এবং ভুয়া তথ্যই। ফলে মানুষ তথ্যসমৃদ্ধ হলেও সত্য-অনাবৃত।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডিসইনফোল্যাব দেখিয়েছে—রাশিয়া, চীন, ইরান, এমনকি পশ্চিমা শক্তিগুলোর মধ্যেও চলছে সমান্তরাল তথ্যযুদ্ধ। একটি ভুয়া ভিডিও বা একটি ফটোশপ করা ছবি এখন একটি নির্বাচনের ফল পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারে কিংবা একটি দেশের মুদ্রাবাজার কাঁপিয়ে দিতে পারে কিংবা জাতিগত সংঘাত উসকে দিতে পারে কিংবা আন্তর্জাতিক কূটনীতি উত্তপ্ত করতে পারে। ২০২০ সালে মার্কিন নির্বাচন, ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ, মিয়ানমারের সামরিক অভ্যুত্থান, ভারতের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—এসবের পেছনে ভুয়া তথ্যকে কেন্দ্র করে সংগঠিত ডিজিটাল প্রচারণার নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে বলছেন ‘কম খরচের, উচ্চ প্রভাবশালী ভূ-রাজনৈতিক অস্ত্র’।
এআইনির্ভর ডিপফেক এখন পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য-অস্ত্র। একটি মুখ, একটি কণ্ঠ, একটি বক্তব্য কয়েক সেকেন্ডে বাস্তবসম্মত করে তোলা যায়। এমন ভিডিও ইতিমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে দিয়ে আত্মসমর্পণের ভুয়া ঘোষণা অথবা পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের অপমানিত করার প্রচারণা অথবা ভারতের কয়েকজন নারী রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে ডিপফেক দিয়ে কেলেঙ্কারি ছড়ানো অথবা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কণ্ঠ নকল করে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে: ডিপফেক সত্যকে শুধু প্রশ্নবিদ্ধ করছে না, সত্যের অস্তিত্বকেই অস্থির করে দিচ্ছে। বিশ্বের তিনটি গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ, এমআই-৬, মোসাদ) সম্প্রতি জানিয়েছে, ভবিষ্যতের গুপ্ত অপারেশনগুলো আর বন্দুক দিয়ে নয়, বরং ডিপফেক এবং এআই প্রচারণা দিয়েই চালানো হবে।
তথ্যযুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করা নয়; এর বৃহৎ উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো। ধর্ম, জাতি, ভাষা, রাজনৈতিক মতাদর্শ—এই পরিচয়গুলোকে ব্যবহার করে বিভাজনকে গভীর করা হচ্ছে। কয়েকটি দেশভিত্তিক উদাহরণ—২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কায় ভুয়া ফেসবুক পোস্ট থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; ২০২১ সালে ইথিওপিয়ায় টিকটকের ভিডিও দেশজুড়ে সহিংসতা ছড়ায়; ২০২০-২১ সালে ব্রাজিলে ভুয়া তথ্য গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে; ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত: ভুল ছবি ও ভিডিও দিয়ে বিশ্বজনমত বিভক্ত করা হয়।
একটি গণতন্ত্র টিকে থাকে সচেতন নাগরিক, মুক্ত গণমাধ্যম এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তের ওপর। কিন্তু যদি নাগরিকের তথ্যই ভুয়া হয়, তার সামনে সাজানো বাস্তবতা তুলে ধরা হয়, প্রযুক্তি তার চিন্তাভাবনাকে অজান্তে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে নির্বাচন, নীতি, বিচার—সবকিছুই হয়ে ওঠে কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত। অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন পরবর্তী বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ভূখণ্ডের জন্য নয়, বরং মানবমনের জন্য। এই লড়াই চলছে এখন নীরব, নিঃশব্দ, কিন্তু ভয়াবহ শক্তিতে।
ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটি এবং ইউনেসকো উভয়ই স্বীকার করেছে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সত্য-যুদ্ধ লড়ছে সাংবাদিকতা। কারণ, ভুয়া খবরের গতি, নাটকীয়তা, শেয়ারযোগ্যতা এবং অ্যালগরিদমিক পৌঁছানো বেশি। ফলে প্রথাগত সাংবাদিকতা সত্য উৎপাদনে যতই সতর্ক থাকুক, মিথ্যা সংবাদ অনেক সময়ই গ্রহণযোগ্যতার দৌড়ে জিতে যায়। সাংবাদিকতা শুধু আর্থিক নয়, নৈতিক সংকটেও নিমজ্জিত হয়েছে।
তথ্যযুদ্ধ এখন পৃথিবীর সবার যুদ্ধ। তাই এর মোকাবিলা করতে হলে আন্তর্জাতিক পরিসরেই তৈরি করতে হবে সত্যের সুরক্ষা-ব্যবস্থা। এ লড়াই শুরু হয় ডিজিটাল সাক্ষরতা থেকে—স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কর্মক্ষেত্রে মানুষকে শেখাতে হবে কোন তথ্য বিশ্বাসযোগ্য, কোনটি নয়। এই সচেতনতা ছাড়া সমাজ সহজেই ভুয়া খবরের বন্যায় ভেসে যায়। পাশাপাশি, এআই নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক ঐক্য এখন সময়ের দাবি। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জি২০—সব প্ল্যাটফর্মেই ডিপফেক ও অ্যালগরিদমিক প্রভাবের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নীতিমালা তৈরির আলোচনা চলছে। কারণ, এক দেশের তৈরি বিভ্রান্তি কয়েক মিনিটেই অন্য দেশের রাজনীতিকে নাড়িয়ে দিতে পারে।
এই লড়াইয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হলো অ্যালগরিদমিক স্বচ্ছতা। মানুষ কী দেখে এবং কেন দেখে তার জবাব প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিতে হবে। অ্যালগরিদমের আড়ালে তথ্য নিয়ন্ত্রণের খেলা চলতে থাকলে সত্য নিজেই বন্দী হয়ে পড়ে। আর এইসব প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা। নিরাপদ ও স্বাধীন সাংবাদিকতা ছাড়া সত্যের পক্ষে কোনো বৈশ্বিক কূটনীতি সম্ভব নয়। কারণ, তারাই প্রথমে মিথ্যা উন্মোচন করে, আর সত্যকে সামনে নিয়ে আসে। অতএব শিক্ষা, প্রযুক্তি, নীতি ও মুক্ত সাংবাদিকতার সমন্বিত উদ্যোগেই গড়ে উঠতে পারে এমন এক বিশ্ব, যেখানে সত্য প্রতিরক্ষিত হবে এবং বিভ্রান্তির অন্ধকার ভেদ করে উঠবে আলোর কূটনীতি।
গণমাধ্যমকে শক্তিশালী না করলে ভুয়া তথ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জেতা যাবে না। মানুষ একসময় সত্যকে আলো বলত। আজ সেই আলো ম্লান—ডিজিটাল ধুলায় আকাশ আঁধারের মতো। তথ্যযুদ্ধ এখন আর শুধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, এটি মানুষের মন, তার বিবেক, তার যুক্তি, তার মানবিকতার বিরুদ্ধে এক অদৃশ্য যুদ্ধ। তবু আশার জায়গা আছে। ইতিহাস বলে—সত্যকে পিছিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু পরাজিত করা যায় না।
ড. জাহাঙ্গীর আলম সরকার, আইনজীবী ও গবেষক
সম্পাদকীয়
