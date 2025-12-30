Ajker Patrika
বিএনপির ৩১ দফা: স্বাস্থ্যসেবায় চাই নতুন সামাজিক চুক্তি

ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার
রাষ্ট্র নির্মাণের সবচেয়ে মৌলিক শর্ত হলো সবার আগে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাষ্ট্র নির্মাণের সবচেয়ে মৌলিক শর্ত হলো সবার আগে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের রাজনীতি আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে—এ কথা শুধু রাজনৈতিক অভিঘাত বোঝাতে বলা নয়; বরং জনজীবনের নিত্য অভিজ্ঞতা, জীবিকার অনিশ্চয়তা, রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা এবং দীর্ঘ অস্থিরতার পরে একটি সংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্যে জনগণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই সত্যটি স্পষ্ট।

এমন সংকট-সংকুল মুহূর্তে বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা রূপরেখা জনমানসে নতুন আলো জ্বালিয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তোলা এবং আশাজাগানিয়া এই রূপরেখা মূলত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, নীতি ও দর্শনের একটি সুসংহত প্রতিফলন।

যেহেতু রাষ্ট্র নির্মাণের সবচেয়ে মৌলিক শর্ত হলো সবার আগে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা; সেহেতু ৩১ দফার ভেতরে স্বাস্থ্যসেবা একটি কেন্দ্রীয় অক্ষরূপে স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে ২৬ নম্বর দফা, যেখানে স্বাস্থ্যসেবাকে কেন্দ্র করে যে সর্বজনীন নৈতিক অঙ্গীকার প্রকাশ করা হয়েছে, তা কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়; বরং রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কের ভেতরে এক নতুন সামাজিক চুক্তির ইঙ্গিত দেয়।

২৬ নম্বর দফায় বলা হয়েছে, ‘স্বাস্থ্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে “সবার জন্য স্বাস্থ্য” ও “বিনা চিকিৎসায় কোনো মৃত্যু নয়” নীতির ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের আদলে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রবর্তন করা হবে।’

এই একই দফায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য কার্ড চালু করা হবে; জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ৫% বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং দারিদ্র্যবিমোচন না হওয়া পর্যন্ত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনী আরও সম্প্রসারিত করা হবে।’

এই দফায় যে চিত্র উঠে আসে তা হলো একটি আধুনিক, ন্যায়ভিত্তিক, মানবমুখী রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি—যেখানে চিকিৎসা কোনো বিলাস নয়, কোনো দলীয় অনুগ্রহ নয়, বরং একজন নাগরিকের জন্মগত অধিকার।

এই ২৬ নম্বর দফাটি শুধু নির্বাচনমুখী প্রতিশ্রুতি নয়; এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার একটি নৈতিক রূপরেখা। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে আর কল্যাণনীতির একটি ঐচ্ছিক উপাদান হিসেবে দেখা হচ্ছে না; চিকিৎসা এখন রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের মৌলিক সম্পর্কের অংশ হয়ে উঠছে। তারেক রহমান যে বারবার বলেছেন, ‘স্বাস্থ্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং বিনা চিকিৎসায় কোনো মৃত্যু হবে না’, এটি কেবল স্লোগান নয়; বরং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তিকে সামনে আনার প্রয়াস।

চিকিৎসা পাওয়া একজন নাগরিকের অধিকার। এটি শুধু মানবিক বিবেচনা নয়, রাষ্ট্রের প্রতি তার আস্থারও মৌলিক নিশ্চয়তা। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) মডেল যে সামাজিক নিরাপত্তার এক ঐতিহাসিক কাঠামো, বিএনপি সেই ধারণাটিকে বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের রূপরেখায় স্থাপন করেছে, যা রাজনৈতিক সাহস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আজ যেভাবে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে, তার শিকড় আরও গভীরে প্রোথিত। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ যখন অপুষ্টি, গুটিবসন্ত, ডায়রিয়া, কলেরা এবং নানা মহামারির ছোবলে বিপর্যস্ত, তখন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানই প্রথম বাংলাদেশের আধুনিক জনস্বাস্থ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। রাষ্ট্র যখন নিজস্ব সক্ষমতা নিয়ে সংগ্রাম করছিল, তখন জিয়ার ১৯ দফার ভেতরে ‘দেশবাসীর ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত’ শুধু একটি রাজনৈতিক ঘোষণা ছিল না; বরং সে সময়ের বাস্তবতায় এটি ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী, প্রায় বিপ্লবাত্মক এক মানবিক প্রতিশ্রুতি।

এই ঐতিহাসিক ভিত্তি আরও দৃঢ় হয় ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচির বিস্তারের মাধ্যমে। বিশেষত টিটেনাস টিকার জাতীয়করণ ও তার ব্যাপক প্রয়োগ বাংলাদেশকে বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্যের মানচিত্রে অনন্য এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। আজ তারেক রহমানের বক্তব্য ও দলীয় স্বাস্থ্যনীতি সেই ঐতিহাসিক পুঁজিকে সামনে এনে নতুন পথ দেখাচ্ছে—এটি ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের নকশা নির্মাণের একটি সুসংহত প্রক্রিয়া।

