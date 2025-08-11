সাবেক ডিআইজি বাতেনের এনআইডি ব্লক, আফসার গ্রুপের মালিকসহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যান সোমা নাসরিন ও রংধনু গ্রুপের স্বত্বাধিকারী মো. রফিকুল ইসলামসহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে রাজশাহী রেঞ্জের পুলিশের সাবেক ডিআইজি মো. আব্দুল বাতেনের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি কার্ড) ব্লকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন পৃথক পৃথকভাবে এই নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্তরা হলেন— রংধনু গ্রুপের স্বত্বাধিকারী রফিকুল ইসলামের ছেলে কাওসার আহমেদ অপু ও মোহেদী হাসান দীপু এবং সাবেক ডিআইজি আব্দুল বাতেনের স্ত্রী নুরজাহান আক্তার।
সোমা নাসরিনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের উপপরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান। আবেদনে বলা হয়েছে, সমান নাসরিন তার বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মালিক বানিয়ে এক্সিম ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা আত্মসাৎ ও পাছার করেছেন। অভিযোগটি দুদক অনুসন্ধান করছে। অভিযোগকালে অনুসন্ধানের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। সোমা নাসরিন যেকোনো সময় বিদেশ চলে যাতে পারেন বলে অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পেরেছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।
রংধনু গ্রুপের স্বত্বাধিকারী রফিকুল ইসলাম ও তার দুই ছেলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ।
আবেদনে বলা হয়েছে, রফিকুল ইসলাম জাল-জালিয়াতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে ভুয়া সম্পত্তি মর্টগেজ রেখে সিলভার ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ চট্টগ্রামের অনুকূলে ১০০০ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে তা আত্মসাত পূর্বক বিদেশে অর্থপাচার করে নিজ ও পরিবারের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এই অভিযোগ দুদক অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধান কালে জানা গেছে তারা যে কোনো মুহূর্তে দেশত্যাগ করতে পারেন। অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা একান্ত প্রয়োজন।
পুলিশের সাবেক ডিআইজি মো. আব্দুল বাতেনের স্ত্রী নুরজাহান আক্তারের দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক মিনু আক্তার সুমি। তিনি পৃথক আবেদনে আব্দুল বাতেনের জাতীয় পরিচয়পত্র এন আই ডি কার্ড ব্লক করার নির্দেশনা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক ডিআইজি আব্দুল বাতেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঘুষ দুর্নীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
দুজনই যেকোনো সময় দেশত্যাগ করতে পারেন বলে অনুসন্ধান কালে জানা গেছে। আব্দুল বাতেনের স্ত্রী যাতে দেশত্যাগ করতে না পারেন সে জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন এবং আব্দুল বাতেনের এনআইডি কার্ড ব্লক করা প্রয়োজন।