একটু ভেবে দেখুন, নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়েছে। গত বছর ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর কোনো পরিবর্তন হয়নি ভেবে যাঁরা হতাশ হচ্ছিলেন, তাঁরা নড়েচড়ে বসতে পারেন। আন্দোলনের পর প্রথম পরিবর্তনটাই তো হলো নতুন সরকার গঠন। কেতাবি ভাষায় বলা ভালো, উপদেষ্টা কেবিনেট গঠন করা হয়েছে, যাঁরা এখন এ দেশের অভিভাবক। অন্যায়-অপরাধের তাজ মাথায় নিয়ে একটি দল নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়াটা একটা বিরাট পরিবর্তন।
তাদের সেই তাজ অন্য কেউ কেড়ে মাথায় পরে নেওয়াটাও পরিবর্তন বটে। চাঁদাবাজির খবরগুলোই এর প্রমাণ। বিগত সরকারের আমলে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য যাঁরা কোণঠাসা হয়ে ছিলেন এত দিন, তাঁরা যে সক্রিয় হতে পেরেছেন, তা কি পরিবর্তন নয়? আলবৎ পরিবর্তন।
এই পরিবর্তনের উদাহরণ আজকাল প্রায়ই খবরে পাওয়া যাচ্ছে। এই যেমন, ২৪ নভেম্বর আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার লতিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণের দায়িত্ব পান স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াত নেতা। অথচ এসব সুযোগ আগে হয়তো পেতেন বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ কোনো দলের নেতারা। তাহলে বলা যায়, পরিবর্তন হয়েছে।
তবে, যা পরিবর্তন হয়নি তা হলো, কারও কারও স্বভাব। পাঠক, এটাকে আপনি রাজনৈতিক স্বভাব বলেও চালিয়ে দিতে পারেন। কারণ রাজনৈতিক দাপট না থাকলে এই স্বভাবগুলো চর্চা করা মুশকিল। লতিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির কথাই ধরুন। ডিলার না থাকায় চাল বিতরণের জন্য ডেলিভারি অর্ডার বা ডিও বরাদ্দ দেওয়া হয় ইউপির সচিব জেসমিন আরা জুঁথির নামে। কিন্তু ১৪, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর ১৫ টাকা কেজির চাল বিতরণ করেন স্থানীয় বিএনপি নেতা আমিনুল ইসলাম ও জামায়াতের নেতা সামসুল হক। ডিলার না থাকায় তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করেন। নিজেরা টাকা দিয়ে চাল উত্তোলন করেন। ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধি হতে হলে এমন পরোপকারী ইমেজের বিকল্প নেই। তাঁরা যেভাবে কাজ করছেন, তা তো খুব ভালো কথা। কিন্তু মন্দ কথাটা হলো, এই কর্মসূচির ২৮ বস্তা চাল গায়েব হয়ে গেছে!
স্থানীয়দের ধারণা এবং চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে বোঝাই যাচ্ছে, রহস্যজনকভাবে চালের বস্তা উধাও হয়ে যাওয়া কোনো পরিবর্তনের উদাহরণ নয়, বরং অপরিবর্তনীয় স্বভাবের উদাহরণ। কাগজ-কলমে চালের ঘাটতি থাকলেও যারা পায়নি, তাদের সবাইকে চাল বুঝিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও লতিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক আবদুল হামিদ।
কিন্তু তাতে কি আসল সমস্যার সমাধান হবে? চালের বস্তা কোথায় গায়েব হয়ে গেল, কে বা কারা গায়েব করল—এই অনিয়মের জবাব কে দেবে? এই যে এ ধরনের কর্মসূচিতে বা কোনো দুর্যোগে ত্রাণের জিনিসপত্র হঠাৎ উধাও হয়ে যায়, সেই রহস্য ভেদ কে করবে? আছেন এমন কোনো উদ্ধারকর্তা? কেউ যদি না-ই থাকেন, তাহলে পরিস্থিতি যে লাউ সেই কদুই হয়ে থাকবে। পরিবর্তন হবে না। এসব ‘ছোটখাটো’ ব্যাপারে দেশের অভিভাবকেরা কী ভাবেন, তা-ও এক রহস্য!