স্বাস্থ্য কেবল চিকিৎসাসেবা নয়, এটি ন্যায়বিচারের মতোই একটি মৌলিক অধিকার, একটি সামাজিক চুক্তির ভিত্তিস্বরূপ। রাষ্ট্রের মূল ভূমিকা হলো নাগরিকের জীবন রক্ষা, তার মৌলিক মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা তার অন্যতম স্পষ্ট প্রতিফলন।

তাই বিএনপির প্রস্তাবিত হেলথ কার্ড ব্যবস্থা, গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিনা মূল্যে প্রাথমিক সেবা, ২৪ ঘণ্টার জরুরি চিকিৎসা, ওষুধের সহজলভ্যতা—এসবকে দলীয় প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। প্রকৃত অর্থে এগুলো রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের মর্যাদাবোধের প্রতিদিনের নিশ্চয়তা।

তবে এই রূপরেখাকে আরও শক্ত ভিত্তি দেওয়ার জন্য কিছু বাস্তবায়নমূলক উদ্যোগ বিবেচনায় আনা যেতে পারে। যেমন প্রতিটি জেলায় ‘হেলথ অ্যাকসেস সেন্টার’ গঠন করা যেতে পারে, যেখানে নাগরিকেরা হেলথ কার্ডের সেবা যাচাই, অভিযোগ দায়ের এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ওষুধসামগ্রী পাবে। সরকারি হাসপাতালের মানোন্নয়নকে যেকোনো সরকারের প্রথম ১০০ দিনের অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা গেলে দ্রুত দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটতে পারে।

কমিউনিটি ক্লিনিককে দলীয় প্রকল্পের বাইরে এনে জাতীয় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর অংশ হিসেবে পুনর্গঠন করা উচিত, যেন এটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভেঙে না পড়ে। স্বাস্থ্য বাজেট প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব বাড়াতে হবে।

পাশাপাশি শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে একটি ‘নিউ ন্যাশনাল হেলথ কোর’ গঠন করা যেতে পারে, যারা জরুরি মুহূর্তে ফার্স্ট রেসপন্ডার বা গ্রামীণ স্বাস্থ্য সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। আর হাসপাতাল সেবার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ‘পাবলিক হেলথ অডিট’ বাধ্যতামূলক করা হলে জনগণের আস্থা পুনর্গঠিত হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, শহীদ জিয়ার ‘ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত’-এর যে মানবিক আদর্শ, বিএনপির ৩১ দফায় তা আরও আধুনিক, ব্যবস্থাপ্রধান ও নাগরিককেন্দ্রিক আকারে ফিরে এসেছে। সরকার বদলাতে পারে, রাজনৈতিক প্রতীক পাল্টাতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও মর্যাদাই রাষ্ট্রের শেষ কথা।

তাই বিএনপির নতুন স্বাস্থ্যনীতি শুধু দলীয় ইশতেহারের অংশ নয়; এটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র নির্মাণের একটি নৈতিক নির্দেশনা হতে পারে। এটি হতে পারে একটি নতুন সামাজিক চুক্তির সূচনা, যেখানে রাষ্ট্র ও নাগরিক একে অপরকে পুনরায় চিনবে এবং নতুন আস্থার ভিত্তি গড়ে তুলবে।

লেখক: উপদেষ্টা, বিএনপির চেয়ারপারসন

বিদায়ী বছর ভালো কাটেনি, এবার আশা নতুন ভোরের

সব মিলিয়ে ২০২৫ সাল বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভালো ছিল না। এই বছরের ঘটনাপ্রবাহ আগামী দশকজুড়ে দেশের রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তাকে যে প্রভাবিত করবে, সে বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই। তবে হতাশা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার ভার পেছনে ফেলে মানুষ এখন নতুন ভোরের অপেক্ষায়।

চিররঞ্জন সরকার
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

২০২৫ সালটি বাংলাদেশের জন্য এক গভীর আলোড়ন ও পুনর্গঠনের বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় এই বছরটি ছিল নতুন রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা খোঁজার, ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের এবং একই সঙ্গে ভয়াবহ সামাজিক অস্থিরতার বছর। গণতন্ত্র পুনর্গঠনের প্রত্যাশা, নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ও পুরোনো রাজনৈতিক কাঠামোর ভাঙাগড়ার মধ্যেই ২০২৫ সাল বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে আইনের শাসন, সামাজিক সহনশীলতা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধ নিয়ে।

এই বছরের সবচেয়ে আলোচিত ও উদ্বেগজনক ঘটনা ছিল ‘মব সন্ত্রাস’ বা গণসহিংসতার বিস্তার। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যমতে, বছরের প্রথম ১১ মাসেই মব আক্রমণে দেশে প্রায় ১৮৪ জনের প্রাণহানি ঘটে, যা সমাজে ভয় ও অনিশ্চয়তার গভীর সংকেত দেয়। বছরের শেষ ভাগে এই সহিংসতা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ‘ইনকিলাব মঞ্চ’-এর মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের পর দেশজুড়ে মব সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে পরিস্থিতি চরম অস্থিরতায় পৌঁছায়। এই সময়েই দেশের অন্যতম প্রধান সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে, যা সাংবাদিকদের জীবনের নিরাপত্তা সরাসরি হুমকির মুখে ফেলে এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি করে।

