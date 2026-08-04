ভারপ্রাপ্ত স্পিকারের সঙ্গে রামরুর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. তাসনীম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল। সাক্ষাতে জলবায়ু পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি, অভিবাসন এবং এ বিষয়ে সংসদীয় উদ্যোগ জোরদারের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়।
সাক্ষাৎকালে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বৈশ্বিক পর্যায়ে কাজ এগিয়ে নিতে সংসদীয় ককাস গঠনের বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। একই সঙ্গে কপ সম্মেলনের সংসদীয় ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অবস্থান ও স্বার্থ তুলে ধরার বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হন।
ভারপ্রাপ্ত স্পিকার বলেন, ‘দেশের মানুষের জনপ্রতিনিধিত্ব করার জন্যই আমরা সংসদে এসেছি। দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব অপরিসীম।’ তিনি বিশেষ করে হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা, দুর্ভোগ ও সংকট নিরসনে আরও গবেষণার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি গবেষণালব্ধ জ্ঞান নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।
বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ অভিবাসন, বাস্তুচ্যুতি এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও মতবিনিময় হয়। এ সময় ভারপ্রাপ্ত স্পিকার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষের জীবন-জীবিকা যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, তেমনি ধীরে ধীরে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনও দুর্বল হয়ে পড়ছে।
উল্লেখ্য, রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও থিংক ট্যাংক। প্রতিষ্ঠানটি অভিবাসন, শরণার্থী, জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি, অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে সহায়তা দিয়ে আসছে।
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