বিশ্বের প্রান্তিক মানুষেরাই পরিবেশগত প্রভাবের সিংহভাগ বহন করে, কারণ তারাই পরিবেশগত অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় শিকার। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন দরিদ্র দেশগুলোরই বেশি ক্ষতি করে। এবং পরিহাসের বিষয় হচ্ছে যে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী, তারাই এ পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
সেলিম জাহান
বর্তমান সময়ে আমরা একটি অসম, অস্থিতিশীল ও অবজায়ক্ষম বিশ্বে বসবাস করি। এটি ছোট্ট একটি বক্তব্য, কিন্তু এর গভীরতা অনেক। প্রথমত, বক্তব্যটি মোটাদাগে বর্তমান বিশ্বের নিরেট বাস্তবতাটিকেই তুলে ধরে। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব শুধু একটি সংকটের মোকাবিলা করছে না, বরং একই সঙ্গে একাধিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। এই সংকটগুলো একে অপরকে আরও জোরদার করছে। দ্বিতীয়ত, অসমতা, অস্থিতিশীলতা ও অবজায়ক্ষমতার মধ্যে একটি পারস্পরিক যোগাযোগ আছে। যেমন গেড়ে বসা অসমতা একটি সমাজকে অস্থিতিশীল করে ফেলতে পারে। আবার সামাজিক অস্থিতিশীলতার ফলে সমাজ বজায়ক্ষম থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। তৃতীয়ত, এই তিনটি ধারণার প্রতিটির একটি বিশ্লেষণাত্মক ব্যবচ্ছেদ দরকার। যেমন অসমতা নানান মাত্রিকতায় কাজ করে—অর্থনৈতিক অসমতা, সামাজিক অসমতা, রাজনৈতিক অসমতা, সাংস্কৃতিক অসমতা। আবার অসমতা শুধু আয় বা সম্পদের মতো ফলাফলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; অসমতা স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো মৌলিক সামাজিক সেবার সুযোগের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে। তেমনিভাবে, অস্থিতিশীলতার উৎস ঘরে-বাইরে যুদ্ধ বা সংঘাত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা বা তার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার ফলেও একটি দেশে অস্থিতিশীলতার আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে। চতুর্থত, বজায়ক্ষমতাকে শুধু পরিবেশের নিরিখে দেখা ভুল, রাজনৈতিক বজায়ক্ষমতা, অর্থনৈতিক বজায়ক্ষমতা, সামাজিক বজায়ক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
বৈশ্বিক আয় এবং সম্পদের দিকে যদি চোখ ফেরানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এই পৃথিবী অসম্ভব রকমের অসম। আয়ের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক আয়ের ৫৩ শতাংশই ভোগ করে বিশ্বের একেবার উচ্চতম ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠী। বৈশ্বিক আয়ের মাত্র ৮ শতাংশ যায় নিচের দিকের ৫০ শতাংশ মানুষের কাছে। সম্পদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান আরও ভয়াবহ। বৈশ্বিক সম্পদের ৭৪ ভাগ ভোগ করে বিশ্বের উচ্চতম ১০ শতাংশ মানুষ, আর বিশ্বের নিচের দিকের অর্ধেক মানুষ বৈশ্বিক মোট সম্পদের মাত্র ২ শতাংশের মালিক। এমনতর বৈষম্যের প্রবণতা বিশ্বের নানান অঞ্চল ও দেশেও পরিলক্ষিত হয়। এবং এসবের সুদূরপ্রসারী অভিঘাত রয়েছে।
প্রথমত, এ-জাতীয় বৈষম্য একদিকে যেমন উৎপাদনক্ষম সম্পদ, মৌলিক সামাজিক স্বাস্থ্যসেবায় অসম অভিগমনকে প্রতিফলিত করে; অন্যদিকে, এই বাস্তবতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বৈশ্বিক সম্পদ ও সেবা একটি ক্ষুদ্র শ্রেণির কুক্ষিগত। এর মানে হচ্ছে যে আমাদের পৃথিবীতে একটি বিশাল অর্থনৈতিক বিভাজন এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি প্রবহমান বৈষম্য সাধারণ মানুষের মনে একটি গভীর নৈরাশ্য ও হতাশার জন্ম দেয়। যেসব মানুষ বৈষম্যের শিকার হয়, তারা স্বাভাবিকভাবেই অসমতাকে অন্যায্য বলে ভাবে। সেখান থেকেই ক্ষোভ এবং নৈরাশ্যের জন্ম হয়। চরম অবস্থায় অসমতা সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। তৃতীয়ত অসমতা সামাজিক বন্ধন ও সৌহার্দ্যকে দুর্বল করে ফেলে। এর কারণে দেশজ এবং বৈশ্বিকভাবেও এক ধরনের ভঙ্গুরতা এবং নাজুকতার জন্ম হয়। এভাবেই অসমতা এবং বৈষম্য সমাজের রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক বজায়ক্ষমতাকে নষ্ট করে।
বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে যুদ্ধ ও সংঘাত। সংজ্ঞার এবং পরিবীক্ষণের পন্থার তারতম্যের কারণে বর্তমানে বিশ্বে ঠিক কতটা সংঘর্ষ বিদ্যমান, তার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বের করা দুরূহ। তবে এ ব্যাপারে কিছু প্রাক্কলন আছে। বৈশ্বিক শান্তি সূচক বলে যে আজকের দুনিয়ায় মোট ৫৬টি রাষ্ট্রভিত্তিক সংঘাত রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ। রেডক্রসের আন্তর্জাতিক পর্ষদের মতে, আন্তর্জাতিক সংঘাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান বিশ্বে সশস্ত্র সংঘর্ষের সংখ্যা ১২০টি। পুরোপুরি যুদ্ধের আপাতন উপসাহারীয় অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। সব সংঘাতের সবচেয়ে বড় শিকার হয় সাধারণ মানুষ। গত বছর বিশ্বে ৬০ হাজার মানুষ যুদ্ধের কারণে প্রাণ দিয়েছে। এর একটি বড় অংশ, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, শুধু দখলকৃত ফিলিস্তিনেই আত্মাহুতি দিয়েছে।
অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাও বৈশ্বিক অর্থনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার আংশিক কারণ অবশ্যই বিশ্বের নানান জায়গার যুদ্ধ এবং সংঘাত, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী পাল্টা শুল্ক আরোপও এই অস্থিতিশীলতার জন্য অংশত দায়ী। বিশ্বের নানান দেশ আজ ‘অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের’ দিকে ঝুঁকছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হচ্ছে, একপক্ষীয় ব্যবস্থা এবং একটি সীমাবদ্ধ অর্থনীতি এবং সেই সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আদান-প্রদান, দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা—এই পর্যন্তই। বহুপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা, কার্যক্রম এবং মুক্ত অর্থনীতির কথা এখানে অনুপস্থিত। এ-জাতীয় বিষয়গুলো বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একটি অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়, যার ফলে এই অর্থনৈতিক কাঠামো অস্থিতিশীল এবং নাজুক হয়ে পড়ে।
বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা, তা সে যুদ্ধবিগ্রহের কারণেই হোক, কিংবা অর্থনৈতিক ডামাডোলের কারণেই হোক, সমাজের সব মানুষের ওপরে একইভাবে প্রভাব ফেলে না। সমাজে যারা বিত্তশালী শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত, অস্থিতিশীলতার নেতিবাচক প্রভাব থেকে সুরক্ষার জন্য তাদের নানান পন্থা থাকে। অন্ততপক্ষে, সেসব প্রভাবকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা তাদের কাছে লভ্য। যেহেতু সমাজের দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে অস্থিতিশীলতা থেকে সুরক্ষার কোনো আর্থিক বা প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাকবচ নেই, তারাই যেকোনো অস্থিতিশীলতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এটা এখন প্রমাণিত হয়েছে যে যুদ্ধ বা সংঘাতে সমাজের সব শ্রেণি সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন যুদ্ধে নারী এবং শিশুরা যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, যুদ্ধের সময় তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে, অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে যে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়, তাই নয়; মন্দা শেষে পূর্বস্থানে ফেরাটা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়। অর্থনৈতিক কারণে উদ্ভূত অস্থিতিশীলতার নেতিবাচকের প্রভাবের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা সমাজের নানান জনগোষ্ঠীর জন্য নানান রকমের।
আজকের বিশ্বে ১২ কোটির বেশি মানুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে উৎখাত করা হয়েছে, তারা এখন গৃহহারা এবং গৃহহীন। এই সংখ্যা জাপানের জনসংখ্যার সমান। ১২ কোটি লোকের মধ্যে ৪ কোটি অন্য দেশে শরণার্থী এবং ৭ কোটি নিজের দেশে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতা, যুদ্ধ-সংঘাত, সহিংসতা, প্রাণভীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন অথবা দেশে আইনশৃঙ্খলা কাঠামো ভেঙে পড়ার কারণে এই সব মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।