হিংসা আর সহিংসতা আমাদের বারবার স্তব্ধ করেছে। ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাস নামের এক যুবককে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে কিছু উন্মত্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে জানা যায়, একটি ব্যক্তিগত বিরোধ থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিক মহলেও তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয় এবং বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। একই সময় ছায়ানট ও উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর মতো ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যালয়েও হামলা ও ভাঙচুর হয়, যা মুক্তচিন্তা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে বিবেচিত হয়।

বছরের বিভিন্ন সময়ে মব সহিংসতার আরও বহু ঘটনা ঘটে। আগস্টে রংপুরের তারাগঞ্জে চোর সন্দেহে রূপলাল ও প্রদীপ দাস নামের দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা গণমানুষের নিষ্ঠুর মানসিকতার নগ্ন উদাহরণ হয়ে ওঠে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরজুড়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাজার ও খানকায় হামলা, আগুন দেওয়া ও গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর হাতে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তুলে আগুন দেওয়ার ঘটনা চরম অসহিষ্ণুতার প্রতীক হিসেবে আলোচিত হয়। জুলাই ও আগস্টে রংপুর ও খাগড়াছড়িতে সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওপর হামলা, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাড়িঘরে লুটপাট ও ভাঙচুর, নভেম্বরে মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের ভক্তদের ওপর হামলা এবং ঢাকার লালমাটিয়ায় দুই তরুণীকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। এসব ঘটনার পেছনে বিদ্বেষ, ধর্ম অবমাননার অভিযোগ, গুজব এবং রাজনৈতিক প্রতিশোধ বড় ভূমিকা রেখেছে। সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক ছিল প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা।

২০২৫ সাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ছিল ব্যাপক পরিবর্তন ও অস্থিরতার বছর। এই বছরটিকে অনেকেই ‘নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশের বছর’ বলে অভিহিত করেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বছরের প্রথম ৯ মাসেই ২৪টির বেশি নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসে। এর পাশাপাশি চলচ্চিত্র অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চনের নেতৃত্বে জনতা পার্টি বাংলাদেশ, সংখ্যালঘু অধিকারকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সংখ্যালঘু জনতা পার্টি, আমজনতার দল এবং বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক শক্তির মতো দলগুলোও রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়। এই নতুন দলগুলোর উত্থান রাজনীতিকে বহুমাত্রিক করে তোলে এবং বিশেষ করে তরুণদের সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

২০২৫ সালের অন্যতম বড় রাজনৈতিক ঘটনা ছিল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বড় বড় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগকে ‘সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠন’ ঘোষণার দাবি তোলা হয়। পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন ও দলটির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর স্থগিতাদেশ জারি হলে তা রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয়। এই নিষেধাজ্ঞার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব কী হবে, তা নিয়ে বছরজুড়েই আলোচনা চলতে থাকে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ‘বুলডোজার মার্চ’ নামে একটি বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল ধানমন্ডি ৩২-এর বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল মিউজিয়ামসহ আওয়ামী লীগসংশ্লিষ্ট স্থাপনা। এই কর্মসূচি পুরোনো রাজনৈতিক প্রতীক ও ইতিহাসের ভূমিকা নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং সমাজকে বিভক্ত প্রতিক্রিয়ার মুখে ফেলে। একই বছরের জুলাইয়ে রংপুরের গঙ্গাচড়ায় হিন্দুপাড়ায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় তোলে এবং সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আবারও সামনে আনে।

২০২৫ সাল কার্যত দাবি আদায়ের প্রধান মঞ্চ হয়ে উঠেছে রাজপথ। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থাহীনতা, প্রশাসনিক ধীরগতি এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অস্বচ্ছতার কারণে নানা শ্রেণি ও গোষ্ঠী তাদের ন্যায্য কিংবা বিতর্কিত দাবিগুলো আদালত বা সংলাপের টেবিলের বদলে রাস্তায় নেমে তুলে ধরেছে। রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, চাকরিপ্রার্থী, শ্রমিক, পেশাজীবী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিচয়ভিত্তিক গোষ্ঠী—সবার আন্দোলনের ভাষা হয়ে উঠেছে মিছিল, অবরোধ, অবস্থান কর্মসূচি ও সংঘর্ষ। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে সরকার যখন কার্যকর সংস্কার ও দৃশ্যমান ফল দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন রাজপথই হয়ে ওঠে চাপ তৈরির সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। ফলে ২০২৫ সালকে দাবি আদায়ের নামে রাজপথে শক্তি প্রদর্শন, সড়কের দখল প্রতিষ্ঠার বছর বলা যায়।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা ছিল এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। গণ-অভ্যুত্থানের পর এটা হবে প্রথম জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচন ঘিরে যেমন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আশা তৈরি হয়েছে, তেমনি অস্থিতিশীলতার আশঙ্কাও প্রবল। বিএনপি, ইসলামি দল এবং নতুন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর অংশগ্রহণে এই নির্বাচন রাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন সমীকরণ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ বছর ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ নামে একটি খসড়া প্রস্তাব সামনে আসে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদসীমা, দ্বিকক্ষীয় সংসদ, পুলিশ কমিশন ও প্রশাসনিক সংস্কারের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকাঠামো নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু হয়।

২০২৫ সালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘ নির্বাসনের পর দেশে ফিরে ভোটার হিসেবে নিবন্ধন হওয়া। তাঁর প্রত্যাবর্তন বিএনপির রাজনীতিতে নতুন গতি এনে দেয় এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হয়। একই সঙ্গে বছরজুড়ে সাংবাদিকদের ওপর চাপ, মিডিয়া অফিসে হামলা এবং প্রেসের স্বাধীনতা-সংকট রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও জটিল করে তোলে।

সরকার পুরো বছর দ্বিমুখী ব্যর্থতার ভার বয়ে বেড়িয়েছে, একদিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চরম অক্ষমতা, অন্যদিকে প্রতিশ্রুত সংস্কার বাস্তবায়নে দৃশ্যমান নিষ্ক্রিয়তা। মব সহিংসতা, গুজবনির্ভর হামলা ও প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড যখন একের পর এক ঘটেছে, তখন রাষ্ট্র কার্যত দর্শকের ভূমিকায় থেকেছে; অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে দেখা গেছে ধীর তদন্ত, অস্পষ্ট বক্তব্য ও দায় এড়ানোর সংস্কৃতি। একই সঙ্গে প্রশাসনিক, পুলিশ ও রাজনৈতিক সংস্কারের নামে যে উচ্চাশার কথা বলা হয়েছিল, তার বেশির ভাগই কাগজে-কলমে আটকে থেকেছে—না গঠনগত পরিবর্তন এসেছে, না জবাবদিহির কাঠামো শক্ত হয়েছে। ফলে জনগণের কাছে সরকারের চিত্র দাঁড়িয়েছে এমন এক ব্যবস্থার, যা না পারে নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, না পারে নিজেকে সংস্কার করে বিশ্বাসযোগ্য রাষ্ট্রে রূপ নিতে।

সব মিলিয়ে ২০২৫ সাল বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভালো ছিল না। এই বছরের ঘটনাপ্রবাহ আগামী দশকজুড়ে দেশের রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তাকে যে প্রভাবিত করবে, সে বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই। তবে হতাশা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার ভার পেছনে ফেলে মানুষ এখন নতুন ভোরের অপেক্ষায়। মানুষ চায় একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, রাজপথের হানাহানি ও সহিংসতার অবসান, সমাজে শান্তি ও স্বস্তির প্রত্যাবর্তন। দিন শেষে রাষ্ট্রচিন্তার সব জটিলতার বাইরে সাধারণ মানুষের চাওয়া খুব সামান্য—দুমুঠো খাবারের নিশ্চয়তা, মাথা গোঁজার নিরাপদ একটি ঠাঁই আর নির্ভয়ে ঘুমানোর অধিকার।

প্রশ্ন শুধু একটাই—এই ন্যূনতম মানবিক প্রত্যাশার জন্য দেশবাসীকে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে?

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

কুয়াশা

সম্পাদকীয়
কুয়াশা

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে কি হবে না, জনগণের মনের এই কুয়াশা ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করেছে। কিন্তু কদিন ধরে শীতের জেঁকে বসা কুয়াশা দেশের জনগণকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে এটি শৈত্যপ্রবাহের প্রভাব নয়। তবে ঘন কুয়াশার কারণে শীত তীব্র, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী কয়েক দিনে রাতের তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে। সঙ্গে চলতে পারে ঘন কুয়াশার ভোগান্তি। তবে এই কুয়াশা যে কেটে যাবে এবং তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে, সেই সম্ভাবনার কথাও তারা বলছে।

এ কথা সবার জানা যে কুয়াশা যতই ঘন হোক না কেন, একসময় তা কেটে যায়। কিন্তু পরিবেশ যতটুকু সময় কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে, সেই সময়টুকুতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এ কথাটা আবার অনেকে মনে রাখেন না। বিশেষ করে যাঁরা যানবাহন চালান। তাই এই সময়টায় দুর্ঘটনাও কম হয় না। যেমন বরিশালের মুলাদীর দুর্ঘটনার কথা বলা যায়।

২৮ ডিসেম্বর সকালে ঢাকা থেকে পাঁচ শতাধিক যাত্রী নিয়ে মুলাদী যাওয়ার পথে মেঘনা নদীতে একটি লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লাগে নোঙর করা একটি মালবাহী জাহাজের। এতে একটি শিশুসহ অন্তত পাঁচ যাত্রী আহত হয়। দুর্ঘটনায় লঞ্চটির দোতলার বাঁ পাশের একটি অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়।