পরিবেশের অবক্ষয় প্রতিটি দেশের ওপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যদিও বিভিন্ন দেশের ওপরে এ প্রভাবের তারতম্য আছে এবং দেশভেদে নাজুকতার স্তরও ভিন্নতর। বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি লোকের জীবনে ভূমি অবক্ষয় প্রভাব ফেলে। আসলে ভূমি অবক্ষয় পরিবেশের নিরিখে নাজুক ভূমির একটি দিক বটে। ২০৫০ সাল নাগাদ ধীরে প্রবহমান পরিবেশগত পরিবর্তন এবং দুর্যোগের ফলে বিশ্বের ২০ কোটি মানুষ তাদের দেশের ভেতরেই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতার শিকার হবে।
এইসব ঘটনাপ্রবাহ শুধু আমাদের গ্রহের পরিবেশগত বজায়ক্ষমতার ওপরেই প্রভাব ফেলবে না, এগুলো বিশ্বের অসমতা ও অস্থিতিশীলতাকেও প্রভাবিত করবে। বিশ্বের প্রান্তিক মানুষেরাই পরিবেশগত প্রভাবের সিংহভাগ বহন করে, কারণ তারাই পরিবেশগত অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় শিকার। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন দরিদ্র দেশগুলোরই বেশি ক্ষতি করে। এবং পরিহাসের বিষয় হচ্ছে যে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী, তারাই এ পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোকে এ পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের অনীহা এবং দ্বিধা এসব দরিদ্র দেশের জন্য বিরাট একটি হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে উন্নয়নশীল বিশ্বের সুসম্পর্ক অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে।
চূড়ান্ত বিচারে, অসমতা, অস্থিতিশীলতা এবং অবজায়ক্ষমতার বহুমুখী সংকট পরস্পর পরস্পরের
সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর একটা অন্যটাকে জোরদার করে। এগুলোর মোকাবিলা করার জন্য একটি
সমন্বিত প্রয়াসের কোনো বিকল্প নেই। আজকের বিশ্ব যদি যূথবদ্ধভাবে এইসব সংকট নিরসনে এগিয়ে আসে, তবেই শুধু আমাদের পৃথিবীর সুভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা যাবে।
লেখক: অর্থনীতিবিদ
বর্তমান সময়ে আমরা একটি অসম, অস্থিতিশীল ও অবজায়ক্ষম বিশ্বে বসবাস করি। এটি ছোট্ট একটি বক্তব্য, কিন্তু এর গভীরতা অনেক। প্রথমত, বক্তব্যটি মোটাদাগে বর্তমান বিশ্বের নিরেট বাস্তবতাটিকেই তুলে ধরে। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব শুধু একটি সংকটের মোকাবিলা করছে না, বরং একই সঙ্গে একাধিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। এই সংকটগুলো একে অপরকে আরও জোরদার করছে। দ্বিতীয়ত, অসমতা, অস্থিতিশীলতা ও অবজায়ক্ষমতার মধ্যে একটি পারস্পরিক যোগাযোগ আছে। যেমন গেড়ে বসা অসমতা একটি সমাজকে অস্থিতিশীল করে ফেলতে পারে। আবার সামাজিক অস্থিতিশীলতার ফলে সমাজ বজায়ক্ষম থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। তৃতীয়ত, এই তিনটি ধারণার প্রতিটির একটি বিশ্লেষণাত্মক ব্যবচ্ছেদ দরকার। যেমন অসমতা নানান মাত্রিকতায় কাজ করে—অর্থনৈতিক অসমতা, সামাজিক অসমতা, রাজনৈতিক অসমতা, সাংস্কৃতিক অসমতা। আবার অসমতা শুধু আয় বা সম্পদের মতো ফলাফলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; অসমতা স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো মৌলিক সামাজিক সেবার সুযোগের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে। তেমনিভাবে, অস্থিতিশীলতার উৎস ঘরে-বাইরে যুদ্ধ বা সংঘাত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা বা তার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার ফলেও একটি দেশে অস্থিতিশীলতার আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে। চতুর্থত, বজায়ক্ষমতাকে শুধু পরিবেশের নিরিখে দেখা ভুল, রাজনৈতিক বজায়ক্ষমতা, অর্থনৈতিক বজায়ক্ষমতা, সামাজিক বজায়ক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