২৯ ডিসেম্বর আজকের পত্রিকায় ছাপা খবরটি থেকে জানা যায়, দুর্ঘটনার কারণ ঘন কুয়াশা। যদিও লঞ্চের চালক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন বলে দাবি করেন। ঢাকা থেকে লঞ্চটি যাত্রা করার পর ঘন কুয়াশার কারণে রাতে তা চাঁদপুরে নোঙর করা হয়। সকালে কুয়াশা কিছুটা কেটে গেলে ফের যাত্রা করে যানটি। পদ্মা থেকে মেঘনা নদীতে প্রবেশের সময় হঠাৎ কুয়াশা আরও বেড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভালো কথা এই যে যাত্রীদের নিরাপদে মুলাদী লঞ্চঘাটে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শীতকালে কুয়াশা বেড়ে গেলে এ রকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তাই যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে চাঁদপুর ও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নৌপথে সব ধরনের যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। সংস্থাটির এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এ রকম সতর্কতা সড়কপথেও জারি করা জরুরি। সবার আগে যাত্রীদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঘন কুয়াশায় তাঁরা ভ্রমণ করবেন কি না। যদিও যানবাহন ধীরগতিতে চলে, তবে খুব জরুরি না হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমন অবস্থায় ভ্রমণ না করাই শ্রেয়।

গণমাধ্যমের খবরগুলো বলে দেয় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার দ্বারা প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে। এসব রিকশার চালকেরা গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘন কুয়াশার সময় এই চালকেরা বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন না করলে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো যাবে না। যাত্রীদেরও উচিত হবে চালককে যাত্রা শুরুর আগে থেকেই সচেতন করে দেওয়া। কুয়াশার ঘনত্ব কেটে জনজীবনে স্বস্তি নামুক।

স্বস্তিটাকে স্থায়ী রূপ দিতে পারবেন তো

কোনো রাজনীতিকের সামনে সুযোগ বারবার আসে না। সেদিক থেকে তারেক রহমান সৌভাগ্যবান। তাঁর সামনে দ্বিতীয়বারের মতো সুযোগ এসেছে জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার, শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফেরানোর। রাষ্ট্রকে পাকিস্তান-আফগানিস্তান ধাঁচে নিয়ে যাওয়ার অপতৎপরতা রুখে দিতেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন।

আজাদুর রহমান চন্দন
সংকটকালে তারেক রহমানের ওপর আস্থা রাখতে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষকে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংকটকালে তারেক রহমানের ওপর আস্থা রাখতে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষকে।

সুযোগসন্ধানী উগ্রপন্থীদের মব-তাণ্ডবে সৃষ্ট মারাত্মক অস্থির-অনিশ্চিত এক সময়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন যেন স্বস্তির একরাশ হাওয়ার মতো। দেশে বাম, মধ্য বাম ও উদার মধ্যপন্থী রাজনৈতিক শক্তির দুর্বলতা-ভঙ্গুরতার কারণে এই অস্থির ও ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে শান্তিপ্রিয় মানুষ যখন এমন কোনো দল বা নেতার প্রয়োজন বোধ করছিলেন মনেপ্রাণে, ঠিক সে সময়ে তারেক রহমান দীর্ঘ ১৭ বছরের ‘নির্বাসিত’ জীবন শেষ করে দেশে ফিরে সবাইকে নিয়ে সবার জন্য নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার ইচ্ছা-প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বললেন, ‘আজ আমাদের সময় এসেছে, সবাই মিলে দেশ গড়ার। এ দেশে যেমন পাহাড়ের মানুষ আছেন, এ দেশে একইভাবে সমতলেরও মানুষ আছেন; এ দেশে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দুসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করেন।’ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘আসুন, আমরা যে ধর্মের মানুষ হই, আমরা যে শ্রেণির মানুষ হই, যে রাজনৈতিক দলেরই সদস্য হই, অথবা একজন নির্দলীয় ব্যক্তি হই, আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে, যেকোনো মূল্যে এ দেশের শান্তিশৃঙ্খলা ধরে রাখতে হবে; যেকোনো মূল্যে যেকোনো বিশৃঙ্খলাকে পরিত্যাগ করতে হবে; যেকোনো মূল্যে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে মানুষ নিরাপদ থাকতে পারেন। শিশু হোক, নারী হোক, পুরুষ হোক, যেকোনো বয়স, যেকোনো শ্রেণি, যেকোনো পেশা, যেকোনো ধর্মের মানুষ যেন নিরাপদ থাকেন, এই হোক আমাদের চাওয়া।’

এটা ঠিক, এ দেশে রাজনীতিবিদদের বক্তব্য মানুষ খুব কমই আমলে নেয়। ‘ওসব তো রাজনীতির কথা’—এমন মন্তব্যের মাধ্যমে রাজনীতিবিদেরাও নানা সময়ে বুঝিয়ে দেন, তাঁদের বক্তব্য নিছকই কথার কথা। তা সত্ত্বেও সংকটে-দুর্বিপাকে মানুষ রাজনীতিকদের ওপরই ভরসা করে থাকেন। এমনই এক সংকটকালে তারেক রহমানের ওপর আস্থা রাখতে দেখা যাচ্ছে এমন অনেক মানুষকেও, যাঁরা একসময় তাঁকে পছন্দ করতেন না। অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা সত্ত্বেও তারেক রহমান ছাড়া ভরসা করার মতো কাউকে কি এ মুহূর্তে চোখে পড়ছে? রাজনীতিসচেতন মানুষদের কাছে বিএনপির পরিচয় একটি ডান বা মধ্য-ডানপন্থী দল হিসেবে। অতি ডানপন্থার ঝুঁকির মধ্যে এই দলের নেতা কি পারবেন ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে? এমন অনেক প্রশ্ন আছে অনেক মানুষের।

এই অবস্থায় তারেক রহমানও আজ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। তাঁর সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। এ মুহূর্তে তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের ভেতরের কোন্দল মেটানো, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং সকল পর্যায়ে দলীয় সিদ্ধান্ত মানতে নেতা-কর্মীদের বাধ্য করা। এ ছাড়া নির্বাচনের আগে দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে নেতা-কর্মীদের মাঠে নামানো, নেতাদের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং ভোটারদের আস্থা অর্জন করাও তাঁর জন্য জরুরি। এরই মধ্যে দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে কয়েকজন নেতা স্বতন্ত্র বা ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁদের বুঝিয়ে নির্বাচন থেকে বিরত রাখা তারেক রহমানের জন্য এক কঠিন কাজ হবে। মিত্রদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে বিএনপির ভেতরে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, তা নিরসন করাও খুব সহজ কাজ নয়। বিএনপি দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন ঘোষণার পাশাপাশি মিত্রদের জন্য কিছু আসন ছাড়ার পর কয়েকটি জেলায় বিক্ষোভ হয়েছে। যশোর-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মনিরামপুর এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। নীলফামারী-১ আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রার্থী ঘোষণা করার পর সেখানেও একই ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে। কিশোরগঞ্জ-৪ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনেও মিত্রদের ছাড় দেওয়ায় তৃণমূল নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচার শুরু করেছেন বিএনপির আলোচিত নেত্রী রুমিন ফারহানা।

গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে সমালোচনার মুখে আছে বিএনপি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যমতে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ২৫৯টি ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৬৬ জন নিহত এবং ২ হাজার ৯২৩ জন আহত হয়েছেন। এ পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, দলে শৃঙ্খলা ফেরানো কতটা জরুরি। তারেক রহমান এত বছর দল পরিচালনা করেছেন ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে। এখন তিনি দেশে উপস্থিত থাকার সময় যদি দলীয় নেতা-কর্মীরা অপকর্মে জড়ান, তবে তাতে তাঁর সুনাম নষ্ট হবে এবং প্রতিপক্ষ আরও বেশি করে সমালোচনার সুযোগ পাবে।

তারেক রহমান দেশে ফিরতে পারবেন কি না, সে নিয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত একধরনের অনিশ্চয়তা ছিল। সে সুযোগে যাঁরা অনেকটা ‘ফাঁকা মাঠে’ গোল দেওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে বিএনপির নেতার প্রত্যাবর্তন। উদীয়মান কোনো কোনো দল তো এখন টলমল অবস্থায়। কিছুদিন আগেও যেখানে বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেওয়ার খবর পাওয়া যেত, সেখানে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে গেছে। তবে আসন্ন ক্ষমতার হাতছানি দেখে গণমাধ্যমের আনত মস্তকে বন্দনায় মেতে ওঠাটা বিপজ্জনক। বন্দনা ও চাটুকারিতা প্রশ্রয় পেয়ে গেলে নেতৃত্বের সামনে বিপথে চালিত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এ ঝুঁকি কতটা এড়িয়ে চলতে পারেন, সেটিও দেখার বিষয়।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন মাস তিনেক আগে বলেছিলেন, ‘এ দেশে শতকরা ৯২ ভাগ মানুষ মুসলমান হলেও নানা ধর্মের মানুষ ও জাতিগোষ্ঠী একসঙ্গে বসবাস করছেন। এখানে সব মত-পথ এবং ধর্মের মানুষকে নেতৃত্ব দিতে পারে—এমন নেতৃত্বের খুবই প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী অথচ সব ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নেতার প্রয়োজন। এ ধরনের নেতা তারেক রহমানকে ছাড়া কাউকে দেখছি না। কারণ, তারেক রহমান মধ্যপন্থী ধারার রাজনীতি করলেও ইসলামি মূলধারার রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় উগ্রবাদী নেতার যেমন গ্রহণযোগ্যতা নেই; তেমনি ইঙ্গো-মার্কিন চেতনা এবং বাম চেতনায় বিশ্বাসী তথাকথিত প্রগতিশীল নেতার গ্রহণযোগ্যতা নেই। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাপিত জীবনে ইসলামি চেতনা ধারণ করেন; কিন্তু কথাবার্তা ও কর্মের মাধ্যমে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য মধ্যপন্থী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।’ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমিরে শরিয়ত মাওলানা আবু জাফর কাশেমীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এবং সম্মিলিত ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান খায়রুল আহসানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল দৈনিক ইনকিলাব ভবনে সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন। এ এম এম বাহাউদ্দীনের এই মূল্যায়নের মর্যাদাও যদি তারেক রহমান রাখতে পারেন, তবে সামনের দিনগুলোতে সেটিও দেশের জন্য একেবারে কম হবে না।