বৈশ্বিক আয় এবং সম্পদের দিকে যদি চোখ ফেরানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এই পৃথিবী অসম্ভব রকমের অসম। আয়ের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক আয়ের ৫৩ শতাংশই ভোগ করে বিশ্বের একেবার উচ্চতম ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠী। বৈশ্বিক আয়ের মাত্র ৮ শতাংশ যায় নিচের দিকের ৫০ শতাংশ মানুষের কাছে। সম্পদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান আরও ভয়াবহ। বৈশ্বিক সম্পদের ৭৪ ভাগ ভোগ করে বিশ্বের উচ্চতম ১০ শতাংশ মানুষ, আর বিশ্বের নিচের দিকের অর্ধেক মানুষ বৈশ্বিক মোট সম্পদের মাত্র ২ শতাংশের মালিক। এমনতর বৈষম্যের প্রবণতা বিশ্বের নানান অঞ্চল ও দেশেও পরিলক্ষিত হয়। এবং এসবের সুদূরপ্রসারী অভিঘাত রয়েছে।
প্রথমত, এ-জাতীয় বৈষম্য একদিকে যেমন উৎপাদনক্ষম সম্পদ, মৌলিক সামাজিক স্বাস্থ্যসেবায় অসম অভিগমনকে প্রতিফলিত করে; অন্যদিকে, এই বাস্তবতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বৈশ্বিক সম্পদ ও সেবা একটি ক্ষুদ্র শ্রেণির কুক্ষিগত। এর মানে হচ্ছে যে আমাদের পৃথিবীতে একটি বিশাল অর্থনৈতিক বিভাজন এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি প্রবহমান বৈষম্য সাধারণ মানুষের মনে একটি গভীর নৈরাশ্য ও হতাশার জন্ম দেয়। যেসব মানুষ বৈষম্যের শিকার হয়, তারা স্বাভাবিকভাবেই অসমতাকে অন্যায্য বলে ভাবে। সেখান থেকেই ক্ষোভ এবং নৈরাশ্যের জন্ম হয়। চরম অবস্থায় অসমতা সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। তৃতীয়ত অসমতা সামাজিক বন্ধন ও সৌহার্দ্যকে দুর্বল করে ফেলে। এর কারণে দেশজ এবং বৈশ্বিকভাবেও এক ধরনের ভঙ্গুরতা এবং নাজুকতার জন্ম হয়। এভাবেই অসমতা এবং বৈষম্য সমাজের রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক বজায়ক্ষমতাকে নষ্ট করে।
বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে যুদ্ধ ও সংঘাত। সংজ্ঞার এবং পরিবীক্ষণের পন্থার তারতম্যের কারণে বর্তমানে বিশ্বে ঠিক কতটা সংঘর্ষ বিদ্যমান, তার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বের করা দুরূহ। তবে এ ব্যাপারে কিছু প্রাক্কলন আছে। বৈশ্বিক শান্তি সূচক বলে যে আজকের দুনিয়ায় মোট ৫৬টি রাষ্ট্রভিত্তিক সংঘাত রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ। রেডক্রসের আন্তর্জাতিক পর্ষদের মতে, আন্তর্জাতিক সংঘাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান বিশ্বে সশস্ত্র সংঘর্ষের সংখ্যা ১২০টি। পুরোপুরি যুদ্ধের আপাতন উপসাহারীয় অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। সব সংঘাতের সবচেয়ে বড় শিকার হয় সাধারণ মানুষ। গত বছর বিশ্বে ৬০ হাজার মানুষ যুদ্ধের কারণে প্রাণ দিয়েছে। এর একটি বড় অংশ, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, শুধু দখলকৃত ফিলিস্তিনেই আত্মাহুতি দিয়েছে।
অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাও বৈশ্বিক অর্থনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার আংশিক কারণ অবশ্যই বিশ্বের নানান জায়গার যুদ্ধ এবং সংঘাত, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী পাল্টা শুল্ক আরোপও এই অস্থিতিশীলতার জন্য অংশত দায়ী। বিশ্বের নানান দেশ আজ ‘অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের’ দিকে ঝুঁকছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হচ্ছে, একপক্ষীয় ব্যবস্থা এবং একটি সীমাবদ্ধ অর্থনীতি এবং সেই সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আদান-প্রদান, দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা—এই পর্যন্তই। বহুপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা, কার্যক্রম এবং মুক্ত অর্থনীতির কথা এখানে অনুপস্থিত। এ-জাতীয় বিষয়গুলো বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একটি অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়, যার ফলে এই অর্থনৈতিক কাঠামো অস্থিতিশীল এবং নাজুক হয়ে পড়ে।
বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা, তা সে যুদ্ধবিগ্রহের কারণেই হোক, কিংবা অর্থনৈতিক ডামাডোলের কারণেই হোক, সমাজের সব মানুষের ওপরে একইভাবে প্রভাব ফেলে না। সমাজে যারা বিত্তশালী শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত, অস্থিতিশীলতার নেতিবাচক প্রভাব থেকে সুরক্ষার জন্য তাদের নানান পন্থা থাকে। অন্ততপক্ষে, সেসব প্রভাবকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা তাদের কাছে লভ্য। যেহেতু সমাজের দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে অস্থিতিশীলতা থেকে সুরক্ষার কোনো আর্থিক বা প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাকবচ নেই, তারাই যেকোনো অস্থিতিশীলতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এটা এখন প্রমাণিত হয়েছে যে যুদ্ধ বা সংঘাতে সমাজের সব শ্রেণি সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন যুদ্ধে নারী এবং শিশুরা যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, যুদ্ধের সময় তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে, অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে যে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়, তাই নয়; মন্দা শেষে পূর্বস্থানে ফেরাটা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়। অর্থনৈতিক কারণে উদ্ভূত অস্থিতিশীলতার নেতিবাচকের প্রভাবের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা সমাজের নানান জনগোষ্ঠীর জন্য নানান রকমের।
আজকের বিশ্বে ১২ কোটির বেশি মানুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে উৎখাত করা হয়েছে, তারা এখন গৃহহারা এবং গৃহহীন। এই সংখ্যা জাপানের জনসংখ্যার সমান। ১২ কোটি লোকের মধ্যে ৪ কোটি অন্য দেশে শরণার্থী এবং ৭ কোটি নিজের দেশে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতা, যুদ্ধ-সংঘাত, সহিংসতা, প্রাণভীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন অথবা দেশে আইনশৃঙ্খলা কাঠামো ভেঙে পড়ার কারণে এই সব মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।
পরিবেশের অবক্ষয় প্রতিটি দেশের ওপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যদিও বিভিন্ন দেশের ওপরে এ প্রভাবের তারতম্য আছে এবং দেশভেদে নাজুকতার স্তরও ভিন্নতর। বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি লোকের জীবনে ভূমি অবক্ষয় প্রভাব ফেলে। আসলে ভূমি অবক্ষয় পরিবেশের নিরিখে নাজুক ভূমির একটি দিক বটে। ২০৫০ সাল নাগাদ ধীরে প্রবহমান পরিবেশগত পরিবর্তন এবং দুর্যোগের ফলে বিশ্বের ২০ কোটি মানুষ তাদের দেশের ভেতরেই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতার শিকার হবে।
এইসব ঘটনাপ্রবাহ শুধু আমাদের গ্রহের পরিবেশগত বজায়ক্ষমতার ওপরেই প্রভাব ফেলবে না, এগুলো বিশ্বের অসমতা ও অস্থিতিশীলতাকেও প্রভাবিত করবে। বিশ্বের প্রান্তিক মানুষেরাই পরিবেশগত প্রভাবের সিংহভাগ বহন করে, কারণ তারাই পরিবেশগত অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় শিকার। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন দরিদ্র দেশগুলোরই বেশি ক্ষতি করে। এবং পরিহাসের বিষয় হচ্ছে যে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী, তারাই এ পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোকে এ পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের অনীহা এবং দ্বিধা এসব দরিদ্র দেশের জন্য বিরাট একটি হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে উন্নয়নশীল বিশ্বের সুসম্পর্ক অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে।
চূড়ান্ত বিচারে, অসমতা, অস্থিতিশীলতা এবং অবজায়ক্ষমতার বহুমুখী সংকট পরস্পর পরস্পরের
সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর একটা অন্যটাকে জোরদার করে। এগুলোর মোকাবিলা করার জন্য একটি
সমন্বিত প্রয়াসের কোনো বিকল্প নেই। আজকের বিশ্ব যদি যূথবদ্ধভাবে এইসব সংকট নিরসনে এগিয়ে আসে, তবেই শুধু আমাদের পৃথিবীর সুভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা যাবে।
লেখক: অর্থনীতিবিদ