কোনো রাজনীতিকের সামনে সুযোগ বারবার আসে না। সেদিক থেকে তারেক রহমান সৌভাগ্যবান। তাঁর সামনে দ্বিতীয়বারের মতো সুযোগ এসেছে জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার, শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফেরানোর। রাষ্ট্রকে পাকিস্তান-আফগানিস্তান ধাঁচে নিয়ে যাওয়ার অপতৎপরতা রুখে দিতেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন। তাঁর পিতা জিয়াউর রহমান শাসনকালের সূচনার দিকে তখনকার বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি (মোহাম্মদ গোলাম) তোয়াবের দিক থেকে এমনই এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিলেন। এম জি তোয়াব আগে থেকেই কট্টর পাকিস্তানপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দিক থেকে চ্যালেঞ্জ থাকার কারণেই তখন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিরও সীমিত সমর্থন পেয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। এ মুহূর্তে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও নিরাপত্তার কড়াকড়িতে তারেক রহমানের চলাফেরাসহ কর্মসূচির কারণে রাস্তাঘাটে পোহানো কষ্টটুকু মানুষ মন থেকে মেনে নিলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা না-ও হতে পারে। বিষয়টির দিকে বিএনপির নেতার সুনজর বিবেচনা রাখে। সামগ্রিকভাবে তারেক রহমান সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, সে অনুযায়ী অগ্রসর হলেই আপাতত পাওয়া স্বস্তিটুকু স্থায়ী হতে পারে।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

পঞ্চাশ বছরের উচ্চশিক্ষা

বিমল সরকার
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমনি উন্নয়ন-অগ্রগতি ও সম্ভাবনাগুলোকেও খাটো করে দেখা যাবে না
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমনি উন্নয়ন-অগ্রগতি ও সম্ভাবনাগুলোকেও খাটো করে দেখা যাবে না

বেশ খেদের সঙ্গে অনেকেরই জিজ্ঞাসা—স্বাধীনতা লাভের পর বিগত পাঁচ দশক তথা ৫৪ বছরে (১৯৭১-২০২৫) শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অর্জন কী; কী পেয়েছি এই সুদীর্ঘ সময়ে? আবার তৃপ্তির ঢেকুর তুলে খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনেককে এ কথাও বলতে শোনা যায়, বারবার রাজনৈতিক কলহ, শত রকমের বাধাবিপত্তি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মধ্যেও এ সময়ে কী পাইনি আমরা! আসলে নির্মোহ ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে দেখতে পারলে দুটি পক্ষের কোনোটির মতামতকেই উপেক্ষা করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না—‘কী পেয়েছি’ আর ‘কী পাইনি’।

এখানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটি নিয়ে আমার ছিটেফোঁটা আলোকপাত করার প্রয়াস। ইংরেজরা প্রথমবারের মতো ১৯০৫ সালে বাংলাকে (ব্রিটিশ বাংলা) ভাগ এবং ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ নামে স্বতন্ত্র একটি প্রদেশ সৃষ্টি করে। নবগঠিত প্রদেশটির রাজধানী স্থাপন করা হয় ঢাকায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জন-অধ্যুষিত এলাকার চাহিদা ও অন্যান্য যৌক্তিক কারণে করা হলেও মাত্র ছয় বছরের মাথায় ১৯১১ সালে তা বাতিল করা হয়। বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যবাহী শহর ঢাকাসহ গোটা পূর্ববঙ্গ ও এই এলাকার মুসলিম জনগণের প্রতি শাসককুল ইংরেজদের একটি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় অবিভক্ত বাংলায় একটিই মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (স্থাপিত ১৮৫৭ সাল)। এ ছাড়া অবিভক্ত বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম প্রভৃতি) কলেজ ছিল মোট ৩৭টি। এই ৩৭টির মধ্যে ‘পূর্ববঙ্গ ও আসামে’ (নবগঠিত প্রদেশ) ১১টি এবং অবশিষ্ট বঙ্গে ছিল ২৬টি কলেজ। একই সময় (১৯০৫) সারা বাংলায় এমএ পড়ার কলেজ ছিল মোট তিনটি। বিখ্যাত ঢাকা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, রাজশাহী কলেজ, জগন্নাথ কলেজসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের তখন ‘ভরা যৌবন’; খ্যাতি ও গৌরব-গরিমা অনেক দিক থেকেই। তা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) ও আসামে (নবগঠিত প্রদেশের অংশ) এমএ পড়ার মতো কোনো কলেজ বা বন্দোবস্ত ছিল না সে সময়।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন শর্ত অনুযায়ী ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী ২৫ মাইল পরিধি এলাকায় অবস্থিত কলেজগুলোই (ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ প্রভৃতি ৭টি) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় রাখা হয়। পূর্ববঙ্গের বাকি সব কলেজ থেকে যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে (যা ১৯৪৭ সালে দেশভাগ পর্যন্ত বহাল থাকে)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববঙ্গের প্রথম, অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় (প্রথমটি কলকাতা) এবং উপমহাদেশের ১১তম বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গভঙ্গ এবং পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই অঞ্চলে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় কলেজসহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায়। পূর্ববঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় পাকিস্তানের সঙ্গে এবং তখনই পূর্ববঙ্গ শিক্ষা অধ্যাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কাম শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ‘এফিলিয়েশন’-এর ব্যবস্থা যোগ করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর (ডিগ্রি স্তরের ৩৪টি ও ইন্টারমিডিয়েট স্তরের ২৩টি) এফিলিয়েশন ও তত্ত্বাবধানের ভার এই বিশ্ববিদ্যালয়টির (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ওপর ন্যস্ত হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় বাংলাদেশ এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় একটিই ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মেডিকেল কলেজও একটিই, ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ইংরেজ আমলে ১৯৪৬ সালে স্থাপিত)। এ ছাড়া সারা দেশে কলেজ ছিল মোট ৫৫টি (ডিগ্রি ও ইন্টারমিডিয়েট স্তরে; এগুলোর মধ্যে সরকারি কলেজ ৪টি)। ঠিক এ সবকিছু নিয়েই পাকিস্তান আমলে যাত্রা শুরু হয় আমাদের।

পাকিস্তানি শাসনের ২৪ বছরে অন্যায়, শোষণ আর বৈষম্যের মধ্যেও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কিছু উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কাজ সম্পন্ন হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন পরে হলেও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এ সময়ে (পাকিস্তান সৃষ্টির ছয় বছরের মাথায় ১৯৫৩ সালে হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আর ২০ বছরের মাথায় ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। এ ছাড়া পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে একে একে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় আটটি।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা যেমন রয়েছে নানাবিধ, তেমনি উন্নয়ন-অগ্রগতি ও সম্ভাবনাগুলোকেও খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। দেশে বর্তমানে ৫৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। বেসরকারি আছে ১১৫টি। সরকারি মেডিকেল কলেজ ৩৭টি; বেসরকারি ৭৩টি। বিভাগীয় পাঁচ শহরে রয়েছে পাঁচটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি, অনিয়ম আর অব্যবস্থার কারণে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সার্বক্ষণিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় থাকতে হয় গোটা জাতিকে। স্বাধীনতার ৫৪ বছরের মাথায় এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আর কী হতে পারে?

আসলেই তো! আগে যেমনই থাক বা না থাক, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে কি নেই আমাদের? স্বীকার না করে উপায় নেই, উচ্চশিক্ষায় আমাদের দেশে এ এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। সরকারি-বেসরকারি দেড় শর বেশি বিশ্ববিদ্যালয় (১৭২টি)। একইভাবে এক শর বেশি মেডিকেল কলেজ (১১০টি)। রয়েছে পাঁচ বিভাগীয় শহরে পাঁচটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া ৭০৮টি সরকারি কলেজ। ডিগ্রি স্তরে পাঠদান উপযোগী কলেজ দুই হাজারের বেশি (২,২৫৭টি)। আর সরকারি-বেসরকারি সাড়ে আট শ কলেজে (৮৮২) অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স (১৭৫) পড়ানোর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত রয়েছে। এসব বিবেচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিপ্লব বলা যেতে পারে।

আমি আবারও কিছুটা অতীতমুখী হতে চাই। ১৯৪৭ সালে একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আর একটি মেডিকেল কলেজ দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। ২৪ বছর পর ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়, আটটি মেডিকেল কলেজ, ডিগ্রি স্তরের ১১০টি কলেজ, (যেগুলোর মধ্যে ২৬টি সরকারি) আর অনার্স পড়ানোর মতো কলেজ ২০টি। সে তুলনায় আজ অভাবনীয় পরিবর্তন ও অগ্রগতি সহজেই দৃশ্যমান। তবে উপযুক্ত দেখভালের অভাব ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে অনেক কিছু থাকার পরও কী যেন নেই আমাদের। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক যাযাবরের (বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়) অমর সৃষ্টি ‘দৃষ্টিপাত’ উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। যাযাবর তাঁর কালজয়ী উপন্যাস শেষ করেন এই বাক্যটি দিয়ে—‘যে আগুন আলো দেয় না অথচ দহন করে, সেই দীপ্তিহীন অগ্নির নির্দয় দহনে পলে পলে দগ্ধ হলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন হতভাগ্য চারুদত্ত আধারকার।’ আমাদের উচ্চ শিক্ষপ্রতিষ্ঠানেও যেন এমন শিক্ষারূপী আগুন আছে, যা আলো দেয় না অথচ প্রতিনিয়ত দহন করে চলেছে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক

